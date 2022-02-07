俄乌开战危机 德美拿北溪2号当筹码

(德国之声中文网) 美国总统拜登与德国总理肖尔茨就俄乌边境紧张局势进行会谈后，周一 (2月7日)承诺，如果莫斯科发动对乌克兰的入侵，德国将不会推进北溪2号天然气管道项目。

北溪2号管道绕过乌克兰，直接向德国输送俄罗斯的天然气。这个项目一直是华盛顿和柏林之间的争论点。

拜登在回答有关北溪2号的问题时说，如果俄罗斯的坦克和军队越过乌克兰边境，该项目就没有机会进行下去。他说:「不会再有北溪2号了。我们将结束它。我向你保证，我们将能够做到这一点。」

美国国务院此前也曾表示，将与德国合作确保北溪2号工程在入侵的情况下不会继续进行。

肖尔茨方面，作为德国总理首次访问白宫，他表示，已经与包括美国在内的盟友和伙伴拟定了「意义深远的措施」。

当被问及北溪2号时，肖尔茨避免明确提及该项目，但重申团结对俄。他说:「我们将采取所有必要的步骤。你可以肯定，不会有任何措施是我们有不同的做法。我们将共同行动。」

拜登早些时候赞扬了华盛顿和柏林之间的密切关系，并补充说他们正「步调一致地」努力进一步遏制俄罗斯的侵略。

美德关系受考验

虽然自二战结束以来，美德一直是坚定的盟友，但美方对德国在防止俄罗斯侵略的承诺方面发出越来越多的质疑。德国也因严重依赖俄罗斯的能源供应和拒绝向乌克兰出口致命武器而受到批评。

德国对外关系委员会的俄罗斯和东欧问题专家梅斯特(Stefan Meister)7日告诉德国之声，他认为德国可能会在管道问题上有所松动。

他说：「我认为德国最终会支持经济制裁，也会支持对北溪2号的制裁。」但是，在另一个大问题，德国向乌克兰出售武器上，梅斯特认为 「他们不会同意。绝对不会。我认为肖尔茨再次明确表示，德国不会发送武器。」

近日一项民调显示，德国民众多支持北溪2号继续进行，其中又以德国东部民众支持度为最高。

「魏玛三角」会谈

目前肖尔茨人在美国，德国外交部长贝尔博克在基辅，法国总统马克龙则在莫斯科访问。肖尔茨7日宣布，将于8日返回柏林，与马克龙和波兰总统杜达 (Andrzej Duda)会谈。

德国政府发言人霍夫曼 (Christiane Hoffman)说，总理已邀请其他两位欧洲领导人「特别讨论乌克兰境内和周边的局势」。

德、法、波三个伙伴30年来一直保持着一种被称为「魏玛三角」(Weimar triangle)的特殊关系。1991年8月，时任德国外长根舍(Hans-Dietrich Genscher)倡议三国外长在德国中东部小城魏玛举行了首次会晤，并决定建立每年定期举行三国外长会晤合作机制，此后，除了外长会晤，合作机制范围不断扩大，会晤的级别也从部长级升格到领导人阶级。

俄罗斯专家梅斯特告诉德国之声:「我认为这也是为了表明，最终，德国和欧盟在这场冲突中更加积极......因此，这不仅取决于美国，而且关系到欧洲安全。而且还要与小国，特别是中欧和东欧的小国表现出团结。」

(德新社、美联社)

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