俄乌军队在尼古拉耶夫对峙

乌克兰战争背景下看“解放日”

77年前的5月8日和9日，随着纳粹德国的无条件投降，第二次世界大战在欧洲战场结束。俄罗斯将5月9日看作是胜利日，并在这一天举行盛大的庆祝活动。普京也利用这一纪念日进一步加大战争宣传。