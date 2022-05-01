 俄乌军队在尼古拉耶夫对峙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2022

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时政风云

俄乌军队在尼古拉耶夫对峙

在乌克兰目前余下的战线上，双方部队似乎都在放慢节奏。 DW记者在南部城市尼古拉耶夫采访了仍在战壕里坚守的乌克兰士兵。

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