俄乌战争让德国付出逾千亿欧元经济代价

（德国之声中文网）柏林德国经济研究所(DIW)主任弗拉彻尔(Marcel Fratzscher)2月20日接受《莱茵邮报》采访时指出，俄乌战争以及随之而来的能源价格暴涨让德国经济在2022年损失了1000亿欧元，大约为经济总量的2.5%。而且今后几年，德国为这场危机付出的经济代价还会越来越大。

弗拉彻尔认为，由于德国在战前对俄罗斯能源依赖度较高、能源密集型产业比重较大、极度依赖出口贸易以及跨国供应链，因此受到战争的冲击程度也尤其大。"战争对德国在国际经济中的地位尚未产生损害，但是如果企业不能加速推进生态转型、数字化转型以及经济转型，德国的经济地位就会遭到损害。"

这位经济学家还警告说，能源价格上涨将在今后十年间成为德国的重大竞争劣势，企业以及政界必须通过加强创新、提高生产效率来弥补这一劣势。弗拉彻尔呼吁，面对当前经济不利的局面，德国联邦政府切勿继续走高额补贴传统矿物能源的老路。"能源价格暴涨固然让人痛苦，但是也是一个必要的警讯。但愿这能让我们的经济更快转型。"

另据德国商会的预估，到2023年底，俄乌战争将累计对德国经济造成1600亿欧元的损失，相当于每个德国居民损失了2000欧元。

（路透社等）

是什么在阻碍德国能源转型？

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