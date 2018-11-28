 俄乌争端未解 特朗普取消普京会面 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2018

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时政风云

俄乌争端未解 特朗普取消普京会面

特朗普与普京在G20上的会面铺陈已久，本来将会讨论到乌克兰事宜。然而在大会开幕前，特朗普突然发布推特，宣布取消与普京的会面。 俄乌之间的紧张情势是最大原因。

DW Dokumentationen Trump and Putin - Komplott gegen Amerika (ZDF)

这个场景什么时候才会再现呢? 可得等等了

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在前往G20会场之前，决定取消与俄罗斯总统普京的会谈。

近日，俄罗斯与乌克兰的紧张局势急剧升高，乌克兰总统指责俄罗斯在其边境布军，週一，乌克兰议会甚至通过了在部份地区实施戒严的命令。

Russland Ukraine Krim Konflikt (Reuters/G. Garnich)

俄罗斯在黑海扣押乌克兰的船舰之后，右派份子在乌克兰首都基辅组织游行，支持乌克兰海军

特朗普曾因此表示考虑取消与普京的会谈。原定会晤的核心议题包括安全、军备控制、中东以及乌克兰局势等。而在飞往阿根廷的班机上，特朗普发推特，取消与普京的会谈: 「鉴于俄罗斯尚未让这些船只和船员返回乌克兰这一事实，我已决定，取消我此前安排的在阿根廷与普京总统的会晤，对有关各方都是最好的。」他写道: 「一旦情况得到解决，我期待再安排一次有意义的首脑会晤。」

俄罗斯发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，美俄会谈取消代表普京将会「多出几个小时」和其他领导人举行「重要会谈」。

上周日，双方海军在黑海发生冲突，引发了本次危机。当时，俄军向三艘乌克兰军舰开火，并扣押了上述军舰。事件中，多名乌克兰士兵受伤，全部24名海军官兵目前均被俄罗斯方面扣押。其中12人被拘留在克里米亚半岛。

Russland Ukraine Krim Konflikt (Reuters/A. Dmitrieva)

乌克兰被扣押的两艘船舰正停泊在克里米亚港口

目前俄罗斯克里米亚与黑海派了约2.8万俄罗斯士兵。俄罗斯的军事预算在过去十年之间翻了一倍。

罗法/杨威廉(综合报道)

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