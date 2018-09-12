俄一军机失踪 或被叙利亚误击

（德国之声中文网）俄罗斯国防部宣布，一架伊柳辛20军机失踪，机上有14名军人。该机自周一（9月17日）晚起不知去向，在距叙利亚海岸约35公里处，该机与地面联系中断。

莫斯科方面指出，在同一时间，以色列对叙利亚拉塔基亚省（Latakia）所在地区实施过导弹攻击；此外，法国一艘护卫舰也发射过火箭。以军一名发言人拒绝对相关报道表态。法国方面也否认与此次攻击行动"有任何牵连"。

叙利亚官媒报道说，叙空军拦截了多枚从地中海发射、以位于海港城市的叙利亚技术设施为目标的导弹。接近反对派的叙利亚人权观察站称，导弹的打击目标为一火箭库，发出巨大爆炸声。谁是攻击方，暂不清楚。

该观察站称，在导弹攻击中至少有2名叙利亚士兵丧生，10名军人受伤。该观察站认为，以色列要为对叙武器库的此次攻击行动负责。

多年来，以色列曾多次攻击过叙利亚境内的武器弹药库，以阻止对驻扎在那里的伊朗部队或黎巴嫩什叶派民兵的武器供应。五角大楼称，美国未介入相关事件。路透社和美国有线电视新闻网CNN援引一名未透露姓名的白宫政府官员报道说，这架俄罗斯军机乃是在以色列空袭中被叙利亚防空部队误击坠落的。

在叙利亚战争中，俄罗斯武装力量支持阿萨德总统军队。俄罗斯在拉塔基亚有一军事基地。

凝炼/叶宣（德广联、路透社等）