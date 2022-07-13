 俄乌战争：美再提供军事援助 粮食出口协议达成 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2022

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俄乌战争：美再提供军事援助 粮食出口协议达成

华盛顿宣布再向乌克兰提供价值约2.7亿美元的军事援助。俄乌战火持续，与此同时，在联合国和土耳其的斡旋下，俄乌同意恢复通过黑海出口乌克兰粮食。不过协议达成的隔天，敖德萨港口就遭到攻击。

Odesa Hafen

协议允许从黑海的三个主要乌克兰港口——敖德萨、切尔诺莫斯克和尤日内出口大量粮食。图为敖德萨港口资料图片

（德国之声中文网）美国宣布再向乌克兰提供一批价值约2.7亿美元的军事援助，其中包括火箭炮系统等装备。五角大楼还表示将会提供多达580多架 “凤凰幽灵”无人机，这是一种小型、可快速部署的无人机，可以引爆爆炸弹头击向目标。

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中方对俄乌战争和中俄关系的官方表态好似在轮盘游戏中红黑都下注，力求不当"输家"。中国驻美大使秦刚最新的表态，再次对外宣称中国和俄罗斯“不结盟”，但同时也将“冷战思维”的“锅”甩给了美方。

中国海关总署数据显示，上月，俄罗斯连续第二个月成为中国最大石油供应方，一大原因是，中国买家可出低价获俄方供货，从而减少进口相应贵些的沙特石油。

美国政治学家弗朗西斯·福山认为，乌俄战争对俄罗斯来说是相当大的军事灾难，普京的说词仅是在虚张声势。他也提到俄罗斯和中国的政治体制「非常不同」。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽伦斯基周六在推特上表示感谢：“感谢拜登总统为乌克兰提供的新国防援助计划。关键是，强大的武器装备将拯救我们士兵的生命，能够更快将我们的土地从俄罗斯侵略者手中解放出来。对两国之间的战略友谊我心怀感激。共同走向胜利!”

人权观察组织本周六（7月23日）发出指责称，俄罗斯武装部队在乌克兰南部拷打战俘和平民。该组织表示，他们在被俄方占领的赫尔松和扎波里日兹亚与数十人进行了对话，发现约40起俄罗斯军队任意扣留或带走平民的事件。人权观察还发现了有三名战俘受酷刑的状况，俄方为了获取信息，要求对方接受俄罗斯占领而动用了酷刑。

基辅军事情报部门指责俄罗斯动用无人机袭击帐篷和军事装备。多枚“冰雹”火箭炮弹被摧毁。此前，俄罗斯占领地区扎波罗热（ Saporischschja ）乌克兰动用无人机袭击扎波罗热核电站，导致11名员工受伤，其中4人伤势严重。扎波罗热地区军民政总委员会成员弗拉基米尔·罗戈夫（Vladimir Rogov）在通讯平台Telegram上写道，3架乌克兰无人机击中核电站。他补充说机组并未受损。

双方公布的消息均无法得到独立核实。

扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站，今年3月初被俄罗斯军队占领。乌克兰一半以上的电能都来自核电。

粮食出口有望？

俄罗斯和乌克兰周五（7月22日）同意恢复通过黑海出口乌克兰粮食。泽伦斯基对协议的达成表示满意。
今年2月入侵乌克兰的最初阶段，俄罗斯军队封锁了乌克兰港口，导致多地物价飙升，食品短缺。泽伦斯基在周五晚上的视频讲话中说，周五在伊斯坦布尔签署的这份文件“完全符合乌克兰的利益”。这项由联合国和土耳其斡旋达成的协议也受到非洲联盟(African Union)的欢迎，因为这将解决非洲迫在眉睫的饥饿问题。

观看视频 01:42

全球粮食危机：能否指望中国提供解决方案？

协议允许从黑海的三个主要乌克兰港口——敖德萨、切尔诺莫斯克和尤日内出口大量粮食商品。联合国秘书长古特雷斯还宣布成立一个联合协调中心来监测执行情况。古特雷斯在土耳其伊斯坦布尔表示，签署的关于通过黑海恢复乌克兰谷物出口的“前所未有的协议”是处于粮食危机的世界中一座“希望的灯塔”。他指出，除了稳定全球食品价格外，这份协议“将为处于破产边缘的发展中国家和处于饥荒边缘的最弱势群体纾困”。

不过，就在协议达成的第二天，本周六，敖德萨海港就遭到了导弹袭击。敖德萨地区一名代表Serhij Bratschuk在社交媒体上说：“敌人动用Kalibr巡航导弹攻击了敖德萨港口。两枚导弹击中了港口的基础设施。”防御系统还击落了两枚导弹。确切的损害程度目前并不清除。乌克兰外交部表示，俄罗斯总统普京以此向联合国和土耳其“吐口水”。一名发言人呼吁联合国和土耳其确保俄罗斯履行协议。

观看视频 02:36

受乌克兰战争影响 新加坡“海南鸡饭”告急

 


(美联社，路透社等)

 

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