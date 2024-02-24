俄乌战争两周年：抗议、决心、访问与弹药援助

（德国之声中文网）在俄罗斯全面入侵乌克兰两周年之际，乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基表示，乌克兰有信心战胜俄罗斯的入侵。与此同时，欧洲多地发生针对俄罗斯的抗议活动。包括欧盟主席冯德莱恩多位西方领导人表示，将继续坚决支援乌克兰。

乌克兰武装部队总司令：“光明总能战胜黑暗”

乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，乌克兰有信心战胜俄罗斯的入侵。

瑟尔斯基在Telegram上说：“胜利一定会到来，因为光明总能战胜黑暗。”

他回顾说，在侵略战争开始的最初几天，许多人怀疑乌克兰能否击退俄罗斯对首都基辅的进攻。

俄罗斯入侵乌克兰：十年而无止境？

“当千上万列俄罗斯侵略者从四面八方涌入，当成千上万枚火箭弹和炸弹落在我们的国家时，世界上没有人相信我们能够幸存下来。”他说，“没有人相信，但乌克兰做到了！乌克兰相信，进行了战斗，并活下来了。”

他说，经过两年的战斗，乌克兰仍然决心“为我们国家的每一寸土地而战”，同时承认去年夏季反攻“没有带来预期的结果”。

乌克兰的无人机战争

瑟尔斯基曾担任乌克兰陆军司令，在乌克兰反攻没有取得任何重大胜利后，他于今年2月被任命为整个武装部队的总司令。

北约秘书长斯托尔滕贝格：“我们绝不能失去信心”

在俄罗斯的血腥入侵进入第三个年头之际，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周六（2月24日）敦促乌克兰及其盟国保持勇气。

“战场局势依然极为严峻。普京总统统治乌克兰的目标没有改变，也没有迹象表明他在为和平做准备。”斯托尔滕贝格纪念侵略战争两周年的录音讲话中说。

“但我们绝不能失去信心。乌克兰一次又一次地展示了非凡的能力和坚定的决心。”他说。

斯托尔滕贝格说，乌克兰武装部队在弹药日益短缺的情况下努力防御，而来自北约国家的“更多支持即将到来”。

他还指出，作为侵略邻国的目标之一，普京阻止乌克兰加入北约的行动适得其反。

坚定捍卫者2024：北约启动史上最大规模演习

“乌克兰将加入北约。问题不在是否加入，而是何时加入。我们在为这一天进行准备的同时，北约将继续与乌克兰站在一起——为了你们的安全，也为了我们的安全。”他说。

欧盟委员会主席冯德莱恩：“更加坚定地支持乌克兰”

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）誓言将继续援助乌克兰。她正与其他西方领导人一起访问这个饱受战争蹂躏的国家，纪念俄罗斯入侵两周年。

“在基辅纪念俄罗斯对乌克兰发动战争两周年，并庆祝乌克兰人民的非凡抵抗。”冯德莱恩在信息平台X（前推特）上说，“我们比以往任何时候都更加坚定地支持乌克兰，在财政、经济、军事和道义上，直到这个国家最终获得自由。”

冯德莱恩正与三个西方国家的领导人一起访问基辅：意大利总理梅洛尼、加拿大总理特鲁多和比利时总理德克罗。

根据意大利政府的消息，他们是从乌克兰邻国波兰乘火车连夜抵达基辅的。

梅洛尼当天晚些时候将在基辅主持一个由七国集团（G7）领导人参加的视频会议，乌克兰总统泽连斯基将应邀参加讨论，美国总统拜登也将出席。

意大利目前担任七国集团轮值主席国。会议将讨论对俄罗斯的进一步制裁。

预计梅洛尼和特鲁多在短暂停留期间还将与泽连斯基签署价值数十亿美元的安全协议，德国和法国此前已经签署过此类协议。

泽连斯基：美国600亿美元援助计划至关重要

乌克兰总统泽连斯基强调，被美国共和党拖延的600亿美元美国援助计划对乌克兰抵御俄罗斯入侵至关重要。

泽连斯基在周五晚间的视频讲话中说：“这个援助非同寻常，它对我们的国防具有根本性的重要意义，这既体现在其内容上，也体现在支持与否向世界发出的信号上。”

他说：“民主国家不应退出历史进程，不应退出捍卫定义我们现代世界的所有价值观的进程。”

在俄罗斯全面入侵乌克兰两周年前夕，他在乌克兰西部会见了美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）及其代表团。

美国援助计划已在民主党控制的美国参议院获得通过。但是，由于美国国内的政治纷争，该计划在众议院受到共和党议员的阻挠。

乌克兰武装部队最近遭受了严重挫折，弹药消耗殆尽，防空能力仍然有限。

英国公布向乌克兰提供弹药计划

英国周六宣布了一项价值2.45亿英镑（约合2.87亿欧元，3.11亿美元）的国防计划，该计划将增加乌克兰“急需的炮弹”的生产。

英国国防部在一份声明中说，这笔新资金将用于“采购和振兴供应链，以生产急需的炮弹，以增加乌克兰的储备”。

绿色和平组织在俄罗斯驻柏林大使馆前抗议

在俄罗斯入侵乌克兰两周年之际，环保组织“绿色和平”加入了德国各地举行的抗议活动。

该组织活动人士将“停止杀戮”、“放开乌克兰”口号投射到俄罗斯驻柏林大使馆的外墙上。

绿色和平组织说，抗议行动旨在强调“普京总统领导下的俄罗斯领导层对可能超过50万人的伤亡负有直接责任”。

“普京决定违反国际法，于2022年2月24日进攻乌克兰，给乌克兰人民带来了死亡和无尽的痛苦。”该组织说，”也造成了数十万本国公民的伤亡，迫使他们在乌克兰打一场毫无意义的战争。”

此前，乌克兰流亡团体“Vitsche”计划举行的类似抗议活动遭到禁止，因为担心可能会诋毁大使馆的“尊严”。

在德国举行的其他两周年抗议活动还包括在勃兰登堡门举行的集会。与去年一样，勃兰登堡门将点亮乌克兰国旗的颜色。

俄罗斯驻波兰大使官邸门前的粪便抗议

据法新社报道，支持乌克兰的组织“广场起义”（Euromaidan）的活动分子在波兰首都华沙附近的俄罗斯大使官邸前倾倒了两吨粪便。

这次行动是为了纪念俄罗斯入侵乌克兰两周年。在粪堆旁还竖起了一面沾满鲜血的俄罗斯国旗，上面写着标语：“俄罗斯=大粪”。

该组织称，“是时候将俄罗斯外交官驱逐出波兰了。”

活动人士在华沙郊外的俄罗斯大使别墅倾倒了粪便

该组织说：“只要我们容忍俄罗斯伪外交官和巨魔工厂的活动，全球冲突的危险就会增加。”

该组织称，还有其他针对俄罗斯驻华沙外交官的抗议行动。

俄罗斯钢铁厂遭无人机袭击后发生大火

一名乌克兰消息人士告诉路透社，俄罗斯新利佩茨克钢铁公司（NLMK）下属的一家钢铁厂遭到乌克兰无人机袭击，这似乎证实了俄罗斯早些时候的相关报道。

俄罗斯利佩茨克州州长阿尔塔莫诺夫（Igor Artamonov）曾在Telegram上写道，新利佩茨克钢铁总厂在夜间发生的火灾似乎是由一架无人机引起的，但他没有提及无人机的来源。

他说大火后来被扑灭，没有人员伤亡。

位于利佩茨克的这家钢铁厂距离俄乌边境约400公里。这家工厂生产该公司80%的钢铁产品和全俄罗斯18%的钢铁，是俄罗斯四大钢铁生产商之一。

“该企业的原材料被用于制造俄罗斯导弹、大炮和无人机。因此，这是乌克兰的合法攻击目标。”乌克兰消息人士说，但没有说明工厂的具体位置。

消息人士称，这次袭击是乌克兰军事情报局（GUR）和国家安全局（SBU）的联合行动。



©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。