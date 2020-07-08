俄中联手否决联合国人道援助叙利亚提案

(德国之声中文网) 在安理会7月10日的表决中，由轮值主席国德国提出的叙利亚人道救援行动延续方案妥协版获得了13票支持、2票反对。但是，这两张反对票确实来自具有一票否决权的俄罗斯与中国。此前，国际救援物资一直在联合国框架下经由叙利亚土耳其边境的若干过境点进入叙利亚北部地区，该地区并不在叙利亚政府军的控制之下。



分析人士指出，作为叙利亚政府的坚定盟友，俄罗斯有可能想通过断绝对叙北部反对派的国际援助来加强阿萨德政权的地位。

位于叙利亚战乱地区的联合国车辆

此前的国际援助基于2014年的一项安理会决议。按照决议，联合国出面向并非由阿萨德政府军控制的叙利亚部分地区运送人道救援物资。根据西方国家的估算，大约有280万民众依赖这些物资。起初，决议规定了叙土边境的四个物资过境点；后来在俄罗斯的压力下，过境点数量压缩到了两个。据援助组织的报告，部分地区的物资供应因此严重恶化。



2014年的决议在今年7月11日到期。本周，安理会已经多次就不同的救援延续方案进行表决，俄罗斯与中国也不止一次动用否决权。

位于叙利亚战乱地区的联合国车辆

中俄为何否决提案？

德国周五在安理会联手比利时提出的妥协方案，原本计划将2014年决议的有效期再延长6个月。表决结果出炉后，德国与比利时均对结果表示失望，发表声明指出，鉴于"纯粹的人道主义提案"遭到了否决，安理会必须找到保障叙利亚民众重要补给线路的方案。



俄罗斯方面则认为，鉴于叙利亚政府在该国的掌控力正在不断增强，因此来自叙利亚本国的援助逐渐成为可能，之前的国际援助机制则必须"逐步结束"。中国方面的意见则是：叙利亚政府并没有正式允许向北部地区提供国际援助，因此联合国的援助行动有侵犯叙利亚主权之嫌。





在德国方案被否决后，俄罗斯也提出了自己的方案：为期一年的人道援助，但是叙土边境物资过境点数量只保留一个。该方案同样没有获得通过。



外交圈内人士披露，安理会15个成员国仍然没有放弃在该议题上寻求妥协方案。德国常驻联合国霍伊斯根(Christoph Heusgen)对德广联表示，德国与比利时目前正在制订一份新的妥协方案，有望在本周末提交表决。



文山/王凡/(路透社、法新社、德广联)