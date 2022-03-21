俄乌战争 - 核威胁阴云再现

（德国之声中文网）乌克兰战争爆发后，普京总统下令俄罗斯核部队进入"特别警戒状态"，在欧洲引起震惊。对西方发出这一威胁后，3月初，普京指令俄核潜艇和机动导弹部队军演。普京威胁对西方对手实施核打击？俄罗斯拥有 6300 多枚核弹头构成的世上最大核武库。北约成员国中，美国拥有最大核力量，约 5800 枚核弹头；法国有近 300 枚，英国约 215 枚。不过，外界不知道确切数字--涉及核计划，各相关国家隐瞒大量信息。

世界各国核武力示意图。

欧洲如何保护自己免受核武器攻击？

即使有所谓的美国"核保护伞"，军事上也无法阻止对欧洲的核攻击。"保护伞"概念基于此一假设：出于对遭反击的顾虑，对手不敢使用核武器攻击北约国家。

所有北约内的核国家--美国、英国和法国--都可下令并实施这样的军事反应：这三个国家都拥有包括潜射导弹在内的战略核武器，有能力在各种情况下实施反击。

威慑心理学

北约各核国家奉行不同威慑理念。法、英两国讲求俗称的"最低限度威慑" 。它们均预期，不会出现持续数天的核互击，深信，拥有报复能力或实施"最后警告射击"（法国）便足能遏止敌手。

美国则强调全面威慑，其中包括小当量核武器。其背后的设想是，美国军事战略家至少在理论上认为，存在着打一场"有限核战争"的可能性。

从法律角度看，几乎任何使用对平民造成巨大伤害的核武器都违反人道主义的国际法；可能属于理论上可想象的例外的，是在公海上对军舰实施有限核打击。

法国总统马克龙视察苏弗朗级核潜艇

德国如何参与核威慑？

目前，德国以"飓风"(Tornado)战机参与欧洲核威慑。相关战机部署于莱茵兰-普法尔茨州的比歇尔（ Büchel ）。一旦需要，由德军驾驶的该型战机会将美国核武器投掷到目标地。迄今，德军飞行员每年至少一次演练投掷。

德国之外，荷兰、比利时和意大利也参与所谓的"北约核共享" 。据报道，欧洲目前储存有 100 至 150 枚经认证可用于该型战机的相对不太精确的重力核弹。柏林科学与政治基金会 (SWP) 核威慑问题研究家鲁道夫 (Peter Rudolf) 认为， "此类核弹是过去时代的遗物，今天来看，其军事重要性低下。" 他指出，为能使其发挥作用，先须摧毁敌方防空系统，在一场大规模战争中充其量只是似乎可以想象。

位于德国莱法州比歇尔的一座军用机场。

承诺核参与

德国现任联盟政府中有不少核参与政策的批评者，不过，社民党籍的肖尔茨（ Olaf Scholz ） 认为，德国参与核威慑是不二选择。俄军入侵乌克兰不久，肖尔茨总理即表示，德国应购买美国 F35 战机，替换不久就必须退役的老旧的"飓风"战机。

去年，美国开始制造据称精确度更高的改进版重力炸弹，。

即使政界人士至今仍将核共享视为一个重要的政治象征，但实际上，在冷战时期，它对德国的重要性远高于今天。当时，若发生华约国家与北约的武装冲突， 德国将是中心战场。核参与政策使当年的波恩政府至少有机会对北约核战略施加有限影响。

谁计划使用核武器？

1966 年起，北约设置有核计划小组 (NPG) ，讨论与动用核武器有关事务。现在，除在威慑问题上特立独行的法国外，所有北约成员国都在该机构中有自己的代表。该机构每年至少举行一次防长级会议，需要时举行大使级会议。

有关北约使用核武器的更新政治指导方针未公开。外界所知的最新文件出自 1980 年代。政治学家鲁道夫指出："北约一再说它是一个核联盟，但人们看到，它并无核教令。核计划小组讨论的内容是外人无从识别。" 不过，即使美国国内一再存有争议，一项决定确保留至今：北约从未放弃率先使用核武器的可能性。

谁决定动用核武器？

使用储存在德、意、比、荷的美国核武器的最初决定由美国总统作出。他须下令出动核武器，并批准核武器存放国（例如德国）用本国战机投掷。在动用核武前，可能会在北大西洋理事会框架内与其他北约盟国磋商。

在法国，由总统独自决定动用本国核武器；在英国，决定权在英国首相。由此，存在3个核打击决策中心，构成北约核威慑的一个要素，因为，它使对手难以琢磨北约在发生攻击时会如何反应。

在乌克兰战争中动用核武？

在战场上使用战术核武器是俄罗斯军事教令的组成部分。该国拥有此类武器。美国也有。随着俄军入侵乌克兰，媒体上出现有关可能会在黑海上空动用战术核武器的传闻。不过，到目前为止，西方军事观察家尚未捕捉到显示俄军考虑以致准备使用战术核武或次战略核武的迹象。

政治学家鲁道夫认为，俄罗斯的威胁主要具政治功能，是向美国传达信息："不要越过乌克兰的某个边界实施干预。" 他指出，8年前与吞并克里米亚有关，俄方便发出过类似核威胁。

核武器与化学武器

国际《化学武器公约》全面禁止化学武器。俄官方称，近5年前，该国已销毁最后一枚化学弹头。美国称明年将实现这一目标。与第二次世界大战后（最近一次是在叙利亚内战）使用化武不同，自日本广岛和长崎被投掷原子弹以来，未再出现核攻击事件。

1945年8月6日，原子弹起爆之后的日本广岛。

鲁道夫就此指出："尽管在 1950 和 1960 年代，美国在冲突中多次考虑过动用核武器，但 1945 年以来显然有一规范性门槛。政治决策者们多采取极谨慎态度，这或与道德不安有关，但也同对后果的恐惧有关，因为，使用核武器有可能引发连锁反应，最终导致相互毁灭。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。