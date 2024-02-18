俄乌战况：乌军撤离阿迪耶夫卡 拜登批评国会拖延援乌

（德国之声中文网）俄罗斯总统祝贺俄军占领了阿迪耶夫卡。俄罗斯国际文传电讯社援引克里姆林宫发言人佩斯科夫的话报道说："总统对我军官兵取得这一重大战绩表示祝贺。"

俄罗斯和乌克兰双边均宣称，过去24小时之内，对方损失了大约1500兵员。双方的说法均无法得到独立核实。周六清晨，乌军新任总司令西尔斯基宣布，经过数月激战之后，乌方已从阿迪耶夫卡撤出，已被部署在更有有利的防御线上。西尔斯基表示，这样做是为了避免阿迪耶夫卡守军被包围后造成无谓的牺牲。他承诺，稍后将从俄军占领下解放阿迪耶夫卡市。

乌中外长举行会晤

来自乌克兰政府圈的消息称，德国政府最终还是决定将向乌克兰提供"金牛座巡航导弹"。乌克兰外长库列巴在慕尼黑安全会议上回应记者提问时表示："既然你没有听到我没有坚决说不，这一事实本身就是一种回答。"

慕尼黑会议期间，乌克兰外长还同中国外长王毅举行了会谈。库列巴表示：双方就"双边关系，贸易以及在乌克兰重建公平持久和平等问题交换了意见。"库列巴表示，会谈期间，他也提到了乌克兰所发起的举行全球和平峰会的建议。瑞士已对这一建议表达了支持。乌中外长一致认为，乌中双方各个层面的联络都应得到保持，并将推动双边的对话。乌克兰、美国和欧盟都曾多次敦促中国，应发挥对俄罗斯的影响力，尽早结束俄乌战争。

拜登总统痛批国会阻挠援乌计划

乌军撤离阿迪耶夫卡之后，美国总统拜登批评说，国会的不作为造成了阿迪耶夫卡失守。拜登总统同乌克兰总统泽连斯基通过电话后，白宫表示："乌克兰军方被迫从阿迪耶夫卡撤离，美国国会的不作为，已经使乌克兰守军陷入弹尽粮绝的地步。这也是过去几个月以来，俄军取得的第一个值得一提的战果。"

白宫表示，拜登总统再度向泽连斯基承诺美国对乌克兰的支持，并强调美国国会必须尽快批准援乌一揽子计划，以支持乌克兰抵御侵略的努力。历经数月争执，美国参议院前不久终于批准了一项价值600亿美元的援乌计划。但由于共和党在众议院占据多数，因此该法案在众议院是否能获得通过，目前尚不得而知。共和党内右翼势力一直在反对向乌克兰提供支援。

北约秘书长发出紧急呼吁

北约秘书长斯托尔滕贝格强调，美国的内政争执将会进一步加剧乌克兰弹药紧张的窘境。斯托尔滕贝格在慕尼黑安全会议期间表示，但不能透露更多细节，但向乌克兰提供制式弹药和特种防空装备方面，确实出现了退步。他说："由于战场上处境变得越来越艰难，因此，即便军火供应量只是略有减少，但后果却非常严重。"他敦促美国国会尽快就援乌计划做出决定。

战争罪行频频发生

德国司法部表示，德国有关机构已经登录了五百多起乌克兰境内疑似战争罪行的线索，并为此对160名证人进行了问询。德国司法部长布施曼（ Marco Buschmann）表示："我们希望能有更多的战争罪行受害者或见证人向警方报告他们的经历。"此前，国际战争罪行法庭就已经向俄罗斯总统普京发布了逮捕令。

布施曼表示，对德国来说，掌握更多的证据至关重要。"每一个照片，每一段手机视频都会对查清案情有帮助。而消除这样的证据，只会对俄罗斯战犯更有利。" 下周，德国司法部将召开国际刑法会议，会议期间将重点讨论，俄罗斯无人机对乌克兰民用设施日益频繁的袭击。

（路透社，德新社，法新社，美联社）

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