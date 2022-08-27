俄乌战况：乌克兰称俄部队战损超过45000人

（德国之声中文网）乌克兰周六（8月27日）表示，在战争开始以来的六个月里，有46550名俄罗斯士兵丧生。

乌克兰武装部队总参谋部在脸书上写道，仅在周五就又消灭了250名俄罗斯士兵。

德国之声无法核实这些数字，但它们看上去与英国国防部长华莱士（Ben Wallace）的估算相吻合。华莱士本周告诉BBC，如果将死亡、受伤和逃跑的人数结合起来，俄罗斯的损失达到了8万人。华莱士说，相比之下，俄罗斯人在阿富汗的十年中损失了15000人。《纽约时报》本周估计，多达25000名俄罗斯士兵在这场战争中死亡，而乌克兰士兵的死亡人数约为9000人。

乌克兰军方在其最新发布的消息中还说，自2月24日以来，俄罗斯损失了1939辆坦克、1045门火炮、836架无人机和3165辆汽车。

联合国本周表示，已经能够确认乌克兰有5,587名平民死亡，并说实际死亡人数可能要高得多。

乌克兰：俄罗斯"再次"炮击核电站

乌克兰国有核电运营公司（Energoatom）表示，俄罗斯再次炮击了乌克兰南部的扎波罗热核电站。该公司在一份声明中写道："在过去（24小时），俄罗斯军队再次炮击了扎波罗热核电站场地。目前正在确定损失。"

声明说："由于反复遭到炮击，核电站的基础设施已被破坏，存在氢气泄漏和放射性物质喷涌的风险，而且火灾风险很高。"

同时，俄罗斯国防部指责乌克兰炮击该核电站。基辅和莫斯科也曾就此前的炮击事件相互指责。

俄罗斯国防部的一位发言人在周六的发布会上说，该核电站的辐射情况"仍然正常"。

泽连斯基：扎波罗热核电站处于"灾难边缘"

乌克兰总统泽连斯基警告说，位于乌克兰南部被俄罗斯军队围困的扎波罗热核电站发生了潜在的灾难，此前突然停电迫其中两个反应堆紧急关闭。

他在每日例行的晚间视频讲话中说："我想强调的是，情况仍然非常、非常危险。任何重复（袭击）……都将再次把核电站带到灾难的边缘。"

周四，当地停电导致核电站供电中断，启动紧急供电系统，才避免了一场严重的事故。

随后，两个反应堆在紧急程序中得以关闭。乌克兰官员说，两个反应堆的电力供应在周五得到恢复。

用3D打印机重建乌克兰

双方都将停电归咎于对方的炮击。泽连斯基再次呼吁成立一个国际专家小组前往检查，并呼吁占领该设施的俄罗斯军队离开。侵略展开始后不久，俄罗斯军队就占领了该电站。本月早些时候，该区域爆发新的战斗，引发了人们对核灾难的担忧。

梅德韦杰夫：即使基辅放弃加入北约的愿望，战争也还将继续

俄罗斯总统普京的盟友、前总统梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)说，即使基辅正式放弃加入北约的愿望，莫斯科也不会停止在乌克兰的军事行动。

梅德韦杰夫告诉法国新闻台（LCI）："此时放弃加入北约是至关重要的，但为了建立和平，这还不够。"

据俄罗斯媒体报道，现任俄罗斯安全委员会副主席的梅德韦杰夫说，莫斯科准备与乌克兰的泽伦斯基举行会谈，但要符合某些条件。

他说，"这（会谈）将取决于事态如何发展。我们早已经准备好与（泽伦斯基）会面。"

入侵开始以来，俄罗斯和乌克兰举行了几轮会谈，但没有取得任何进展，恢复会谈的前景不大。

梅德韦杰夫说，俄罗斯将继续开展行动，直到目标实现为止。

普京说他要让乌克兰"去纳粹化"，基辅和西方国家认为这是为战争找借口的无稽之谈。

英国国防部：俄罗斯在乌克兰东部扩大战事

英国国防部长华莱士表示，在过去五天里，俄罗斯很可能加强了对乌克兰东部顿巴斯地区顿涅茨克一带的攻击。

英国国防部长在其推特账号上的每日公告中说，在俄罗斯占领的顿涅茨克市北部的塞维尔斯克（Siversk）和巴克穆特（Bakhmut）两镇附近发生了激烈的战斗，

其最新公告称，"有一种现实的可能性是，俄罗斯在顿巴斯扩大了战事，试图拖住更多的乌克兰部队，因为人们猜测乌克兰正在筹划一次重大反攻。"

俄罗斯关于战争的虚假宣传正在阿拉伯世界获得预期效果。本周发表的一份报告揭示了俄罗斯如何在乌克兰"广泛"使用集束炸弹。此外，乌克兰中央银行正在印制钞票来支付士兵的工资，增大了经济失控或恶性通货膨胀的风险。

（法新社、德新社、路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。