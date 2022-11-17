 俄中战略轰炸机在西太平洋上空联合巡逻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2022

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俄中战略轰炸机在西太平洋上空联合巡逻

俄罗斯和中国的战略轰炸机周三（11月30日）在西太平洋上空进行了联合巡逻，两国战机在巡逻中首次降落在彼此机场，显示出两国之间军事合作日益密切。

俄罗斯战斗机在演习中投掷炸弹

俄罗斯战斗机在演习中投掷炸弹

（德国之声中文网）俄罗斯和中国的战略轰炸机周三（11月30日）在西太平洋上空进行了联合巡逻，显示出两国之间军事合作日益密切。

俄罗斯国防部说，俄罗斯空军的图-95轰炸机和中国的H-6K轰炸机在8小时的巡逻任务中飞越了日本海和东中国海。

俄罗斯国防部在一份声明中说，俄罗斯飞机在历史上首次在联合空中巡逻中完成在中国机场的降落，而中国飞机则完成了在俄罗斯机场的降落。声明称，俄中联合巡逻并不针对任何其他国家。

这是中俄一系列联合演习之后进行的最新演习，旨在展示莫斯科和北京之间日益紧密的军事合作。与此同时，两国都和美国的关系日益紧张。

9月，北京派出2000多名士兵以及300多辆军车、21架战机和3艘军舰，参加了与俄罗斯举行的全面联合演习。这是中国首次从海陆空三军派出部队参加俄罗斯演习，标志着中俄军事合作和互信程度的深化。

自俄罗斯总统普京于2月24日派军队入侵乌克兰以来，莫斯科和北京之间的防务合作日益加强。中国坚持拒绝批评俄罗斯的侵略，指责美国和北约挑衅莫斯科，并抨击对莫斯科实施的惩罚性制裁。

在美国众议院议长佩洛西访问台湾后，美中关系趋紧，俄罗斯也强烈支持中国。

另据韩联社报道，8架中俄军机陆续闯入韩国南部和东部的防空识别区（KADIZ），韩军战斗机紧急出动伴飞。韩军通过军用直通电话提出警告后，中方回答正在进行正常演习。韩军在中俄军机进入防识区之前就出动F-15K等多架空军战机，采取战术措施加以应对。今年5月也曾有6架中俄军机飞入韩国防识区。

（美联社、韩联社）

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