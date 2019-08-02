俄中谴责美国试射中程导弹

（德国之声中文网）在相互指责对方违反条约后，美国和俄罗斯今年8月相继正式宣布退出双方1987年签署的《中程导弹条约》。华盛顿表示， 在应对中国等国时，该条约束缚了美国的手脚。

本周一，美国国防部宣布，当地时间8月18日下午2时30分，美国在加州圣尼古拉斯岛试射一枚常规陆基巡航导弹。此类导弹此前被《中导条约》禁止。

俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）对塔斯社表示，"美国显然在走让军事对抗升级的路线。我们不会对这些挑衅做出反应，不会允许自己陷入昂贵的军备竞赛。"

里亚布科夫说，此次试射显示，华盛顿在正式退出中导条约前很长时间就在研制此类导弹。

中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，"美方此举将引发新一轮军备竞赛，这导致军事对抗升级，进而对国际和地区安全形势造成严重消极影响。"他还补充说，奉劝美方"摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念"，"多做有利于维护全球战略平衡与稳定、有利于国际和地区和平与安宁的事"。

美国试射导弹前，俄罗斯总统普京本周一在法国表示，俄罗斯只会在美国有类似举动的情况下才会部署中程或短程导弹。

在与法国总统马克龙会面前，普京在新闻会上说："如果美国制造这样的进攻性系统，我们也将这样做。"

莫斯科和华盛顿长期谴责《中导条约》，但普京说，是时美国决定单方面退出该条约。

美国上周日试射的导弹时可以安装核弹头的"战斧"巡航导弹（Tomahawk cruise）。该类型导弹在中导条约签署后被禁。本月早些时候，美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）表示，美国已经开始研制"移动式常规地基导弹和弹道导弹系统"。他说， 现在我们已经退出条约，国防部将全力发展常规陆基导弹，对俄罗斯的举动做出谨慎的回应。不过，他坚持说，美国不会引发新一轮军备竞赛。"我们目前并没有计划制造可携带核弹头的中程武器。是俄罗斯人研制了不符合规定的，也许可携带核弹头的武器"，他说。

一周多前，俄罗斯一个导弹试验场发生爆炸，造成5名科学家丧生，并且导致当地辐射水平上升。俄罗斯当局对爆炸性质缄口不言。西方专家则将其与莫斯科研发海燕（Burevestnik)核动力巡航导弹联系起来。普京今年早些时候对该导弹大加赞赏。

《中导条约》禁止射程在500公里到5500公里之间所有陆基导弹，旨在废除当时对欧洲造成最大威胁的核武器类别。

乐然/李鱼（法新社）

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