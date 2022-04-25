俄中友谊的纽带？跨境公路大桥开通

（德国之声中文网）位于中俄两国边境的黑龙江（阿穆尔河）大桥正式通车。国际文传电讯社本周五（6月10日）报道，俄罗斯远东地区阿穆尔州州长奥洛（Wassili Orlow）在剪彩仪式上表示：“我相信，这座桥将成为布拉戈维申斯克（Blagoweschtschensk）市和黑河市的一张名片"。

德新社指出，鉴于俄罗斯和西方之间的冲突，这座横跨阿穆尔河两岸的公路大桥具有重要的象征意义。视频连线通车仪式的俄罗斯副总理特鲁特涅夫（Juri Trutnjew）在讲话中也表示：“谈到大桥的重要性，我们现在每天都在谈论俄罗斯转向东方的事情，我们决不能只是说说而已。“ 这也是为何要扩大与中国关系的原因，扩建铁路干线，增建桥梁。

根据中国官媒央视新闻报道，本周五，黑河公路口岸举行了黑龙江大桥的开通仪式。该大桥的正式通车，以及黑河公路口岸的启用，将使中国东北地区和俄罗斯远东地区之间开辟出一条新的国际运输通道。黑河口岸虽然运输距离短，但因为天气变化，运输方式需要不断进行调整。央视指出，在流冰期期间，主要运用气垫船运输游客，在冰封期用浮箱固冰通道汽车运输，全年有效仅有240天左右。公路口岸正式通行之后，黑河口岸将实现真正的一年365天四季通关。

这条公路大桥起点位于黑龙江省黑河市长发屯，终点位于俄罗斯布拉戈维申斯克市卡尼库尔干村，路线全长19.9公里。大桥于2016年施工，2019年竣工，第二年通过验收。但由于疫情原因一直没有开通。目前也是有限开通，只有货物运输能够通行。如果正常运行，这个边境口岸每天运输流量大约是630辆卡车、164辆巴士和68辆汽车。

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(德新社等)



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