经济纵横

俄乌战争：阿拉斯加渔民的希望与失望

到目前为止，乌克兰战争对阿拉斯加的影响甚微。但现在美国禁止从俄罗斯进口所有鱼类。阿拉斯加渔民想要填补这一市场空白，即便俄罗斯一再规避相关制裁。在此其中，中国也扮演了一定角色。