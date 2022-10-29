俄乌战况：俄军再度发起大规模导弹袭击

（德国之声中文网）俄罗斯军队再度对乌克兰境内目标发起大规模导弹攻击。乌克兰有关当局称，乌全境多处响起防空警报，乌克兰的空防设施正在全力以赴，应对敌军攻势。基辅、哈尔科夫以及扎波罗热等城市以及乌克兰西部均发生强烈爆炸。当局呼吁民众尽快躲进防空洞或其他设施中避险。

乌克兰总统府副主任蒂莫申科（ Kyrylo Timoschenko)表示，乌克兰境内多处供电设施遭受猛烈攻击。"一些导弹被乌军成功拦截，但仍有一部分导弹击中目标"。乌克兰军方称，俄军至少向乌境内发射了50枚导弹。

基辅市长克里奇科（Vitali Klitschko ）表示，基辅市内部分电力及水利供应已经中断。大约35万套住宅断电，80%的基辅居民已经断水。

乌克兰声称击退了俄军攻势

乌克兰总统泽连斯基在其每晚的例行视频讲话中称，乌克兰军队击退了俄军在顿涅茨克发起的大规模攻势。此外，乌军还俘虏了大批俄军士兵，为今后交换战俘奠定了良好的基础。

泽连斯基同乌克兰军方及安全力量重要代表就战况进展举行了会谈。泽连斯基在视频讲话中称，他也同军方代表讨论了敌军的可能计划。但他拒绝透露更多细节。不过，此前军方高层举行会议后，乌军通常会发起大规模反攻行动。

谁来保卫欧洲的天空?

12艘运粮船起锚驶往伊斯坦布尔

尽管俄罗斯方面已经停止执行乌克兰粮食出口协议，但仍有运粮船只通过黑海水上走廊。伊斯坦布尔协调中心发布声明称，联合国、土耳其以及乌克兰的代表已经就此达成共识，并通报了俄罗斯方面。

乌克兰基础设施部在基辅宣布，本周一，将有12艘运粮船只从乌克兰港口启航。港口城市奥德赛军事管理机构宣称，装载35万4500吨农产品的船只已经离开了奥德赛港口，运载量打破了迄今为止的记录。

捷克举行声援乌克兰大游行

数万名捷克民众在布拉格市中心广场举行集会，呼吁对乌克兰的反侵略战争提供更多的支持。这场主旨为"战胜恐惧"的集会上，组织者表示，捷克完全有能力克服当前的危机，没有理由为此感到恐惧。集会者高举捷克、乌克兰以及欧盟旗帜。乌克兰总统泽连斯基也通过视频向集会民众发表了演说。

同波兰和斯洛伐克一样，捷克也是乌克兰最坚定的支持者，在军事和政治层面上对乌克兰提供支持。不过，此前当地也有数万人集会，抗议能源价格上涨，并反对捷克对乌克兰提供支持。

（法新社，德新社，美联社，路透社）

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