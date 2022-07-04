俄乌战事：伊朗计划向俄出口无人机

（德国之声中文网）美国获取的情报显示，伊朗有意向俄罗斯提供数百架无人机，供俄罗斯在侵乌战争中使用。美国总统安全顾问苏利文对媒体表示：德黑兰当局"计划向俄罗斯提供数百架无人机，其中包括一些可携带武器的无人机。我们获取的信息还显示，伊朗将为俄罗斯军队提供使用这些无人机的培训。首轮训练有可能会在七月展开。"苏利文表示，他并不清楚伊朗此前是否曾向俄罗斯提供过无人机。

在乌克兰战争中，无人机扮演着非常重要的角色，被广泛用于向敌方投掷小型炸弹或执行侦察任务。乌克兰军队使用土耳其造无人机对俄军展开袭击，成效显著。美国和其他一些国家也向乌克兰提供了无人机。

乌方认为俄军将展开新的攻势

俄军对乌克兰展开大面积空袭，造成30多人死亡之后，乌克兰方面认为，俄军将在近期内发起地面攻势。乌军总参谋部称，大面积空袭是为发起地面攻势进行准备。乌克兰总统泽连斯基此前表示，星期六之后，俄军共发动了34次空袭。莫斯科政府则否认曾袭击过平民目标。

与此同时，俄罗斯指责乌克兰方面对赫尔松地区一座俄军控制的城市发动袭击，造成至少七人死亡，数十人受伤。俄罗斯有关当局对塔斯社表示，乌军对新卡霍夫卡 （Nowa Kachowka）发动的袭击，导致当地一座肥料仓库发生爆炸。而乌军则表示，他们袭击了当地一座俄军弹药库及其他一些建筑物，并击毁了一座自走榴弹炮和其他军用器械，'敌军'也损失了五十多人。

有关战情的通报分别来自俄罗斯和乌克兰官方发布的信息，上述信息目前获得第三方消息源的独立证实。

乌克兰首富向国家上缴部分资产

里纳特·阿赫梅托夫（Rinat Achmetow）是公认的乌克兰首富。由于乌克兰出台了限制权贵影响力的法律，阿赫梅托夫决定将其旗下的乌克兰传媒公司上缴国家。现年55岁的亿万富翁阿赫梅托夫宣布，本周内，乌克兰传媒公司旗下所有电视频道和纸媒的乌克兰许可证将全部上缴国家。"

阿赫梅托夫表示，去年九月出台的限制权贵影响力新法所规定的时限极短，加上"俄罗斯对乌克兰发起的军事侵略"，使他无法按市场条件出售旗下的传媒公司。"乌克兰传媒控股公司"是乌克兰境内最大的传媒控股公司。旗下拥有十个电视频道、网络媒体和传统纸媒。

据估算阿赫梅托夫拥有超过四十亿欧元资产。他的SCM控股公司涉足钢铁、能源和煤炭等多个行业。这位出生于乌克兰东部俄语区的工业家曾长期被视为是亲俄派人士，不过此前他曾对俄罗斯发动的侵略战争公开予以谴责。

乌克兰抗议加拿大出口涡轮机

在德国政府一再敦促下，加拿大决定允许向俄罗斯出口修检后的一部涡轮机，这台涡轮机将被用于北溪一号输气管道。乌克兰方面对加拿大的决定提出强烈抗议。乌克兰总统泽连斯基在社媒"电报"表示，乌克兰方面已经为此召见了加拿大大使。泽连斯基表示，此举将会被莫斯科视为西方软弱无能的表现。他说，俄罗斯将会全面终止对欧洲的天然气输送。

今年六月，俄罗斯国有天然气公司曾大幅减少对西方的天然气输出量，并指出减少输气量的原因是送往加拿大的涡轮机尚未修检完比。上周末，加拿大决定为交付涡轮机开放绿灯。这台涡轮机将很快借道德国被送往俄罗斯境内，并由西门子公司负责安装。

德国政府一名女发言人在柏林表示，涡轮机安装完毕后，俄罗斯提出的减少输气量理由将不复存在。她表示，德国政府已经获悉乌克兰为此提出的抗议，但欧盟对俄罗斯实施的制裁措施中并不包含天然气输送事宜。

（德新社，美联社，法新社）

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