促融或統戰？前台灣行政院長見王滬寧惹議

（德國之聲中文網）前台灣行政院長劉兆玄週一（4月10日）以「兩岸企業家峰會台灣方面理事長」的身分，在北京會見中國全國政協主席王滬寧。

從中國官媒新華社的報導看來，王滬寧的發言不脫中共二十大以來的說法，一方面強調兩岸交流，一方面反對台獨。王滬寧稱，中國希望「讓廣大台胞台企願意來、留得住、融得進、發展好」，且中方「致力於維護台海和平穩定」，但台獨勢力與台海和平穩定「水火不容」。劉兆玄則表示，盼能把「兩岸企業家峰會」發揚光大，藉此「促進兩岸融合發展」。

民進黨人士的質疑

中國將此事聚焦於兩岸的經濟往來，但台灣陸委會表示，中國政府對台灣的統戰採取「軟硬兩手策略」，軍事恫嚇之餘，也不忘藉由政商團體宣傳立場，因此呼籲台灣政商界人士應避免成為「對台統戰宣傳的樣板工具」。

4月初，前台灣總統馬英九剛結束以交流與「祭祖」為名的訪中行程；國民黨副主席夏立言亦曾於2月造訪中國。劉兆玄身為馬英九執政時的行政院長，選在中國因「蔡麥會」而對台發動軍演之際訪中，也面臨台灣內部的批評聲浪。

民進黨立委王定宇11日在臉書上表示：「中國對台軍演，中國國民黨的大官一個接一個跑去聽中共訓示。」

台灣《自由時報》11日引述另一位民進黨立委劉世芳說法，稱劉兆玄與馬英九都是中國認為「可以被統戰的人」，但兩人都是「過氣的政治人物」，去中國只是為了「刷存在感」。劉世芳還說，劉兆玄見到了王滬寧，馬英九卻只與國台辦主任宋濤會面，代表中國「不把馬英九放在眼裡」。

兩岸企業家峰會的角色

馬英九訪中期間雖多次提及自己身為「中華民國前總統」，但中國官媒僅以「中國國民黨前主席」稱呼他。劉兆玄這次訪中頭銜也不是「中華民國前行政院長」，而是「兩岸企業家峰會」台灣方面理事長。

事實上，許多國民黨陣營的政治人物卸下政府公職之後，都在兩岸企業家峰會有職務，例如前台灣副總統蕭萬長是該會的名譽理事長，前台灣經濟部長尹啟銘擔任秘書長。此外，有意角逐台灣總統的鴻海創辦人郭台銘，則是副理事長。

台灣《聯合報》10日指出，劉兆玄過去曾接受該報訪問，當時他把兩岸的企業家合作形容為「台海和平的壓艙石」。該報導寫道：「兩岸企業家峰會聯繫的不單是兩岸產業供應鏈，也聯繫兩岸人民對和平與繁榮的期待。」

峰會網站上，首頁寫著「營造兩岸企業合作新機遇，開創兩岸經貿關係新格局」。據網站簡介，該會的前身是「海峽兩岸企業家紫金山峰會」，2013年起「升級轉型」為「兩岸企業家峰會」，此後每年在兩岸輪流舉行。網站稱，峰會促成了台積電在南京設立12吋晶圓廠，並推動台商比照中國的內資待遇。

去年12月，劉兆玄曾率團赴廈門參加兩岸企業家峰會的年會，王滬寧還致賀信問候。據新華社當時的報導，王滬寧說該峰會是「最有影響力的兩岸經濟交流合作平台」，也是兩岸「共圓中國夢的重要渠道」。

台灣智庫經濟民主連合（簡稱經民連）致力於「抵抗中資入侵」，對該峰會多有批評。經民連指出，該峰會最初的指導單位便是國台辦和海協會，「明顯為中國主導的統戰組織」；12月劉兆玄出訪，則是中共二十大後首度有台灣訪團赴中參訪，目的是「擁抱習近平的極權統治，向獨裁侵略者磕頭」。

此外，該峰會秘書長尹啟銘等人，也遭質疑是導致台灣在面對中資出現法規漏洞的源頭。經民連指出，2009年尹啟銘擔任經濟部長時，制定了《大陸地區人民來台投資許可辦法》，容許中資在「繞道第三地，持股未達三成」等狀況下，就不構成「中資來台」，讓中資得以盡可能比照外資，規避台灣的管制。

經民連智庫召集人賴中強去年11月曾批評道，兩岸企業家峰會推動「兩岸共同市場」，背後目的，是要把台灣經濟「內地化」，「鎖進一個中國的牢籠中」。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 马英九赴大陆祭祖 民进党：“中共促统下的棋子” 台湾前总统马英九将于3月27日至4月7日前往中国大陆祭祖。总统府20日表示，已于当日收到马英九的出访申报，期盼“马英九作为前任国家元首，此行能向对岸及世界展现符合国家利益与国民情感的作为，展现台湾民主自由的价值与两岸交流对等尊严的立场”。民进党方面批评马英九以祭祖之名赴中，“但相关行程都配合中国统战，这样的规划安排显然没有从国家及国民的立场思考，台湾民众也无法接受中华民国卸任元首成为中共促统下的一枚棋子”。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 未安排“马习二会” 台湾风传媒引述匿名消息称，马英九此行主要是前往湖南祭祖，并不会前往北京，也未安排与中共总书记习近平进行“马习二会”，政治效应可望大幅降低。但马英九成为自中华民国政府迁台74年以来，首位访问大陆的台湾卸任元首，“就两岸关系而言，仍具莫大的历史意义”。2015年11月7日，海峡两岸最高领导人习近平和马英九在新加坡举行会面。这是海峡两岸自1949年政治分立以来，双方最高领导人的首次会晤。会中主要就和平的两岸关系交换意见，双方没有签署协议或发布共同声明。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 台媒：马英九将与王沪宁、宋涛举行会面 台湾《联合报》20日的报道引述北京消息人士指出，中共中央对台工作领导小组副组长、全国政协主席王沪宁可能在上海与马英九会面，国台办主任宋涛则预计在南京与马英九会面。按上次国民党副主席夏立言访问模式，马英九此次到访的大陆各省市，当地中共“一把手”即省市委书记都将出面会见并宴请。尽管不会与中共总书记习近平会面，但王沪宁、宋涛则可能分别在上海及南京与马英九会面。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 中断超3年的“小三通”即将重新开放 3月16日，台湾陆委会副主委梁文杰宣布，3月25日起凡是台湾人及陆配皆可搭乘小三通及中转航班，金厦航线每日1班调整为最多6班，金泉航线每周2班调整为3班；马祖2条航线，由每周最多4班调整为14班。但如果陆籍人士所持证件为“金马澎入出境许可证”，依据现有相关规定，仍不能中转台湾。2020年2月10日起，为因应新冠疫情，台湾实施小三通“暂停措施”。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 国民党副主席夏立言率团二次访问大陆 今年2月8日至17日台湾国民党副主席夏立言率团访问中国大陆。在北京停留期间，他与新上任的国台办主任宋涛以及当时仍是“准全国政协主席”的王沪宁举行了会面。香港媒体香港01发表的观察评论文章指出，夏立言近半年内两度访陆，“获见中共官员层级从副部级一下拉升至正国级，背后的意义恐不容小觑。……北京接待夏立言意欲透露的对台讯息，说明了此乃中共对台下一波行动的开端，中央或已定调将扩大规模与台湾各界精英交流沟通，甚至是‘开展广泛深入协商’”。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 佩洛西访台 台海紧张局势急速升温 去年8月2日美国众议院议长佩洛西在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从4日12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中4枚飞越台湾本岛上空。去年全年中国总共派遣了1727架次军机进入台湾的防空识别区（ADIZ），数量近乎于2021年的两倍。而且在佩洛西访台之后，解放军军机不断飞越海峡中线。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 夏立言在敏感时期访问中国大陆 去年解放军围台军演结束不久，国民党副主席夏立言不顾台湾党内外劝阻，率团前往中国大陆访问。国民党新闻稿提到，夏立言与张志军两人就中国军演、农产品检验检疫问题、ECFA早收清单、两岸增加航点（恢复小三通）以及台商权益与投资保障等议题进行沟通。夏立言声称，已向中方反映台湾民众对于中国军方在台湾周边海域连日军演感到不满与忧虑。台湾总统蔡英文在民进党中执会表示，国民党在这个时刻，仍执意前往中国，令人民失望；国民党的做法，更是向国际社会传递错误的信息。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 洪秀柱与汪洋举行会晤 2022年2月，国民党前主席洪秀柱前往北京出席北京冬奥会开幕式，并与时任中国全国政协主席的汪洋举行会谈。汪洋在会谈时称“两岸统一的历史大势任何势力都阻挡不了”，洪秀柱则说要在“反独促统”的目标上，加速推动“两岸和平统一大业”。民进党批评洪秀柱沦为中国统战的“棋子”，国民党立委则批评民进党作为执政党却没打算与中国接触往来，改善紧绷的关系。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 央视节目中出现王金平“求和说” 2020年9月，国民党原本打算派出前立法院长王金平担任代表团团长出席在厦门举办的第十二届“海峡论坛”。但由于论坛举办前数日，中国大陆央视在社交媒体的“央视频” 报道王金平将代表国民党参加海峡论坛的消息时，打出“台海兵凶战危，这人前来求和”的标题，引起台湾朝野一致不满。国民党宣布取消以政党形式参加海峡论坛，同时表示，在这样的气氛下国民党还出团，可能会引起两岸民意的冲撞。



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