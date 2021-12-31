俄乌战争一触即发 拜登誓言采取果断行动

（德国之声中文网）白宫周日 (1月2日)表示，美国总统拜登与乌克兰总统泽伦斯基(Volodymyr Zelensky)在乌克兰边境附近集结军队一事进行电话磋商，美国承诺，如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，美国和盟国将采取果断行动。

泽伦斯基电话会议后发推表示，两人讨论了如何保持欧洲和平、防止进一步升级、改革、去政治化。他说：「我们感谢 (美国)坚定不移的支持。」也说这次通话证明了两国关系的特殊性质。

拜登曾表示，如果俄罗斯在乌克兰领土上采取行动，将对其进行经济制裁，但他上个月表示，美国的军事行动不在考虑之列。

白宫新闻秘书莎琪说，拜登强调了「没有你就没有我」这一原则的承诺，即美国不会在没有盟友意见的情况下谈判，影响欧洲政策。她也强调，拜登重申美国对乌克兰主权和领土完整的承诺。

美国众议院情报委员会主席、加利福利亚州众议员希夫 (Adam Schiff)2日表示，他担心普京有意入侵乌克兰，「除了俄罗斯从未见过的制裁水平外，没有什么能阻止他」。

美联社报道，希夫在哥伦比亚广播公司「面对全国」节目中说：「俄罗斯需要了解，我们在这方面是团结一致的......我认为，真正的威慑是（要让俄国）了解，如果他们真的入侵，将使（北约）更接近俄罗斯，而不是将其推得更远。」

克里姆林宫要求北约任何进一步的扩张都不包括乌克兰和其他前苏联国家。俄罗斯还要求北约从该地区的国家移除进攻性武器。

白宫将俄罗斯对北约的要求视为无稽之谈。北约联盟的一个关键原则是，任何符合条件的国家都可以加入，而且任何外来者都没有不能对其成员资格进行否决。虽然乌克兰加入北约前景不大，但美国及其盟友并未排除可能性。

(美联社、法新社)

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