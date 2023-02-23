俄乌战争一年之际，普京威胁要加强核力量

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京本周四（2月23日）谈到要继续增加对增强莫斯科核力量的关注。

普京此番讲话由克里姆林宫发表，以纪念周四的“祖国保卫日”。两天前，普京宣布俄罗斯将暂停参与一项关键的核裁军条约。

普京说:“和以前一样，我们将更加重视加强三位一体的核力量。”他指的是陆地、海洋和空中核导弹。他补充说，能够携带多枚核弹头的萨尔马特（Sarmat）洲际弹道导弹将在今年部署。

这位俄罗斯总统还表示:“我们将继续大规模生产高超声速空基‘匕首’系统，并将开始大批量生产海基‘锆石’高超声速导弹。”

本周二，普京暂停了与美国的《新削减战略武器条约》（New START），他指责乌克兰的西方盟友通过武装基辅将战争变成了一场全球性冲突。

美国总统拜登称此举是一个“重大错误”，乌克兰官员谴责俄罗斯的“核恐怖主义”。

普京的防弹专列

英国：俄罗斯可能准备在乌格列达尔发动进攻

英国国防部(British defence Ministry)在其定期情报更新中表示，俄罗斯军队可能正为攻击乌克兰东部顿涅茨克的乌格列达尔（Vuhledar）做准备。

该报告称，该城镇最近遭受了猛烈炮击，并指出俄罗斯在2022年底和今年2月初在该地区发动了“代价高昂的失败袭击”。

报告还说，可能对乌格列达尔行动负责的俄罗斯指挥官穆拉多夫（Rustam Muradov）中校“很可能面临巨大压力——他此前的挫败在俄罗斯民族主义社区中受到了严厉批评，并要求其做出改善。”“然而，穆拉多夫不太可能拥有一支能够实现突破的打击力量。”

为普京而死？这些年轻人说“不”

在与俄军相互指责后 瓦格纳集团称将得到弹药补给

领导瓦格纳雇佣军集团(Wagner Group)的普里戈津(Yevgeny Prigozhin)表示，他的军队将获得额外的弹药供应。

“今天早上6点，宣布开始运送弹药，”普里戈津在网络平台Telegram上的一份声明中说。“现在球很可能已经开始滚起来了（终于有进展了）。……据我们所知，主要文件已经签署了。”

本周早些时候，普里戈津指责俄罗斯国防部长“叛国”，声称军方领导人出于个人怨恨而拒绝提供弹药。

但在本周四，他写道：“非常感谢那些采取各种方式行动的人们——那些尽其所能的普通公民，以及那些包括高层官员在内的人们，施加了压力并并做出了决策，……使得他们开始给我们提供弹药。”

西班牙总理访问基辅

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）抵达乌克兰首都，在俄乌战争将近一年之际表达对乌克兰的支持。

“战争爆发一年后的今天，回到基辅，”桑切斯在推特上发布了他在基辅走下火车的视频。“我们将与乌克兰及其人民站在一起，直到欧洲恢复和平，”他用西班牙语和乌克兰语写道。

桑切斯将与乌克兰总统泽连斯基会面。

西班牙国防部长罗伯斯（Margarita Robles）一天前证实，马德里将向乌克兰交付六辆德国制造的豹式坦克。

此外，芬兰也表示，将向乌克兰输送三辆豹2式坦克。瑞典也表示对向乌克兰交付豹式坦克持开放态度。

乌克兰士兵接受豹2坦克培训

俄罗斯指控乌克兰试图入侵德涅斯特河沿岸地区 摩尔多瓦否认该说法

莫斯科指责基辅计划入侵德涅斯特河沿岸地区（Transnistria）。德涅斯特河沿岸是摩尔多瓦的一个分离地区，与乌克兰接壤。摩尔多瓦政府通过Telegram否认了这一说法，并敦促公民保持冷静。

俄罗斯媒体援引俄罗斯国防部的话说，乌克兰将试图在不久的将来在德涅斯特河沿岸以"假旗"进行武装行动并栽赃给俄罗斯。

俄国防部还声称，乌克兰亚速团（ Azov Regiment）计划制造一个俄罗斯军队发动进攻的假象，并以此为借口进行入侵。

莫斯科没有提供任何支持其指控的证据，但表示已准备好对乌克兰和德涅斯特河沿岸边境局势可能出现的任何变化做出回应。

自上世纪90年代以来，俄罗斯军队一直驻扎在德涅斯特河沿岸。

去年12月，摩尔多瓦指责俄罗斯计划入侵其领土。俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergey Lavrov)最近发出警告称，摩尔多瓦可能会面临与乌克兰同样的命运。

泽连斯基柏林电影节致辞：“保持沉默就是助纣为虐”

乌克兰战争成为欧洲安全与合作组织会议的主要议题

欧洲安全与合作组织成员国（OSCE，简称“欧安组织”）的议员们将举行为期两天的会议，重点讨论乌克兰战争问题。

在俄罗斯入侵乌克兰一年之际，大约300名议员聚集于此。乌克兰和立陶宛杯葛此次会议，以抗议俄罗斯代表参会。

欧洲安全与合作组织议会主席塞德费尔特(Margareta Cederfelt)表示，峰会不会成为俄罗斯宣传的平台。

2022年2月24日，俄罗斯总统普京宣布在乌克兰进行“特别军事行动”，开始入侵乌克兰。战争爆发一年以来，成千上万人被杀害，至今战争仍未停息。

漫画家笔下的乌克兰战争 战争为母 死神将普京抱在怀里，悉心呵护。在意大利画家蓝巴迪（ Paolo Lombardi）看来，俄罗斯总统普京显然是死神最理想的宠儿，而环绕四周的苍蝇则在等待着下一个牺牲者。

漫画家笔下的乌克兰战争 奔向战争的导航 死神在驾驶，魔鬼在看地图。死神和魔鬼相辅相成，为普京引领通往第三次世界大战之路。普京的眼中充满了怒火。在荷兰画家Tjeerd Royaards 看来，局势已经不可救药。不知普京脑海里的导航装置是否还能重新输入其他目的地。

漫画家笔下的乌克兰战争 武器的进化 按理说，经过几千年的纷争冲突，人类早应吸取教训和平共处了。不过，乌兹别克画家Makhmud Eshonkulov，人类并没有变得更加理智，只是武器的功效在不断提升。原始人只会挥舞大棒，现代士兵则配备了全套的高精准武器。

漫画家笔下的乌克兰战争 贪得无厌的俄罗斯 同乌克兰一样，立陶宛在1990年宣布独立前也曾是苏联帝国的一个组成部分。但是正是这些所谓的“兄弟国家”，才对俄罗斯有更深刻的了解。立陶宛画家Kazys Kęstutis Šiaulytis担心，普京的吞并野心并不会在乌克兰画上句号。

漫画家笔下的乌克兰战争 对战争说不 阿富汗人对战争有切肤之痛。Shahid Atiqullah的作品以挪威画家蒙克1893年创作的“呐喊”为样板，描绘空袭带给乌克兰民众的深重苦难。

漫画家笔下的乌克兰战争 我要去北约 乌克兰同俄罗斯本来是兄弟民族。但乌克兰对独立自主的追求，令一心要打造大俄罗斯帝国的普京大为光火。在阿联酋画家Amer看来，乌克兰想加入北约本是情理之中的事情，但在俄罗斯看来，却成了大逆不道的行为。

漫画家笔下的乌克兰战争 弥漫全球的战争威胁 坦桑尼亚画家Popa笔下，这场战争绝不仅限于乌克兰，而是涉及全球霸权的争夺。俄罗斯威胁称，如果西方继续干涉，将不惜动用核武器。美国自然不甘示弱，表示一旦莫斯科动用核武，将立即予以回击。就此全球都陷入了恐惧，生怕某一方按下红色按钮。

漫画家笔下的乌克兰战争 头等难民？ 大批乌克兰人因躲避战火而背井离乡，整个欧洲都向他们敞开了双臂。各国在接受乌克兰难民问题上都是一路绿灯。菲律宾画家Zach质问道，这难道不是双重标准吗？毕竟欧盟一项对外部边界严防死守，生怕难民涌入。

漫画家笔下的乌克兰战争 中国的盘算 多年来，中国试图获得南太平洋海域的霸主地位，还不断对台湾发出武攻威胁，对此，澳大利亚深感不安。澳大利亚画家 Broelman笔下，熊猫正在密切关注北极熊的动态，看他会不会被乌克兰蜂蜜呛到，或被蜜蜂赶跑。如果一切正常，熊猫也会在另外一个区域大干一场。 作者: Suzanne Cords



（法新社，路透社，德新社等）

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