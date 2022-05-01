俄乌战争给中国提供了哪些经验教训？

（德国之声中文网）据路透社援引和中国专家有联系的学者和外交官报道，中国的军事专家在一些私人的聊天群里讨论乌克兰冲突，发表他们关于西方如何在乌克兰实施干预，以及俄罗斯目前看起来遭受的挫败。

尽管这些讨论并未在正式的军事期刊或者官方媒体上曝光，但是俄罗斯未能在短时间内击垮乌克兰军队的问题成为关注焦点——与此同时，专家们也担心，未经实战考验的中国军队是否能够表现得尽如人意。

卡内基国际和平基金会的研究员赵通对路透社表示：“很多中国专家都在密切关注这场战争，因为他们在想象如果中国和西方之间发生这样的对抗，会是什么样的局面。”

俄罗斯在入侵乌克兰的初期没有快速制服该国军队，这促使国际社会加强了干预，通过与乌克兰共享情报、向该国提供武器装备以及对俄罗斯实施经济孤立等手段。

“中国可能会考虑在一开始就采取更强力且更全面的行动，快速震慑住台湾军队，从而确保自己的优势地位”，赵通根据自己对中国专家相关讨论的观察分析道。

他还指出，中国专家相信，只要能占据优势地位，就可以“遏止敌方采取干预的意愿”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院的学者许瑞麟（Collin Koh）则认为，这样的战略可能会给中国人民解放军带来麻烦。

“如果你要对台湾采取所谓的‘闪电战’，那就可能会造成大量平民伤亡”，许瑞麟指出，这样的局面可能会给解放军占领台湾造成困难，也会使得国际上的反对力量更加强硬。

他说：“中国不可能现在还幻想他们会在台湾以解放者的身份受到欢迎，并得到当地的物资和援助。”

此外，与乌克兰相比，台湾在导弹方面的实力也更强，可以对中方目标实施先发制人的打击，或者在解放军入侵台湾岛之后袭击中方设施。

俄罗斯军队于2月24日开始入侵乌克兰，在顽强的抵抗中将不少城镇夷为平地，同时也损失了大量坦克、直升机和战斗机。据英国官员预测，应该已经有1.5万名俄军士兵阵亡，也有其它消息来源估计的伤亡人数更高。

信息战

中国战略分析专家也对俄罗斯如何应对西方的间接军事援助感到担忧，因为这也会是中国在武力攻台时可能会面对的一个局面。

赵通表示，在一些私下的讨论里，中国专家对于北京如何能打好所谓的“信息战”进行了讨论。从俄罗斯的案例来看，除了在经济上孤立莫斯科，西方也通过披露俄军在战区的暴行，帮助乌克兰争取到了更多的援助，也让俄罗斯寻求外部支援难上加难。

赵通指出，在中国专家看来，目前乌克兰冲突中最重要的一个部分就是，西方国家如何“操纵了国际舆论，并且坚决果断地改变了国际社会对这场战争的反应”。

观看视频 03:16 俄罗斯入侵乌克兰：台湾民众怎么看？

一些中国专家认为，（西方）对于舆论的控制使得俄罗斯的表现给国际社会留下了比实际更糟糕的印象。而在他们看来，这一部分也是中国必须加以重视的。

物流挑战

一些分析人士注意到，早在2月下旬正式入侵乌克兰之前，俄罗斯方面提前数月就开始两国边境地带集结部队了。这些动向可以轻易地通过私营的开源情报公司追踪到。

新加坡尼尔咨询公司（Alexander Neill Consulting）创始人尼尔指出：“台湾将会（给中国）带来比乌克兰更大的挑战，因为要想集结这样规模的入侵部队而不被侦察到，这将是极为困难的事情。”

在乌克兰战场上，俄罗斯也面临如何协调几个军区之间兵力的问题。中国专家担心，中国解放军如果跨越台湾海峡，也将会面临相似的问题，因为这要求几个战区之间的协调合作顺利畅通。

解放军在2016年重新划分了五大军区，在武力攻台的情况下可能会参与其中的包括南部战区、东部战区和北部战区。

俄罗斯军队在乌克兰战场表现出指挥不利和士气低迷的问题。分析人士表示，目前尚不清楚中国军队在一场现代战争中的战斗力如何。

“我们已经在俄罗斯军队身上看到了值得警醒的纪律不严等问题，这也提醒了我们一个现实，那就是我们并不知道中国军队在实战的压力之下会表现如何”，尼尔表示，“抛开所有的政治思想教育不谈，我们并不清楚他们究竟有多耐战。”



（路透社）

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