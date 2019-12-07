俄中否决联合国援助叙利亚决议 美批"手上沾血"

（德国之声中文网）俄罗斯和中国在联合国安理会阻止了一项延长对叙利亚跨境人道主义援助的决议。两国代表在纽约对一项继续为400万叙利亚人提供援助的计划投了反对票，该计划将于明年1月10日到期。德国驻联合国大使霍依斯根（Christoph Heusgen）称对于叙利亚人民和联合国安理会来说，这是令人感到非常难过的一天。他宣布，将在圣诞节假日至元旦期间继续寻求解决办法。俄罗斯和中国的做法也受到法国和美国的尖锐批评。

美国国务卿蓬佩奥周六（12月21日）在一份声明中称，俄罗斯和中国否决联合国安理会的叙利亚救援决议是“可耻的”行为。“俄罗斯和中国选择通过反对这个决议而进行政治宣示，你们因此手上沾血”。

争议背景

此次争议的背景是联合国安理会2014年通过的一项决议。该决议允许联合国通过四个不受叙利亚统治者阿萨德（Bashar al-Assad）控制的跨境点，向该国部分地区运送必要的食品和药品。德国、比利时和科威特提交的原始草案还包括一个附加的跨境点。但是俄罗斯和中国提交的替代草案中只包含两个跨境点。同时中俄两国拒绝采纳土耳其和伊拉克提出的通过3个跨境点的折衷建议。其它13个安理会成员国一致赞同继续为叙利亚提供援助。

目前情况是，除非达成另一个协议，否则联合国救援物资可能会在一月开始停止供给叙利亚叛军控制的地区。

援助团体对此提出警告，如果停止性命攸关的救援，叙利亚一些地区可能面临人道主义危机。援助组织乐施会（Oxfam）说，伊德利卜的许多流离失所者都依赖救援物资生存。

俄罗斯驻联合国大使内本斯亚（Wassili Nebensja）和德国驻联合国大使霍依斯根（Christoph Heusgen ）

俄中的表态

俄罗斯驻联合国大使内本斯亚（Vasily Nebensja）称俄罗斯之所以拒绝继续为叙利亚提供援助是因为叙利亚政府已重新控制了该国大部分地区，可以自己解决本国人民的生活问题。因此，该决议已经"过时"。莫斯科被认为是阿萨德最亲密的盟友。

据中国官媒新华网报道，中国常驻联合国代表张军在表决后的解释性发言中说，中方一贯高度重视叙利亚人道局势，支持国际社会加大对叙利亚民众的人道援助。但关于设立叙利亚跨境人道救援机制，中方始终持保留态度。中方认为，叙利亚政府对改善叙人道局势负有首要责任，应首先考虑从叙利亚境内提供人道援助。跨境人道救援是在特定形势下采取的特殊救援方式，应结合地面形势发展及时进行评估，这种救援方式最终是要做出调整的。

上万叙利亚人逃往土耳其边境

目前，叙利亚数百万人流离失所，迫切需要外援。叙利亚叛军伊德利布大本营的局势尤其不稳定。联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）的发言人说，持续的空袭导致多达6万人逃离。在叙利亚西北部，成千上万的人试图抵达土耳其边境。据当地民众和救援人员说，在离开马拉特努曼的道路上，逃亡难民的汽车一辆接一辆。

联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）的发言人还指出，另有成千上万的叙利亚人在等待轰炸减缓后再逃亡。自12月初以来，叙利亚和俄罗斯的战斗机再次大规模袭击了伊德利布省叛军占领的地区。叙利亚人权观察站公布消息说，仅周五（12月21日），该省南部和东部就遭受400多次袭击。

叙利亚北部的棋手和棋子 美军撤退 过去几年中，美军为库尔德人武装提供支持，协助后者抗击“伊斯兰国”恐怖组织，并且成功控制了叙利亚北部的大片区域。10月初，美国总统特朗普突然宣布美军将撤离与土耳其接壤的地区。这一突然之举，搅乱了叙利亚北部的格局。

叙利亚北部的棋手和棋子 土军出击 美军撤离相当于送给土耳其一张出兵许可。叙利亚北部有着大量的库尔德人，现在出于实质上的自治状态。库尔德武装“人民保护军”(YPG)与土耳其境内的“库尔德工人党”有着密切联系，后者被土耳其认为是煽动分裂的恐怖组织。因此，土耳其认为YPG对其国家安全造成了威胁，需要跨境打击。

叙利亚北部的棋手和棋子 抗击土军 YPG曾是美军在该地区打击“伊斯兰国”恐怖组织的重要盟友，现在他们直面土耳其大军压境。YPG武装人员缺少防空力量，更无空中力量，在面对装备精良的土耳其军队时，处于绝对劣势。

叙利亚北部的棋手和棋子 遭到背叛 YPG是“叙利亚民主力量”(SDF)中最大的一支，除此之外还有阿拉伯、基督徒等团体的民兵武装，目前控制着叙利亚东北部国土。SDF在打击“伊斯兰国”的战斗中作出了重要贡献，现在他们则觉得遭到了美国的背叛。SDF警告，土耳其的攻势会让“伊斯兰国”恐怖分子在该地区死灰复燃。

叙利亚北部的棋手和棋子 默契交易 多年来，阿萨德政府军与SDF之间的关系十分微妙，既有合作，也有冲突，还有默契。在土耳其发动越境军事行动之后，库尔德人与政府军达成了一项交易，让后者开进北部地区，抗击土军。

叙利亚北部的棋手和棋子 普京偷笑？ 俄罗斯一直是阿萨德政权的重要盟友。在眼下的乱局中，俄罗斯俨然成了阿萨德政权与土耳其之间的中间人，俄军也迅速开进，成为了叙利亚政府军与土耳其军队之间的缓冲。俄罗斯此前指责美国在北部扶持库尔德人是在分裂叙利亚。

叙利亚北部的棋手和棋子 土军盟友 土耳其在叙利亚境内也有盟友：叙利亚国民军(SNA)。这个武装组织脱胎于前些年的叙利亚反对派武装“自由叙利亚军”，他们既与阿萨德政府军为敌，也打击库尔德人为主的SDF。在土耳其的协助下，SNA武装人员现在也在攻击库尔德人武装。

叙利亚北部的棋手和棋子 死灰复燃? 恐怖组织“伊斯兰国”有可能再次走向前台。本来，他们已经在今年3月被基本击溃，数万武装人员以及他们的家属被看押在库尔德控制区的俘虏营里。土军发动对库尔德武装的袭击后，估计已经有近千名“伊斯兰国”成员逃离了俘虏营。如果局势进一步混乱，“伊斯兰国”很有可能在该地区重新组织起武装力量。 作者: Uta Steinwehr, Cristina Burack



李京慧/王凡/安静(法新社、德新社、路透社)