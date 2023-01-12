俄中贸易互动频繁 去年规模破万亿人民币

（德国之声中文网）中国去年对俄罗斯进出口达到1.28万亿元人民币规模，本周五（1月13日），中国海关总署公布了这个数字。与此同时，因为制裁的原因，欧盟对俄罗斯减少了进口。

海关总署新闻发言人吕大良介绍，中国2022年对俄进出口占进出口总值的3%。中国出口俄罗斯的贸易规模持续6个月稳步增长。根据新浪财经报道，吕大良在会上还表示，从规模看，2022年中俄贸易保持了稳步增长，双边贸易额再创新高。

路透社根据业界人士提供的数据分析指出，作为推动能源出口多样化的一部分，俄罗斯去年对中国液化石油气铁路出口增加超过一倍。

俄罗斯天然气工业股份公司表示，中国通过 "西伯利亚之力 "进口的俄罗斯天然气在2022年至少增加50%，前11个月，中国从俄罗斯的原油进口量同比增长10%，达到近8000万吨。

路透社根据中国海关发布的数据进行了统计，结果显示，12月份，中国与俄罗斯的贸易以美元计价大幅放缓，出口额比去年同期增长8.3%，不过低于11月份的17.9%。进口额增长8.3%，不过也低于11月的增幅。这显示了，中国突然撤去严格的防疫管制，新冠感染人数激增，影响到国内需求。不过取消严厉的防疫措施后，中俄计划增加互动。 中国驻俄罗斯大使张汉晖本周四（1月11日）接受俄罗斯塔斯社采访，表示两国将迎来新的发展机遇。根据中国新闻网，张汉晖表示，中方愿同俄方一道，不断深化全面战略协作，尽快有序恢复人员往来，密切人文交流，维护国际产业链供应链稳定畅通，促进各领域互利合作。

2022年经济回顾 新冠被抛之脑后？ 两年新冠大流行后，2022年初，西方经济界对未来有了更多憧憬，预测供应链将自我修复，居家工作的员工会继续保持生产力，更多人会出门购物、用餐和旅行。人们做好了将新冠抛之脑后开始新生活的准备。但现实却有很多意外。

2022年经济回顾 俄罗斯入侵乌克兰 二月下旬，俄罗斯大举入侵乌克兰。西方国家继而对俄罗斯采取大规模制裁，在俄西方企业不得不决定去留。包括麦当劳、各种奢侈品品牌在内的许多公司。甚至一些石油公司都离开了俄罗斯。但是，尽管受到制裁，俄罗斯仍继续通过石油和天然气出口获得了数十亿美元的收入。

2022年经济回顾 能源、能源、能源！ 随着俄罗斯减少对欧洲的天然气供应，能源价格陡升，北溪1号也停止了运行。在整整一代人的时间里，欧洲人第一次意识到缺少能源会意味着什么。政府要求公民和企业减少用电、用气或用热水。在严重依赖廉价俄罗斯天然气的德国，人们开始讨论去工业化问题。

2022年经济回顾 马斯克买下推特 4月，马斯克宣布成为推特最大的股东，几周后又称将完全收购这家社交媒体公司。之后，他曾试图放弃收购，因此卷入指控和诉讼案。最后，马斯克于10月底以440亿美元的交易额完成了对推特的收购，并在几天之内解雇了大约一半员工。许多高级雇员被辞退。这难道就是马斯克著名的“创造性的破坏”？

2022年经济回顾 通货膨胀加剧 随着能源价格不断上涨，美国、英国和欧洲的通货膨胀率达到了几十年来的最高点，食品等商品、运输及船运价格都急剧攀升。各中央银行提高了利率，但这并不足以抑制通货膨胀。股票表现不佳，储蓄贬值。商品越来越昂贵，餐馆也一再推出新的价目表。

2022年经济回顾 保时捷上市 大众汽车和保时捷决定分道扬镳。保时捷登陆德国法兰克福证券交易所，IPO带来了数十亿美元的收入。大众汽车和保时捷创始人家族仍是保时捷最大的股东。两家公司都表示，他们需要自主权和资金来大力投资电动车技术、自动驾驶、软件和电池开发，以保持竞争力。

2022年经济回顾 中国面临多重压力 中国的新冠政策导致长时间不断封城，对制造业产生了很大影响。该国的房地产市场受到更多的监管，新房销售下降，许多地方的开发商停工。12月初突然放开后，市场虽然表现出期待，但因为感染者众多给经济带来新的压力。这些会不会引爆下一个大的经济危机？

2022年经济回顾 加密货币危机 对于加密货币来说，这并不是一个好年份。比特币的价格下降了65%以上，在萨尔瓦多，有人呼吁取消将比特币作为官方货币。更具戏剧性的是，稳定币Terra5月崩溃解体。11月，主要的加密货币交易所FTX申请破产，波及大约一百万名债权人。许多人担心投资者可能会被吓跑，从而毁掉整个加密货币行业。

2022年经济回顾 美国高科技企业裁员潮 在推特宣布大规模裁员后，脸书和WhatsApp的所有者Meta宣布解雇1.1万人，约占其团队的13%。早些时候，该公司就取消了员工的免费晚餐和干洗服务。Snap宣布重组并解雇了20%的员工。

2022年经济回顾 乐观展望2023 毫无疑问，过去的一年是黯淡的一年。乌克兰的战争仍在继续，其他危机也远未结束。然而，有危机的地方也有创新。新的科技和医疗技术，快步走向绿色能源，更有社区意识的新的社交媒体平台给人们带来了新的希望和期待。



（路透社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。