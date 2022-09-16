俄乌战事：德防长呼吁联合国调查战争罪行

（德国之声中文网）乌克兰城市伊久姆发现乱葬坑后，德国国防部长拉姆布莱希特（Christine Lambrecht）要求就战争罪行嫌疑展开调查。这位社民党政治家对媒体表示："必须对这类可怕的犯罪行为展开彻底调查，这一工作最好由联合国来主持。"她表示，必须尽快向联合国提供进入现场的渠道，以便能够第一时间搜集证据。"拉姆布莱希特表示："战争罪行的责任者必须被送上法庭。"

在刚刚被乌克兰收复的东部城市伊久姆，人们在乱葬坑中发现了四百四十具尸体。初步的调查显示，这些人可能是在三月底俄军发起的猛烈炮击中丧生的。

捷克要求成立战争罪行法庭

伊久姆发现乱葬坑后，欧盟轮值主席捷克敦促成立国际法庭就事件展开调查和审理。捷克外交部长列帕夫斯基（Jan Lipavsky）强调："在21世纪的今天，发生这类针对平民的暴行简直不可思议，令人不齿。"列帕夫斯基发推称："我们对此不能视而不见，我们会采取一切措施，将战争罪犯绳之于法。"他呼吁尽快建立乌克兰战争罪行国际特别法庭。

乌克兰总统泽连斯基也表示，这些刚刚被收复的地区内曾发生严重的酷刑事件。泽连斯基在其例行视频讲话中称："在被俄军占领的地区，施用酷刑是非常普遍的现象。"他表示，在不同城市中，乌方已经发现了十个施行酷刑的场所。泽连斯基表示，伊久姆发现的尸体上也发现了死者生前遭受酷刑的痕迹。

泽连斯基形容占领者是"俄西斯主义者"，他们的所作所为同"纳粹"如出一辙。乌克兰人将"俄罗斯"和"法西斯"合成新词"俄西斯"，以描述俄罗斯占领者的法西斯行为。

拜登警告普京不要使用核武和化学武器

俄罗斯军队在乌克兰境内连遭败仗后，拜登警告普京不要动用战术核武器以及生化武器。拜登总统在CBS电视台表示："您不要这么做，您千万不要这么做。否则战争的面貌将会全面改变，将会出现二战后从未出现过的场面。"拜登总统表示，如果俄罗斯采取上述行动，华盛顿将予以强硬回应。同战略核武器相比，战术核武器的杀伤力和覆盖面要小得多。

发动侵乌战争以来，俄罗斯领导层曾多次发出使用核武器的威胁。今年二月，普京宣布俄军进入乌克兰开展"特别军事行动"时就曾暗示，一旦西方进行干预，他就有可能动用核武器。俄军在乌克兰陷入被动局面后，俄罗斯民族主义者也在不断向普京施压，要求他采取相应步骤。

北约：西方军援发挥了重大作用

北约军事委员会主席鲍尔上将（ Rob Bauer）表示，乌克兰新近发起的反攻行动之所以捷报频传，同西方的军援有直接关系。在爱沙尼亚首都塔林召开的北约军事委员会会议上，这位来自荷兰的上将表示："西方盟友和其他国家为乌克兰提供的装备、弹药和相关培训，使战场局面发生了质的变化。"

鲍尔表示，在此次为期两天的会议上，三十个成员国代表就如何继续保持和扩大对乌军援规模展开了讨论。鲍尔上将表示，只要有必要，北约就将维持对乌克兰的军援。"冬季即将到来，但对乌克兰的支持绝不会发生动摇。"

北约军事委员会负责向北约最高政治决策机构-北大西洋理事会提供咨询。本次军事委员会会议上，瑞典和芬兰的国防部长也首次应邀出席。俄罗斯发动侵乌战争后，上述两国提出了加入北约的申请。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。