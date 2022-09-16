 俄乌战争：阿拉斯加渔民的希望与失望 | 经济纵横 | DW | 25.09.2022

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经济纵横

俄乌战争：阿拉斯加渔民的希望与失望

到目前为止，乌克兰战争对阿拉斯加的影响甚微。但现在美国禁止从俄罗斯进口所有鱼类。阿拉斯加渔民想要填补这一市场空白，即便俄罗斯一再规避相关制裁。在此其中，中国也扮演了一定角色。

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