 俄一军机失踪 或被叙利亚误击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2018

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时政风云

俄一军机失踪 或被叙利亚误击

莫斯科称，该国一架军机在飞经地中海上空时从雷达屏幕上消失。有消息称，该机可能被叙利亚军队防空火炮误击。

Syrien Luftwaffenstützpunkt Hmeimim (Getty Images/AFP)

资料图片：叙利亚空军基地的俄罗斯军机

（德国之声中文网）俄罗斯国防部宣布，一架伊柳辛20军机失踪，机上有14名军人。该机自周一（9月17日）晚起不知去向，在距叙利亚海岸约35公里处，该机与地面联系中断。

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中国决定站在俄罗斯一边，不仅在安理会上投票谴责美英法联合行动，也在数份声明中表达了这一立场。官方媒体上，还做了系列报导，称三国联合军事行动中，“化学武器只是借口”。 (16.04.2018)

战争总是以真相为代价，这句话用在眼下的叙利亚再合适不过。因澄清化武问题难度极高，美国谴责对方也就势在必行。 (20.04.2018)

自冷战结束，西方和俄罗斯之间的关系已多次受到考验。数年来，乌克兰危机、更尤其是叙利亚战争再度加剧了这一紧张关系。在西方多国对俄罗斯的盟友叙利亚实施空袭后，危机有可能进一步升级。 (14.04.2018)

莫斯科方面指出，在同一时间，以色列对叙利亚拉塔基亚省（Latakia）所在地区实施过导弹攻击；此外，法国一艘护卫舰也发射过火箭。以军一名发言人拒绝对相关报道表态。法国方面也否认与此次攻击行动"有任何牵连"。

叙利亚官媒报道说，叙空军拦截了多枚从地中海发射、以位于海港城市的叙利亚技术设施为目标的导弹。接近反对派的叙利亚人权观察站称，导弹的打击目标为一火箭库，发出巨大爆炸声。谁是攻击方，暂不清楚。

该观察站称，在导弹攻击中至少有2名叙利亚士兵丧生，10名军人受伤。该观察站认为，以色列要为对叙武器库的此次攻击行动负责。

多年来，以色列曾多次攻击过叙利亚境内的武器弹药库，以阻止对驻扎在那里的伊朗部队或黎巴嫩什叶派民兵的武器供应。五角大楼称，美国未介入相关事件。路透社和美国有线电视新闻网CNN援引一名未透露姓名的白宫政府官员报道说，这架俄罗斯军机乃是在以色列空袭中被叙利亚防空部队误击坠落的。

在叙利亚战争中，俄罗斯武装力量支持阿萨德总统军队。俄罗斯在拉塔基亚有一军事基地。

 

凝炼/叶宣（德广联、路透社等）

 

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