俄乌危机最新动态：德国天然气库存实现中期目标

(德国之声中文网）来自欧洲各大天然气储备商的消息称，德国天然气库存量已达到总量75%以上的水平。此前，德国政府曾表示，九月一日前，必须使天然气库存量达到75%的水平，以便为秋季和冬季的用气目标奠定基础。而从十月开始，库存量则需提升至85%，并在十一月一日达到95%的库存目标。德国是否能在不中断供气的前提下安全过冬，将取决于天然气的库存量。

德国政府不排除储气罐遭到袭击的可能性

鉴于德国国内对政府能源政策的抗议呼声越来越高，德国社民党籍内政部长南希·法瑟（Nancy Faeser）表示，她不排除能源设施遭到袭击的可能性。她说："我们必须做好准备，预防针对天然气储气罐和其他敏感设施的、可能的袭击行动。"

法瑟说，能源设施遭到有针对性的袭击，或者极端分子利用合法抗议活动煽动民意都是可能出现的场景。但她也表示，她不认为会演变至暴动的程度。法瑟说："左翼极端分子将环保抗议工具化的尝试，已经引起了我们的警觉。与此同时，我们当然也不会忽视来自右翼的风险。"

泽连斯基对扎波罗热核电站的俄罗斯驻军发出威胁

乌克兰总统泽连斯基指责俄罗斯军队隐藏在扎波罗热核电站内，对乌方控制下的城市尼科波尔（ Nikopol）和马尔加涅茨（ Marhanez）发动炮击。

泽连斯基在其例行视频讲话中表示："任何一名对核设施发动炮击，或以核设施为掩护，对乌克兰目标发动袭击的俄罗斯士兵都应当清楚，你们已经成了乌克兰特种部队的重要目标。"泽连斯基还呼吁国际社会对俄罗斯的核工业实施制裁。

法国批准芬兰瑞典加入北约

法国总统马克龙签署了芬兰和瑞典加入北约的批准书，证实了该国支持上述两国加入北约的立场。香榭丽舍宫在声明中称，芬兰和瑞典加入北约的主权决定，是对欧洲安全的重要贡献。八月二日，法国国民议会批准了上述两国加入北约的决定。获得北约全部三十个成员国批准之后，芬兰和瑞典方可正式加入北约。

（法新社，美联社，德新社，路透社）

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