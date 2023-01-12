 俄中贸易互动频繁 去年规模破万亿人民币 | 经济纵横 | DW | 13.01.2023

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经济纵横

俄中贸易互动频繁 去年规模破万亿人民币

中国海关总署宣布，中国去年对俄进出口额达到1.28万亿元人民币，这一数字占中国进出口总值的3%。同时，作为推动能源出口多样化的一部分，俄罗斯去年对中国液化石油出口也有所大增。

中国出口俄罗斯的贸易规模持续6个月稳步增长

中国出口俄罗斯的贸易规模持续6个月稳步增长

（德国之声中文网）中国去年对俄罗斯进出口达到1.28万亿元人民币规模，本周五（1月13日），中国海关总署公布了这个数字。与此同时，因为制裁的原因，欧盟对俄罗斯减少了进口

海关总署新闻发言人吕大良介绍，中国2022年对俄进出口占进出口总值的3%。中国出口俄罗斯的贸易规模持续6个月稳步增长。根据新浪财经报道，吕大良在会上还表示，从规模看，2022年中俄贸易保持了稳步增长，双边贸易额再创新高。

路透社根据业界人士提供的数据分析指出，作为推动能源出口多样化的一部分，俄罗斯去年对中国液化石油气铁路出口增加超过一倍。

俄罗斯天然气工业股份公司表示，中国通过 "西伯利亚之力 "进口的俄罗斯天然气在2022年至少增加50%，前11个月，中国从俄罗斯的原油进口量同比增长10%，达到近8000万吨。

路透社根据中国海关发布的数据进行了统计，结果显示，12月份，中国与俄罗斯的贸易以美元计价大幅放缓，出口额比去年同期增长8.3%，不过低于11月份的17.9%。进口额增长8.3%，不过也低于11月的增幅。这显示了，中国突然撤去严格的防疫管制，新冠感染人数激增，影响到国内需求。不过取消严厉的防疫措施后，中俄计划增加互动。 中国驻俄罗斯大使张汉晖本周四（1月11日）接受俄罗斯塔斯社采访，表示两国将迎来新的发展机遇。根据中国新闻网，张汉晖表示，中方愿同俄方一道，不断深化全面战略协作，尽快有序恢复人员往来，密切人文交流，维护国际产业链供应链稳定畅通，促进各领域互利合作。

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（路透社等）

 

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