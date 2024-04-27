俄乌战争： 乌克兰能源设施遭袭

莫斯科多次袭击乌克兰的民用基础设施。一波夜间袭击导致乌克兰多地设施遭到袭击。与此同时，美国正准备给基辅进一步提供军事援助。

（德国之声中文网）俄罗斯再次对乌克兰能源基础设施发动猛力攻击。据乌克兰能源供应商 DTEK 称，四座火力发电厂遭到严重破坏。据相关部门称，受影响的地区包括东部第聂伯罗彼得罗夫斯克（Dnipropetrowsk）地区、西南部的伊万诺弗兰科夫斯克（ Iwano-Frankiwsk）和西部的利沃夫（Lwiw）。部分地区供电一度中断。

据乌克兰空军称，俄军使用了多种类型的导弹，共发射了 34 枚火箭弹和巡航导弹，其中 21 枚被拦截。在此之前，全国范围内已进入空中警戒状态。据当局称，南部城市尼科波尔（ Nikopol）附近有数人被炮火炸伤。东北部的哈尔科夫（Charkiw）和东南部的赫尔松和扎波罗热（Saporischschja）也遭到袭击。

俄罗斯炼油厂起火

俄罗斯防空部队表示，他们在克拉斯诺达尔地区拦截并摧毁了 66 架乌克兰无人机。在乌方发动的共九次袭击中，一座炼油厂遭到破坏。报道称，克里米亚上空也有无人机被击落。俄罗斯国家通讯社塔斯社称，炼油厂部分暂时停止作业。报道称，炼油厂发生了火灾。乌克兰军方代表证实了此次袭击。

美国开始交付新的援助武器

美国防长奥斯汀 图像来源: Kevin Wolf/AP Photo/picture alliance

与此同时，美国政府宣布向基辅提供价值 60 亿美元（约56 亿欧元）的进一步军事援助。美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）宣布，援助的武器包括弹药，无人机防御系统和爱国者系统导弹等等。这一系列援助是美国参议院本周二（4月23日）通过的总价950亿美元的外国援助法案中的一部分，援助对象包含乌克兰和以色列，其中约有610亿美元是提供给乌克兰。

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援助的部分防御设备将从美军的库存交付给乌克兰，其中一些存放在美国在欧洲的基地。此外，美国军火公司将获得建造新军事装备的订单。奥斯汀说，这些武器何时交付将取决于工厂的生产进度。

（德新社，法新社，路透社）

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