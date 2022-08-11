 俄乌危机最新动态：德国天然气库存实现中期目标 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄乌危机最新动态：德国天然气库存实现中期目标

俄乌战争引发的的德国能源危机有所缓解，德国天然气库存已至75%水平。乌克兰总统警告俄军不要以扎波罗热核电站为掩护发动袭击。

Gasspeicher Etzel

(德国之声中文网）来自欧洲各大天然气储备商的消息称，德国天然气库存量已达到总量75%以上的水平。此前，德国政府曾表示，九月一日前，必须使天然气库存量达到75%的水平，以便为秋季和冬季的用气目标奠定基础。而从十月开始，库存量则需提升至85%，并在十一月一日达到95%的库存目标。德国是否能在不中断供气的前提下安全过冬，将取决于天然气的库存量。

德国政府不排除储气罐遭到袭击的可能性

鉴于德国国内对政府能源政策的抗议呼声越来越高，德国社民党籍内政部长南希·法瑟（Nancy Faeser表示，她不排除能源设施遭到袭击的可能性。她说："我们必须做好准备，预防针对天然气储气罐和其他敏感设施的、可能的袭击行动。"

法瑟说，能源设施遭到有针对性的袭击，或者极端分子利用合法抗议活动煽动民意都是可能出现的场景。但她也表示，她不认为会演变至暴动的程度。法瑟说："左翼极端分子将环保抗议工具化的尝试，已经引起了我们的警觉。与此同时，我们当然也不会忽视来自右翼的风险。"

Hamburg | Erdgasspeicher Harsefeld

德国汉堡附近的一处天然气储备设施。

泽连斯基对扎波罗热核电站的俄罗斯驻军发出威胁

乌克兰总统泽连斯基指责俄罗斯军队隐藏在扎波罗热核电站内，对乌方控制下的城市尼科波尔（ Nikopol）和马尔加涅茨（ Marhanez）发动炮击。

泽连斯基在其例行视频讲话中表示："任何一名对核设施发动炮击，或以核设施为掩护，对乌克兰目标发动袭击的俄罗斯士兵都应当清楚，你们已经成了乌克兰特种部队的重要目标。"泽连斯基还呼吁国际社会对俄罗斯的核工业实施制裁。

Beschuss an ukrainischem AKW in Saporischschja

扎波罗热核电站内，一名俄军士兵在站岗巡逻。

法国批准芬兰瑞典加入北约

法国总统马克龙签署了芬兰和瑞典加入北约的批准书，证实了该国支持上述两国加入北约的立场。香榭丽舍宫在声明中称，芬兰和瑞典加入北约的主权决定，是对欧洲安全的重要贡献。八月二日，法国国民议会批准了上述两国加入北约的决定。获得北约全部三十个成员国批准之后，芬兰和瑞典方可正式加入北约。

（法新社，美联社，德新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

评论：世界并未进入新的无序状态

专制国家的领导人，是否正在用咄咄逼人的政策来推翻既有国际秩序？德国之声记者Miodrag Soric认为，事实并不是这样，因为自由国家在长期层面上具有更强的实力。  

乌克兰：俄罗斯利用扎波罗热核电站敲诈全世界

位于乌克兰的扎波罗热核电站是欧洲最大核电站，如今已被俄罗斯军队控制，而且附近不断有炮火燃起，这引起了国际社会的担忧。  

相关音频视频

台海紧张 全球贸易受累  

相关内容

German Chancellor Olaf Scholz holds a press conference at the Bundespressekonferenz in Berlin, Germany on August 11, 2022. (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto)

德国总理肖尔茨：未确定访华日期 11.08.2022

周四，德国总理肖尔茨就能源危机、乌克兰战争等当前的政治问题接受了记者提问。他还表示，目前没有访问中国的具体计划，但和中方就此进行过讨论。反对党基民盟议员批评肖尔茨回避直接就佩洛西访台表态。

美国能源工业在战争危机中获利

美国能源工业在战争危机中获利 11.08.2022

美国北达科他州正在经历化石能源的复兴。因为俄乌战争而出现的全球能源危机，为美国的石油天然气产业提供了机遇。

Polizisten stehen im Vorfeld einer Demo der sogenannten Querdenker auf dem Platz der Alten Synagoge. Erwartet wurden laut Stadt 2500 Teilnehmer sowie 50 Gegendemonstranten. +++ dpa-Bildfunk +++

能源价格上涨，德国是否会出现社会动荡？ 14.08.2022

2022年冬天，德国的电力、天然气和石油都可能变得更加昂贵。联邦政府担心出现社会动荡。政界对此如何反应？

广告

评论分析

DW Sendung Enlaces - Chips Halbeiter

客座评论：中美芯片争锋，未来花落谁家？

未来十年，中美之间的技术竞争主战场可能就集中在半导体上。对比中美两国的半导体产业政策，有什么值得总结和学习的呢？  