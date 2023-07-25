俄乌战争之殇 敖德萨文化遗产遭重创

（德国之声中文网）世界遗产委员会今年1月不仅将乌克兰的敖德萨的历史中心列入世界遗产名录，也将其列入濒危世界遗产名录，旨在俄乌战争中保护文化不受损坏。最近俄罗斯对这个港口城市的再次攻击让联合国教科文组织愤怒并担忧。联合国教科文组织德国委员会副秘书长默勒（Lutz Möller）接受德国之声采访时强调，这些地点具有"普遍价值"。

原本应受到保护的老城区，多个博物馆遭到攻击并部分损坏，尤其是敖德萨的考古博物馆、海事博物馆和文学博物馆受创最重。默勒说："考古博物馆和文学博物馆相邻，航海博物馆位于港口附近。三幢建筑都受到了损害。是否有馆藏无法修复，我们目前还没有全面的信息，清点工作尚未完成。"

历史悠久大教堂遭到严重损害

老城区外围的其他文化遗址，比如1794年建立的主显圣容大教堂也受到重创。网络上流传的照片显示，这座历史悠久的教堂的圆顶塌陷，教堂的祭坛和圣像也被毁。默勒表示："即便不是专家也能看到这座乌克兰东正教大教堂的结构受到了严重破坏。" 1936年斯大林曾下令摧毁这座教堂，1999年开始重建，人们尽可能将其恢复原貌。

主显圣容大教堂内部也受到严重毁坏

敖德萨并非是首个被俄罗斯攻击的世界文化遗产城市。就在两周前，利沃夫市也遭到了俄方的火箭袭击。利维夫的老城区拥有许多珍贵的建筑，也被列为世界文化遗产。默勒在接受DW采访时强调："保护这些遗址不仅是乌克兰的责任，也是全世界的责任。联合国教科文组织之所以保护它们，不仅是因为它们对乌克兰这个国家重要，也是因为，这些遗址的意义超越了国家的范畴。"

在乌克兰，数千个被联合国教科文组织和乌克兰认为具有重要意义的古迹被标上了蓝白相间的标签，希望以此在战争中保护这些文化遗产。

自2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，已有270处乌克兰文化遗址遭到破坏，3500所学校、图书馆等教育机构受损。联合国教科文组织已经承诺提供支持，会在人力物力上帮忙重建，默勒说："重建工作可能会在联合国教科文组织的协调下进行，具体取决于损害程度。也许只需出资帮助乌克兰重建。"

德国文化部长罗特（Claudia Roth）表示："俄罗斯对敖德萨的博物馆进行有针对性的攻击再次表明，这场战争是针对乌克兰社会和民主的全方位攻击。" 她认为，这是对乌克兰文化独立的"有目的性的打击"。 此外，俄罗斯对敖德萨的世界文化遗产老城区进行轰炸，"直接攻击了人类文化遗产的重要部分"，罗特呼吁，这种对乌克兰人民及其文化财产的罪恶暴行必须终止，俄罗斯必须立即停止。她说："德国政府将继续坚定地站在乌克兰人民和他们的文化一边。“

(德新社，联合国教科文组织等)

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