（德国之声中文网）在俄罗斯和西方因乌克兰战争而关系紧张之际，三名宇航员计划于周五（3月18日）前往国际空间站。据俄罗斯卫星通讯社当天援引该国国家航天集团（Roscosmos）的消息报道称，"联盟-2.1a"火箭周五将从哈萨克斯坦拜科努尔发射场发射，它将把载有3名俄罗斯宇航员乘组的"联盟MS-21"飞船送往国际空间站（ISS）。该火箭预计在莫斯科时间18时55分发射，并在约三小时后与国际空间站对接。

飞船乘组包括3名俄罗斯宇航员--奥列格·阿尔捷米耶夫（Oleg Artemjew）、丹尼斯·马特维耶夫（Denis Matwejew）和谢尔盖·科尔萨科夫（Sergej Korssakow）。德新社就此介绍，这是多年来飞往国际空间站的机组人员首次仅由俄罗斯宇航员组成。

目前，国际空间站有两名俄罗斯人、四名美国人和一名德国人。周五当天，迎来其52岁生日的德国宇航员马蒂亚斯·毛雷尔（Matthias Maurer）向德新社表示，在三名俄罗斯宇航员抵达后，他希望与俄美两国的同事一起吃饭庆祝自己的生日。"我当然想提供最好的，有点萨尔州特色的食物"，这位来自萨尔州的宇航员如是坦言。毛雷尔于去年11月11日与美国国家航空航天局（NASA）的三名宇航员一起前往国际空间站，并计划于今年4月底返回地球。

俄方威胁：对俄制裁或引发国际空间站坠毁

国际空间站是俄美航天合作的最大项目，也在冷战后一直为人所津津乐道。然而，随着俄乌战争爆发，俄美两大超级航天大国在太空领域的合作也受到影响。

俄罗斯国家航天集团负责人德米特里·罗戈津（Dmitry Rogozin）多次在社交媒体上威胁，西方对俄罗斯推出的制裁措施影响国际空间站的俄罗斯模组的运作，有可能引发国际空间站坠毁。本月初，他在即时通信软件Telegram频道上发布的一段模拟视频显示，俄罗斯宇航员乘飞船返回地球，而将美国宇航员留在空间站，俄舱段随后与国际空间站分离。罗戈津事后表示这只是一个笑话，但却引发外界对美国宇航员处境的担心。

俄罗斯国家航天集团于本月中旬向媒体澄清，俄罗斯将履行自己在国际空间站方面的义务，美国宇航员马克·范德·黑（Mark Thomas Vande Hei）将按照计划于3月30日与俄罗斯宇航员安东·什卡普列罗夫（Anton Schkaplerow）和彼得·杜布罗夫（Pjotr Dubrow）一起乘坐俄"联盟MS-19"号宇宙飞船返回地球。美国国家航空航天局也证实了这一消息，并重申，仍然和俄罗斯航天局在国际空间站项目上紧密合作。

俄罗斯副总理鲍里索夫（Juri Borissow）于去年4月宣布，国际空间站已经严重老化，俄方计划在空间站运营合约2024年结束后退出该项目，并开始建造自己的空间站。但美国政府去年年底表示，希望将国际空间站的使用寿命延长至2030年，让这个轨道实验室保持在太空运行。

制裁与反制裁

乌克兰战争爆发后，美国及盟国的对俄制裁包括停止向俄罗斯出口一半以上的高科技产品，对俄罗斯的高科技领域及其太空计划产生影响。本月初，俄罗斯国家航天集团的负责人罗戈津表示，为回击美国对俄罗斯的诸多制裁，俄罗斯将停止向美国提供火箭发动机。其中，罗戈津的一句"让他们骑着扫帚飞"，更是让该措施受到广泛关注。

然而，据《华尔街日报》随后报道，波音公司和洛克希德·马丁（Lockheed Martin）公司拥有的航天发射公司表示，它们已有足够的发动机用于即将进行的任务。文章还介绍，美国早已计划结束对俄罗斯火箭发动机的依赖，但技术和资金方面的挑战使相关努力陷入困境，美国国防部不得不比原先预计的时间再继续使用数年俄罗斯制造的发动机。

俄乌战争打响后，欧盟方面也宣布禁止向俄罗斯航空航天工业出口货物。作为回应，俄罗斯国家航天公司暂停了与欧洲在库鲁航天发射中心的发射合作，并从法属圭亚那召回工作人员。俄方也暂停了与德国航空航天中心（DLR）的合作。

欧空局暂停俄欧火星探测

另外，欧洲航天局（ESA，也称欧空局）也暂停了与俄罗斯的一项关键太空合作--火星探测任务（ExoMars）。该航天局于本周四宣布了这一消息。该机构在一份声明中表示，欧空局目前不可能与俄罗斯航天集团就2022年发射ExoMars探测器继续合作。欧洲航天局还写道："作为一个被授权在充分尊重欧洲价值观的情况下发展和实施太空计划的政府间组织，我们对乌克兰遭受侵略而造成的人员伤亡和悲惨后果深表遗憾。"

据俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯联邦航天局对此回应称，欧空局的退出虽然会让俄罗斯损失几年时间， 但俄方有能力打造自己的着陆舱和火箭，从而单独开展对火星的研究考察。

（综合报道）

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