 俄乌战况：乌克兰称俄部队战损超过45000人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄乌战况：乌克兰称俄部队战损超过45000人

乌克兰表示，侵略战争开始以来，除了数千士兵生命之外，俄罗斯军队还损失了近2000辆坦克、1000门火炮和数百架无人机。俄罗斯表示，即使基辅放弃加入北约的愿望，战争也将继续。

资料图片:2022年3月，在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克（Krasnoyarsk)市公墓，一名俄罗斯士兵的葬礼正在举行。

资料图片:2022年3月，在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克（Krasnoyarsk)市公墓，一名俄罗斯士兵的葬礼正在举行。

（德国之声中文网）乌克兰周六（8月27日）表示，在战争开始以来的六个月里，有46550名俄罗斯士兵丧生。

乌克兰武装部队总参谋部在脸书上写道，仅在周五就又消灭了250名俄罗斯士兵。

德国之声无法核实这些数字，但它们看上去与英国国防部长华莱士（Ben Wallace）的估算相吻合。华莱士本周告诉BBC，如果将死亡、受伤和逃跑的人数结合起来，俄罗斯的损失达到了8万人。华莱士说，相比之下，俄罗斯人在阿富汗的十年中损失了15000人。《纽约时报》本周估计，多达25000名俄罗斯士兵在这场战争中死亡，而乌克兰士兵的死亡人数约为9000人。

乌克兰军方在其最新发布的消息中还说，自2月24日以来，俄罗斯损失了1939辆坦克、1045门火炮、836架无人机和3165辆汽车。

联合国本周表示，已经能够确认乌克兰有5,587名平民死亡，并说实际死亡人数可能要高得多。

乌克兰：俄罗斯"再次"炮击核电站

乌克兰国有核电运营公司（Energoatom）表示，俄罗斯再次炮击了乌克兰南部的扎波罗热核电站。该公司在一份声明中写道："在过去（24小时），俄罗斯军队再次炮击了扎波罗热核电站场地。目前正在确定损失。"

声明说："由于反复遭到炮击，核电站的基础设施已被破坏，存在氢气泄漏和放射性物质喷涌的风险，而且火灾风险很高。"

同时，俄罗斯国防部指责乌克兰炮击该核电站。基辅和莫斯科也曾就此前的炮击事件相互指责。

俄罗斯国防部的一位发言人在周六的发布会上说，该核电站的辐射情况"仍然正常"。

泽连斯基：扎波罗热核电站处于"灾难边缘"

乌克兰总统泽连斯基警告说，位于乌克兰南部被俄罗斯军队围困的扎波罗热核电站发生了潜在的灾难，此前突然停电迫其中两个反应堆紧急关闭。

他在每日例行的晚间视频讲话中说："我想强调的是，情况仍然非常、非常危险。任何重复（袭击）……都将再次把核电站带到灾难的边缘。"

周四，当地停电导致核电站供电中断，启动紧急供电系统，才避免了一场严重的事故。

随后，两个反应堆在紧急程序中得以关闭。乌克兰官员说，两个反应堆的电力供应在周五得到恢复。

用3D打印机重建乌克兰

双方都将停电归咎于对方的炮击。泽连斯基再次呼吁成立一个国际专家小组前往检查，并呼吁占领该设施的俄罗斯军队离开。侵略展开始后不久，俄罗斯军队就占领了该电站。本月早些时候，该区域爆发新的战斗，引发了人们对核灾难的担忧。

梅德韦杰夫：即使基辅放弃加入北约的愿望，战争也还将继续

俄罗斯总统普京的盟友、前总统梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)说，即使基辅正式放弃加入北约的愿望，莫斯科也不会停止在乌克兰的军事行动。

梅德韦杰夫告诉法国新闻台（LCI）："此时放弃加入北约是至关重要的，但为了建立和平，这还不够。"

据俄罗斯媒体报道，现任俄罗斯安全委员会副主席的梅德韦杰夫说，莫斯科准备与乌克兰的泽伦斯基举行会谈，但要符合某些条件。

他说，"这（会谈）将取决于事态如何发展。我们早已经准备好与（泽伦斯基）会面。"

入侵开始以来，俄罗斯和乌克兰举行了几轮会谈，但没有取得任何进展，恢复会谈的前景不大。

梅德韦杰夫说，俄罗斯将继续开展行动，直到目标实现为止。

普京说他要让乌克兰"去纳粹化"，基辅和西方国家认为这是为战争找借口的无稽之谈。

英国国防部：俄罗斯在乌克兰东部扩大战事

英国国防部长华莱士表示，在过去五天里，俄罗斯很可能加强了对乌克兰东部顿巴斯地区顿涅茨克一带的攻击。

英国国防部长在其推特账号上的每日公告中说，在俄罗斯占领的顿涅茨克市北部的塞维尔斯克（Siversk）和巴克穆特（Bakhmut）两镇附近发生了激烈的战斗，

其最新公告称，"有一种现实的可能性是，俄罗斯在顿巴斯扩大了战事，试图拖住更多的乌克兰部队，因为人们猜测乌克兰正在筹划一次重大反攻。"

俄罗斯关于战争的虚假宣传正在阿拉伯世界获得预期效果。本周发表的一份报告揭示了俄罗斯如何在乌克兰"广泛"使用集束炸弹。此外，乌克兰中央银行正在印制钞票来支付士兵的工资，增大了经济失控或恶性通货膨胀的风险。

 

（法新社、德新社、路透社）

 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

FILE - A Russian serviceman guards in an area of the Zaporizhzhia Nuclear Power Station in territory under Russian military control, southeastern Ukraine, on May 1, 2022. MEven as the Russian war machine crawls across Ukraine’s east, trying to achieve the Kremlin’s goal of securing a full control over the country’s industrial heartland of the Donbas, the Ukrainian forces are scaling up attacks to reclaim territory in the south. (AP Photo, File)

俄罗斯反对 联合国核不扩散谈判再次失败 27.08.2022

持续近一个月的联合国核不扩散条约审议大会于周五以谈判失败告终。俄罗斯阻止就其最终文件达成协议，但表示它并非唯一持保留意见的国家。

A Russian serviceman guards an area of the Zaporizhzhia Nuclear Power Station in territory under Russian military control, southeastern Ukraine, Sunday, May 1, 2022. (AP Photo)

乌克兰：俄罗斯利用扎波罗热核电站敲诈全世界 12.08.2022

位于乌克兰的扎波罗热核电站是欧洲最大核电站，如今已被俄罗斯军队控制，而且附近不断有炮火燃起，这引起了国际社会的担忧。

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 15, 2022: Russia's President Vladimir Putin makes remarks at the opening of the Army 2022 International Military and Technical Forum at the Patriot military park. Military delegations from 72 countries will take part in the forum. Sergei Bobylev/TASS]

俄乌战况：普京称俄罗斯愿意向盟友提供各类武器 16.08.2022

俄罗斯总统普京在出席一次军事展会时称，俄罗斯愿意向盟友提供各类武器。与此同时，英国方面称，俄罗斯有可能正在筹划在顿涅茨克地区举行关于让该地加入俄罗斯的"公投"活动。

广告

媒体看中国

前总理默克尔的最重要目标就是：确保德国经济能够拥有巨大无比的中国市场。所以她寻求和习近平紧密肩并肩。

德语媒体：德国到底依赖一个怎样的中国?

《奥格斯堡汇报》认为，鉴于对俄制裁已经让德国承担高昂代价、德中关系比德俄关系紧密得多，因此即便在中国武力攻台时，德国也将无力发动对华制裁。《法兰克福汇报》则担心，一旦中国经济增长乏力，北京就会试图通过攻打台湾来拢聚民心。  