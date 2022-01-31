俄乌情势：普京六周来首度发言 称西方忽视需求

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周二（1日）在与匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）进行会谈后举行了联合新闻发布会，他在会上表示，西方国家「忽视」了莫斯科的主要安全顾虑。这是普京近六周以来，首次就乌克兰问题发表相关言论。

「目前看来很清楚的是，俄国的主要顾虑最终是被（西方）忽视了，」普京说。美国与北约在上周就俄国所提出的安全需求一事，向布里姆林宫提交了书面回复。俄方目前仍在研究美国与北约的这项回复。

普京称，在他看来美国「并不太关心乌克兰的安全」，并指美国把乌克兰作为用来箝制俄国的一个工具。而西方国家则指控俄国在俄乌边境上集结了超过10万人的军队，提高了乌克兰的紧张局势，并担心俄国会进攻乌克兰。

莫斯科否认将入侵乌克兰，但也表示除非其安全需求得到满足，否则它可能会采取相关军事行动。西方国家则表示，俄国一但入侵，将会向莫斯科施加严厉的制裁。

「我希望我们最终可以找到一个解决方案，即便这并不容易，」普京补充道。

赴莫斯科与普京会面的欧尔班则说，尽管西方和莫斯科在乌克兰危机上存在巨大分歧，但他说这个分歧是「可弥合的」，并认为有可能签署一项同时保证和平局势以及俄方的安全需求、且北约成员国也可接受的协议。

欧尔班并强调，没有一个欧洲领导人希望在该地区发生战争。他是乌克兰危机升级以来，首位与普京面对面会谈的欧盟领导人。在此行之前，匈牙利反对派领导人联合呼吁欧尔班取消这次访问，指其「违背国家利益」。

布林肯吁俄国撤兵

与此同时，路透社报道，美国国务院一位高级官员也在周二（2月1日）表示，美国国务卿布林肯在电话中向俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）说，如果莫斯科不打算入侵，就应该从乌克兰的边境撤军。

这位官员说，布林肯和拉夫罗夫用英语进行了「专业且坦诚」的对话。「我们不断听到俄罗斯不打算入侵乌克兰的保证，但显然我们所看到的每个行动都表明情况并非如此——军队、重装武器继续集结，并且向边境移动，」这位官员在匿名的情况下说。

该官员补充说：「如果普京总统真的不打算发动战争，布林肯告诉拉夫罗夫，那么现在是时候撤回军队和重型武器，并进行认真的讨论，以加强欧洲的集体安全。」

彭博社报道，如果俄罗斯分享有关某些俄罗斯基地的导弹的相关信息，美国愿意讨论出一种方式，让莫斯科得以验证，北约并没有在罗马尼亚和波兰的基地部署「战斧式巡航导弹」。

白宫和国务院没有立即回应评论请求，但一位熟悉情况的消息人士说，美国只提出在适当的论坛上就俄罗斯的各种关切，如军备控制问题进行会谈。

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英、波兰领导人出访基辅

另一方面，当匈牙利总理拜访莫斯科的同时，英国首相约翰逊及波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）则在基辅会见乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），表达对乌克兰的支持。

约翰逊2日指责普京「用枪指着乌克兰的头」，要求改变欧洲的安全架构。

「俄罗斯能否退一步选择外交途径，将是一大关键，而我相信这件事仍有可能达成，」约翰逊说，「我们渴望参与对话。但当然，我们也已准备好了制裁措施。」

他补充道，俄罗斯对乌克兰的入侵将导致一场军事和人道主义灾难，并再次呼吁普京避免冲突，与西方进行对话。

同样在基辅访问的波兰总理莫拉维茨基则表示，波兰将通过天然气和武器的供应、以及人道主义和经济援助来帮助乌克兰。他说：「俄罗斯这样的邻国给我们一种生活在火山脚下的感觉。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）则在2日签署了一项法令，将扩增10万军力，使该国军人总数在未来三年内达到35万，同时还发誓要提高他们的工资。

他说，之所以增兵「不是因为我们很快会发生战争......而是为了在不久的将来，让乌克兰保有和平。」

（路透社、美联社、彭博社）

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