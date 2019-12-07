俄中否决联合国援助叙利亚决议

（德国之声中文网）俄罗斯和中国在联合国安理会阻止了一项延长对叙利亚跨境人道主义援助的决议。两国代表在纽约对一项继续为400万叙利亚人提供援助的计划投了反对票，该计划将于明年1月10日到期。德国驻联合国大使霍依斯根（Christoph Heusgen）称对于叙利亚人民和联合国安理会来说，这是令人感到非常难过的一天。他宣布，将在圣诞节假日至元旦期间继续寻求解决办法。俄罗斯和中国的做法也受到法国和美国的尖锐批评。

此次争议的背景是联合国安理会于2014年通过的一项决议。该决议允许联合国通过四个不受叙利亚统治者阿萨德（Bashar al-Assad）控制的跨境点向该国部分地区运送必要的食品和药品。德国、比利时和科威特提交的原始草案还包括一个附加的跨境点。但是俄罗斯和中国提交的替代草案中只包含两个跨境点。同时中俄两国拒绝采纳土耳其和伊拉克提出的通过3个跨境点的折衷建议。其它13个安理会成员国一致赞同继续为叙利亚提供援助。

俄罗斯驻联合国大使内本斯亚（Wassili Nebensja）和德国驻联合国大使霍依斯根（Christoph Heusgen ）

俄罗斯驻联合国大使内本斯亚（Vasily Nebensja）称俄罗斯之所以拒绝继续为叙利亚提供援助是因为叙利亚政府已重新控制了该国大部分地区，可以自己解决本国人民的生活问题。因此，该决议已经"过时"。莫斯科被认为是阿萨德最亲密的盟友。

据中国官媒新华网报道，中国常驻联合国代表张军在表决后的解释性发言中说，中方一贯高度重视叙利亚人道局势，支持国际社会加大对叙利亚民众的人道援助。但关于设立叙利亚跨境人道救援机制，中方始终持保留态度。中方认为，叙利亚政府对改善叙人道局势负有首要责任，应首先考虑从叙利亚境内提供人道援助。跨境人道救援是在特定形势下采取的特殊救援方式，应结合地面形势发展及时进行评估，这种救援方式最终是要做出调整的。

上万叙利亚人逃往土耳其边境

然而事实是，叙利亚数百万人流离失所，迫切需要外援。叙利亚叛军伊德利布大本营的局势尤其不稳定。联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）的发言人说，持续的空袭导致多达6万人逃离。在叙利亚西北部，成千上万的人试图抵达土耳其边境。据当地民众和救援人员说，在离开马拉特努曼的道路上，逃亡难民的汽车一辆接一辆。

联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）的发言人还指出，另有成千上万的叙利亚人在等待轰炸减缓后再逃亡。自12月初以来，叙利亚和俄罗斯的战斗机再次大规模袭击了伊德利布省叛军占领的地区。叙利亚人权观察站公布消息说，仅周五（12月21日），该省南部和东部就遭受400多次袭击。

李京慧/安静(法新社、德新社、路透社)