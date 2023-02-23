俄乌战争一年之际，普京威胁要加强核力量

在俄罗斯周四的“祖国保卫日”上，普京表示，莫斯科将会“更加重视”增强其核力量。与此同时，已经延续一年的俄乌战争将成为欧安组织会议的核心议题。乌克兰等国杯葛此次会议，以抗议俄罗斯代表与会。
（德国之声中文网）俄罗斯总统普京本周四（2月23日）谈到要继续增加对增强莫斯科核力量的关注。
普京此番讲话由克里姆林宫发表，以纪念周四的“祖国保卫日”。两天前，普京宣布俄罗斯将暂停参与一项关键的核裁军条约。
普京说:“和以前一样，我们将更加重视加强三位一体的核力量。”他指的是陆地、海洋和空中核导弹。他补充说，能够携带多枚核弹头的萨尔马特（Sarmat）洲际弹道导弹将在今年部署。
这位俄罗斯总统还表示:“我们将继续大规模生产高超声速空基‘匕首’系统，并将开始大批量生产海基‘锆石’高超声速导弹。”
本周二，普京暂停了与美国的《新削减战略武器条约》（New START），他指责乌克兰的西方盟友通过武装基辅将战争变成了一场全球性冲突。
美国总统拜登称此举是一个“重大错误”，乌克兰官员谴责俄罗斯的“核恐怖主义”。
英国国防部(British defence Ministry)在其定期情报更新中表示，俄罗斯军队可能正为攻击乌克兰东部顿涅茨克的乌格列达尔（Vuhledar）做准备。
该报告称，该城镇最近遭受了猛烈炮击，并指出俄罗斯在2022年底和今年2月初在该地区发动了“代价高昂的失败袭击”。
报告还说，可能对乌格列达尔行动负责的俄罗斯指挥官穆拉多夫（Rustam Muradov）中校“很可能面临巨大压力——他此前的挫败在俄罗斯民族主义社区中受到了严厉批评，并要求其做出改善。”“然而，穆拉多夫不太可能拥有一支能够实现突破的打击力量。”
领导瓦格纳雇佣军集团(Wagner Group)的普里戈津(Yevgeny Prigozhin)表示，他的军队将获得额外的弹药供应。
“今天早上6点，宣布开始运送弹药，”普里戈津在网络平台Telegram上的一份声明中说。“现在球很可能已经开始滚起来了（终于有进展了）。……据我们所知，主要文件已经签署了。”
本周早些时候，普里戈津指责俄罗斯国防部长“叛国”，声称军方领导人出于个人怨恨而拒绝提供弹药。
但在本周四，他写道：“非常感谢那些采取各种方式行动的人们——那些尽其所能的普通公民，以及那些包括高层官员在内的人们，施加了压力并并做出了决策，……使得他们开始给我们提供弹药。”
西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）抵达乌克兰首都，在俄乌战争将近一年之际表达对乌克兰的支持。
“战争爆发一年后的今天，回到基辅，”桑切斯在推特上发布了他在基辅走下火车的视频。“我们将与乌克兰及其人民站在一起，直到欧洲恢复和平，”他用西班牙语和乌克兰语写道。
桑切斯将与乌克兰总统泽连斯基会面。
西班牙国防部长罗伯斯（Margarita Robles）一天前证实，马德里将向乌克兰交付六辆德国制造的豹式坦克。
此外，芬兰也表示，将向乌克兰输送三辆豹2式坦克。瑞典也表示对向乌克兰交付豹式坦克持开放态度。
莫斯科指责基辅计划入侵德涅斯特河沿岸地区（Transnistria）。德涅斯特河沿岸是摩尔多瓦的一个分离地区，与乌克兰接壤。摩尔多瓦政府通过Telegram否认了这一说法，并敦促公民保持冷静。
俄罗斯媒体援引俄罗斯国防部的话说，乌克兰将试图在不久的将来在德涅斯特河沿岸以"假旗"进行武装行动并栽赃给俄罗斯。
俄国防部还声称，乌克兰亚速团（ Azov Regiment）计划制造一个俄罗斯军队发动进攻的假象，并以此为借口进行入侵。
莫斯科没有提供任何支持其指控的证据，但表示已准备好对乌克兰和德涅斯特河沿岸边境局势可能出现的任何变化做出回应。
自上世纪90年代以来，俄罗斯军队一直驻扎在德涅斯特河沿岸。
去年12月，摩尔多瓦指责俄罗斯计划入侵其领土。俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergey Lavrov)最近发出警告称，摩尔多瓦可能会面临与乌克兰同样的命运。
欧洲安全与合作组织成员国（OSCE，简称“欧安组织”）的议员们将举行为期两天的会议，重点讨论乌克兰战争问题。
在俄罗斯入侵乌克兰一年之际，大约300名议员聚集于此。乌克兰和立陶宛杯葛此次会议，以抗议俄罗斯代表参会。
欧洲安全与合作组织议会主席塞德费尔特(Margareta Cederfelt)表示，峰会不会成为俄罗斯宣传的平台。
2022年2月24日，俄罗斯总统普京宣布在乌克兰进行“特别军事行动”，开始入侵乌克兰。战争爆发一年以来，成千上万人被杀害，至今战争仍未停息。
（法新社，路透社，德新社等）
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