俄乌战争：阿拉斯加渔民的希望与失望

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到目前为止，乌克兰战争对阿拉斯加的影响甚微。但现在美国禁止从俄罗斯进口所有鱼类。阿拉斯加渔民想要填补这一市场空白，即便俄罗斯一再规避相关制裁。在此其中，中国也扮演了一定角色。
占领区“公投”，部分动员令，核武器威胁——随着俄罗斯采取一系列使局势升级的行动，国际社会的担忧也不断加剧。美联社分析认为，随着一些原本站在莫斯科一边的国家也加入谴责行列，国际舆论已经转为不利普京的风向。
《南德意志报》刊评认为，随着中国、印度公开对战争表示怀疑，宣布局部动员令的普京已经显露出黔驴技穷、众叛亲离的迹象。《法兰克福汇报》则指出，最新动向表明，普京缺乏可信赖的盟友，而乌克兰却有。
欧盟正在减少对俄罗斯天然气的依赖，但它可能会变得更加依赖中国的供应，而中国天然气的其中一部分来自俄罗斯。
中国外长王毅9月22日在纽约出席联合国大会期间和乌克兰外长库列巴举行会晤。王毅称，“中方一直致力于劝和促谈，从不袖手旁观，也不火上浇油，更不会趁机牟利”。
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