 俄中瞄准“北约的阿喀琉斯之踵”？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.06.2022

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时政风云

俄中瞄准“北约的阿喀琉斯之踵”？

俄罗斯将北约东扩作为入侵乌克兰的理由之一。其实北极的斯瓦尔巴群岛才是北约和俄罗斯最“接近”的地方。虽然这里主权上归属于挪威，但一份特殊的国际条约却使得它几乎成为俄罗斯人的天下。而中国也对它有着浓厚兴趣。

Forschungszentrum Arktis China | Yellow River Station in Ny-Alesund

位于斯瓦尔巴第三大定居点新奥勒松的中国北极黄河站

（德国之声中文网）斯匹次卑尔根岛（Spitsbergen）是斯瓦尔巴群岛（Svalbard）中最大的岛屿，靠近北极。它是挪威版图上最北端的国土，但是俄罗斯人却可以在这里开矿、修建房屋、打鱼。它被称作北约的“阿喀琉斯之踵”。

这些位于挪威本土和北极之间、由冰川和山峰构成的岛屿不仅仅对莫斯科具有重要意义，连北京也将其视为在该地区战略和经济上的桥头堡。

Spitzbergen Barentsburg | russisches Bergwerk

这里甚至还有列宁像

而这里的特殊情况则源于一份有史以来最匪夷所思的国际协议——《斯瓦尔巴条约》。

这份条约将斯瓦尔巴的主权划归挪威，但是46个签约国的公民都可以免签进出该地，并且在这里居住和开发自然资源，只要他们不违法，就可以享受和挪威公民基本上一样的权利。

这份协议的缔约国中有俄罗斯、中国，也有美国、英国、德国、法国等西方国家。

“北约的阿喀琉斯之锺”之名从何而来

巴伦支堡是斯匹次卑尔根岛的第二大定居点，这里的居民大多数是俄罗斯人和乌克兰人。其中370人是俄罗斯人和来自乌东顿巴斯地区的乌克兰矿工。

前苏联曾经在巴伦支堡进行了长达数十年的采矿。“几个世纪以来，俄罗斯人在斯匹次卑尔根的土地上挥洒了无数的汗水和鲜血”，俄罗斯派驻领事古什金（Sergey Gushchin）说，“我不会反驳它是挪威的领土，但它的确是俄罗斯历史的一部分。”

Spitzbergen Barentsburg | russisches Bergwerk

巴伦支堡的俄罗斯矿区

他也坦言，自从2月份乌克兰战争爆发之后，一些乌克兰人从这里离开了。

挪威南森研究所（Fridtjof Nansen Institute）的政治学者穆依（Arild Moe）认为，俄罗斯在该地的“主要利益诉求就是，避免其它国家大举进入斯瓦尔兰地区的局面出现”。

为了达到这一目的，莫斯科有意识地保持在这里的存在感，并且密切关注着一切动向。

为什么将这座位于北极圈内的寒冷岛屿称作“北约的阿喀琉斯之锺”呢？乔治·马歇尔欧洲安全研究中心（George C. Marshall European Center for Security Studies）的维瑟尔教授（James Wither）指出，一方面它距离挪威大陆十分遥远，另一方面《斯瓦尔巴条约》赋予它的特殊地位为俄罗斯在这里进行军事干预提供了一系列可能的借口。

这位前英国陆军军官曾在2018年的一篇文章中写道：“尽管发生直接军事对抗的危险很低，但是在俄罗斯寻求分裂西方、将北约中立化的长期目标过程中，斯瓦尔巴很有可能成为俄罗斯大胆赌博中的一个押注。”

中国——晚到的竞争者    

2016年，挪威政府出资3亿克朗（约合3350万欧元）买下了朗伊尔城（Longyearbyen）的一处大片房产，这也是斯瓦尔巴半岛上唯一仅存的私有产业。

在解释为什么要这样斥巨资购置地产时，挪威政府表示，这是为了“让这片土地属于挪威”，而外国投资者，尤其是中国投资者对这里拥有浓厚的兴趣。

Forschungszentrum Arktis China | Yellow River Station in Ny-Alesund

和其它高纬度岛屿比如格陵兰岛、冰岛和法罗群岛一样，斯瓦尔巴似乎也进入了中国的视野。北京早已自我定义为“近北极国家”，并且提出了打造一条“冰上丝绸之路”的计划。

由于地球变暖的加速，北极附近浮冰覆盖的水域不断减少，更多的经济开发和开辟航线的机会也跟着浮出水面，尽管不少还仅限于理论层面。

随着这里新的渔场出现，获取石油和天然气资源的难度降低，每个国家都希望在这里占据一席之地。

在斯瓦尔巴第三大定居点新奥勒松（Ny-Alesund），中国极地研究中心建立的北极科考站是相当醒目的建筑。

这座被中方称作“黄河站”的建筑由两尊大理石狮子把守。专家认为，斯瓦尔巴的一些科学考察设施似乎更具有地缘政治色彩。而奥斯陆则指出，所谓的“科考外交”更适合在南极洲进行，而不是在有着明确主权归属的斯瓦尔巴。
  

（法新社）

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