俄乌巴黎谈判 双方年底前停火

(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基周一(12月10日) 同意年底前在乌克兰东部停火。两人在德法两国的协调下在巴黎会谈。

普京、泽连斯基、默克尔和马克龙四方会谈。根据俄乌双方签订的联合公报，「双方承诺在2019年底之前全面停火，并透过实施一切支持停火的必要措施予以加强。」会中也促成年底前俄乌战俘交换。

首次与普京见面的泽连斯基把解决乌克兰东部的衝突作为他担任总统的优先事项。

德国总理默克尔表示，乌克兰东部和平协议在2015年停摆，本次会议等于是重启谈判。她在联合记者会上说：「我很坦率地说，我们还有很多工作要做。但是今天在这里召开的这次会议上，我的感觉是双方有解决困难问题的诚意。」

自2014年亲俄分裂分子和乌克兰士兵之间开战以来，已造成1万3千人死亡。巴黎会议的目的是让乌克兰和俄罗斯在明斯克签署的2015年和平协议能够落实。

在法国和德国的帮助下，该协议呼吁撤出重型武器，恢复基辅对其边界的控制，并扩大分离主义地区的自治和地方选举。

法国总统马克龙说，乌克兰和俄罗斯未能就乌克兰东部的选举日程达成一致，但他希望双方在4个月内达成妥协。马克龙在记者会上说：「我们知道在日程安排和阶段安排上双方存在分歧。我们对此进行了长时间的讨论，但我们决定用4个月的时间来厘清这些地方选举的安全和政治条件。」

泽连斯基希望调整协议的时间表，以允许乌克兰在分离主义地区的地方选举之前，而不是在协议规定的日期之后收回对俄罗斯边境的控制。莫斯科则反对针对时间表进行任何更改。

最近几周，乌克兰和俄罗斯间达成了战俘交换协议。两国也承诺从乌克兰东部前线撤军。

诺曼底模式

「诺曼底模式」创立于2014年6月，当时法国藉着纪念诺曼底登陆70周年，邀请俄、德、乌领导人在诺曼底就乌克兰局势进行磋商。此后，4国多次举行「诺曼底模式」各层级磋商。

夏立民/杨威廉 （美联社、法新社、路透社、德新社）