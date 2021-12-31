 俄乌战争一触即发 拜登誓言采取果断行动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2022

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俄乌战争一触即发 拜登誓言采取果断行动

美俄高官1月9日到10日将在日内瓦会晤，讨论俄乌局势。其后北约-俄罗斯理事会以及欧洲安全与合作组织也都将举行会议。这些动作可否扭转紧张局势？

Symbolbild USA Joe Biden am Telefon

美国对乌克兰的支持是在拜登警告俄罗斯总统普京，如果莫斯科发动军事入侵会有严重后果的几天后作出的。

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拜登与普京12月第二度举行峰会，两人交谈近一小时，主要聚焦乌克兰情势。美国告诉俄罗斯，外交途径解决问题仍是选项之一，但若侵略乌克兰将对俄国实施严厉制裁。

拜登-普京周四（12月30日）举行视频会晤。白宫一官员称，拜登将就俄罗斯在与乌克兰接壤地区大量陈兵“表达深切忧虑”，并会向普京指出可供选择的道路。

1月10日，美俄将就核军备控制和乌克兰问题举行会谈。两天后，北约和俄罗斯之间也将举行会谈。

美国2022财年的《国防授权法》本月稍早在参议院和众议院以压倒性优势投票通过，现在经过总统拜登签署后将正式施行。法案中有哪些重点?

（德国之声中文网）白宫周日 (1月2日)表示，美国总统拜登与乌克兰总统泽伦斯基(Volodymyr Zelensky)在乌克兰边境附近集结军队一事进行电话磋商，美国承诺，如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，美国和盟国将采取果断行动。

泽伦斯基电话会议后发推表示，两人讨论了如何保持欧洲和平、防止进一步升级、改革、去政治化。他说：「我们感谢 (美国)坚定不移的支持。」也说这次通话证明了两国关系的特殊性质。

拜登曾表示，如果俄罗斯在乌克兰领土上采取行动，将对其进行经济制裁，但他上个月表示，美国的军事行动不在考虑之列。

白宫新闻秘书莎琪说，拜登强调了「没有你就没有我」这一原则的承诺，即美国不会在没有盟友意见的情况下谈判，影响欧洲政策。她也强调，拜登重申美国对乌克兰主权和领土完整的承诺。

美国众议院情报委员会主席、加利福利亚州众议员希夫 (Adam Schiff)2日表示，他担心普京有意入侵乌克兰，「除了俄罗斯从未见过的制裁水平外，没有什么能阻止他」。

美联社报道，希夫在哥伦比亚广播公司「面对全国」节目中说：「俄罗斯需要了解，我们在这方面是团结一致的......我认为，真正的威慑是（要让俄国）了解，如果他们真的入侵，将使（北约）更接近俄罗斯，而不是将其推得更远。」

克里姆林宫要求北约任何进一步的扩张都不包括乌克兰和其他前苏联国家。俄罗斯还要求北约从该地区的国家移除进攻性武器。

白宫将俄罗斯对北约的要求视为无稽之谈。北约联盟的一个关键原则是，任何符合条件的国家都可以加入，而且任何外来者都没有不能对其成员资格进行否决。虽然乌克兰加入北约前景不大，但美国及其盟友并未排除可能性。

(美联社、法新社)

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