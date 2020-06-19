俄中与德国在安理会激烈“交锋”

（德国之声中文网）德国政府批评莫斯科和北京要为联合国向叙利亚提供救援物资受阻负责。今年7月，联合国安理会经过艰难的讨论，就继续为叙利亚民众提供跨境人道主义救援达成一致。但是，跨境运输的口岸却被限制在唯一一处地点。

联合国自2014年起为叙利亚民众提供人道主义援助，在最初几年通过伊拉克、约旦和土耳其的四个边境口岸抵达叙利亚。然而，在俄罗斯的压力下，四个口岸减少为两个。这使得叙利亚一些地区的物资供给恶化。今年7月，俄罗斯要求将运输口岸进一步限制为一处。当时有分析认为，这对于阿萨德政权的形势有利。

本周三（12月17日），德国驻联合国大使霍伊斯根（Christoph Heusgen）在安理会视频会议上批评俄罗斯与中国对叙利亚人道主义援助的立场，称两国指责救援物资无法运达叙利亚的说法“十分冷酷无情”。

霍伊斯根敦促莫斯科和北京重新考虑其立场，允许开放更多跨境运输口岸，以便视频和药品能真正送达民众手中。他批评联合国安理会“放弃”了叙利亚民众。霍伊斯根说，俄罗斯不但在叙利亚内战中支持当权者阿萨德，而且加剧了民众的“痛苦与死亡”。

俄罗斯副大使波扬斯基（Dmitri Poljanski）则指责德国说，如果安理会放弃了叙利亚民众，责任在于德国和西方的“虚伪行为”。他还对霍伊斯根说：“我们不会想念你。”德国今年年底将结束为期两年的联合国安理会非常任理事国任期。

中国驻联合国代表姚少军则表示：“德国在安理会的表现不符合世界以及安理会的期待。”他说，德国通往常任理事国的道路“将会是困难的”。

德国多年来致力于获得安理会常任理事国席位。

德国外长马斯在非常任理事国两年任期结束之际作出褒贬参半的总结

与此同时，德国外长马斯在德国即将结束两年的非常任理事国任期之际，作出褒贬参半的总结。周三，他对致力于利比亚冲突解决的努力以及苏丹和平使命达成的一致决议作出积极评价。他同时表示，过去两年困难的时刻之一是俄中几乎阻碍了对叙利亚的人道主义援助。此外，有关新冠疫情的应对中与美国的讨论也是困难的。

联合国安理会常任理事国为美国、俄罗斯、中国、法国和英国。10个非常任理事国席位由其余188个联合国会员国每两年轮流担任。

苗子/石涛（法新社、德新社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。