 俄乌战况：乌克兰"纸板无人机"击毁多架俄战机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2023

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新闻广角

俄乌战况：乌克兰"纸板无人机"击毁多架俄战机

乌克兰简陋的纸板无人机重创俄罗斯境内目标，一名东正教神职人员因反战言论被判三年监禁。新学年开始，近半数乌克兰学童无法返校上课。

库尔斯克市内一座建筑在无人机袭击中受到损坏。

库尔斯克市内一座建筑在无人机袭击中受到损坏。

（德国之声中文网）据称数天前乌克兰以一种新型无人机袭击了位于俄罗斯边境地区的库尔斯克。乌克兰媒体援引情报部门的消息报道称，上周日，乌克兰方面使用一种以纸板为主要材料的飞行器对库尔斯克发动了袭击，击毁了五架俄罗斯战斗机，并损坏了多部俄罗斯防空系统。

今年春季，乌克兰从澳大利亚一家公司购置了这种由纸板、橡皮筋构成的轻型无人机。纸板无人机很难被防空雷达捕捉到。过去几天来，乌克兰成功发动了数次对俄罗斯境内目标的无人机袭击，其中包括俄罗斯境内纵深地带的目标。

俄罗斯在普斯科夫上空击落不明飞行物

在俄罗斯西北部的普斯科夫，俄罗斯防空部队击落了一枚不明飞行物。普斯科夫州州长维德尔尼科夫（Michail Wedernikow）在社媒平台"电报"上发布了一段显示空中爆炸的视频。他表示，事件中没有人员伤亡。

俄罗斯方面报道称，上周三，俄方成功拦截了试图攻击普斯科夫机场的无人机，事件中有四架俄罗斯运输机受损。

莫斯科市长：空防能力不断提升

鉴于针对俄罗斯首都莫斯科的无人机袭击越来越频繁，莫斯科市长索比亚宁（ Sergej Sobjanin）对该市的防空设施建设提出了表扬。索比亚宁在对当地企业界代表发表的一次讲话中表示，为了防范无人机及恐怖袭击，莫斯科已经做了很多工作。

8月23日，无人机袭击中，莫斯科市中心一座高层建筑墙面受损。

8月23日，无人机袭击中，莫斯科市中心一座高层建筑墙面受损。

不过，近几周来，无人机已多次闯入莫斯科市中心上空，并在高楼林立的商业区造成了损失。当然这类无人机袭击所造成的损失远远不能同俄罗斯侵略战争给乌克兰造成的损失相提并论。

东正教反战人士被判处三年监禁

一名东正教神职人员在圣彼得堡一家地方法庭被判处三年监禁。这位名叫库尔莫雅罗夫（ Ioann Kurmojarow）的东正教神职人员曾谴责俄罗斯对乌克兰发动的战争。法庭称，被告散布了涉及俄军的错误信息。此前，检方曾要求判处库尔莫雅罗夫七年监禁。

2022年3月，库尔莫雅罗夫在一段YouTube视频上，对俄罗斯侵略乌克兰的行为予以谴责，并表示乌克兰战场上阵亡的俄军士兵将会下地狱。2022年6月，库尔莫雅罗夫被捕，并一直被拘留至今。迄今为止，俄罗斯宗教人士公开谴责战争的案例并不多见。

很多乌克兰儿童无法上学

乌克兰大约40%的儿童只能以远程教学的方式接受教育。这是国际救援组织"救救孩子"在新学年开始之际在基辅发表的数据。该组织称，接受义务教育的学童中，大约42%的孩子只能上网课，原因包括他们所在的学校没有足够的防空设施。

俄军袭击后，乌克兰哈尔科夫一所校舍严重受损。

俄军袭击后，乌克兰哈尔科夫一所校舍严重受损。

"救救孩子"组织负责人库什（ Sonia Khush）表示："这又是一个不得不中断学业的年份。"她表示，去年二月战争爆发以来，很多孩子就再没有迈进校园一步。按照国际法的相关规定，民用设施，尤其是供孩子们使用的设施，绝不可以成为军事攻击的目标。

（德新社，法新社，路透社，美联社)

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