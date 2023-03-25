俄中否决安理会谴责缅甸决议

（德国之声中文网）俄罗斯和中国在联合国安理会阻止了一份涉及缅甸的决议通过。决议谴责了缅甸政府军实施的造成近100人死亡的一次空袭。

"关于这次有争议的袭击的信息有相互矛盾的地方，我们必须首先清楚了解详情。"俄罗斯驻联合国副代表波利杨斯基（Dmitry Polyanskiy）周三（4月12日）表示。中国代表则表示，安理会应该鼓励缅甸各方通过对话与和解来解决分歧，但他同时强调，不主张干预一个国家的内政。

据英国广播公司（BBC）和自由亚洲电台（RFA）的缅甸语节目和新闻网站"伊洛瓦底江"（Irrawaddy）报道，缅甸军政府本周二（4月11日）发动的空袭造成80到100人死亡，其中包括平民。一名反叛武装成员称，死者中包括16名儿童。

据缅甸三角洲新闻社（Delta News Agency）援引目击者报道，当天反政府武装组织"人民保卫力量"一处办公室正在举行揭幕仪式，政府军的战斗机对其进行了轰炸。参加这次活动的人中，有不少临近村庄的居民。缅甸军方则称，这是打击"恐怖分子"的一次行动。

近期，在缅甸中部的实皆省（Sagaing），政府军与反叛武装之间的冲突日趋激烈。该地区是反政府武装力量的重要据点。

2021年2月，缅甸军方将领发动政变夺取了政权，民选政府领导人昂山素季被逮捕。这位诺贝尔和平奖得主被控以多项罪名，被判处30多年监禁。政变以来，该国已有数千人被杀，2万余人被捕，近150万人被迫背井离乡。

缅甸军事政变一周年

许多政治反对派人士被拘捕、受到酷刑或被处死。政府军士兵屠杀平民的暴行一再发生。近一段时间，政府军发动的空袭增加，去年10月，北部克钦省至少有50人在空袭中丧生。

今年3月，缅甸西北部一个村庄遭到空袭。据人权组织、反叛武装和媒体报道，包括儿童在内，至少有8名平民丧生。今年1月，同一地区另一个村庄曾遭到轰炸，造成至少7人死亡。

很多国家对缅甸军政府实施了制裁。缅甸军方则辩称，政变的起因是选举舞弊，并否认军队对平民施暴，同时称军队打击的是破坏国家稳定的恐怖分子。

（路透社、德新社）

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