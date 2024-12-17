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俄三防部队司令在莫斯科遭炸弹袭击身亡

2024年12月17日

俄罗斯武装力量辐射、化学和生物防护部队（三防部队）司令伊戈尔-基里洛夫（Igor Kirillov）和他的助手在莫斯科梁赞大街爆炸事件中丧生。 乌克兰安全局声称对这起爆炸事件负责。

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俄罗斯辐射、化学和生物防护兵司令伊戈尔·基里洛夫（Igor Kirillow）在莫斯科的爆炸事件中丧生
俄罗斯辐射、化学和生物防护兵司令伊戈尔·基里洛夫（Igor Kirillow）在莫斯科的爆炸事件中丧生图像来源: Russian Defense Ministry Press Service/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）据俄罗斯媒体的报道，周二（17日）上午，俄罗斯辐射、化学和生物防护兵司令伊戈尔·基里洛夫（Igor Kirillow）在莫斯科梁赞大街遭路边炸弹袭击身亡。

俄罗斯联邦侦查委员会将该爆炸事件定性为恐怖袭击。

乌克兰情报部门称，这次暗杀行动为乌克兰国家安全局(SBU) 所为。乌克兰安全局发表的声明称，"基里洛夫是一名战犯，也是一个完全合法的目标，因为他下令对乌克兰军队使用违禁化学武器"。

基里洛夫遭爆炸袭击的现场
基里洛夫遭爆炸袭击的现场图像来源: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

今年10月，英国对基里洛夫和俄罗斯核保护部队实施制裁，原因是他们在战场上使用防暴剂，并多次报告使用化学武器氯化苦（Chloropicrin）。

乌克兰方面称，自2022年2月俄罗斯发动的侵略战争爆发以来，俄罗斯军队已使用"化学弹药"超过4800起。据乌克兰国家安全局称，有2000多名士兵中毒，不得不住院治疗。

俄罗斯媒体报道，基里洛夫中将于1970年7月13日出生于俄罗斯科斯特罗马。2017年4月，他被任命为俄罗斯联邦武装部队辐射、化学和生物防护部队司令。

（法新社等）

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