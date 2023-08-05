促成中国参与吉达会议 沙特打什么算盘？

数十个国家受沙特阿拉伯邀请参与本周末的乌克兰问题会议，希望为和平结束俄乌战争寻求共识。其中，一直不愿谴责俄罗斯的中国也派出了特别代表团与会。中国为何答应沙特的邀约？沙特又希望借此机会达到什么目的？
（德国之声中文网）沙特阿拉伯于8月5、6日在该国第2大城吉达（Jeddah）举办乌克兰问题国际会议，预计来自约40个国家的高级官员将齐聚一堂，希望在两天会议期间就和平结束俄乌战争的关键原则达成一致。
乌克兰总统泽连斯基此前于周五发表讲话，对参加吉达会议的众多国家表示欢迎，其中包括因战争引发的粮食价格飙升而受影响的发展中国家，如印度、土耳其、巴西和南非等，以借此争取「全球南方国家」的表态。
不过，尚不清楚此非正式会议是否旨在达成联合声明。出席会议的乌克兰特使叶尔马克（Andriy Yermak）则认为，这次的对话「将会相当困难」。
俄罗斯没有获邀出席，但克里姆林宫表示将密切关注会谈。乌克兰、俄罗斯和一些国际官员指出，由于战事激烈，目前乌克兰和俄罗斯之间没有直接和谈的前景。
西方外交官表示，自去年二月俄罗斯入侵乌克兰以来，世界最大石油出口国沙特阿拉伯一直与俄乌双方保持接触，并在召集此前未参加相关会议的国家方面产生影响力。例如中国政府代表未出现在六月的哥本哈根会谈，但本次中方派出了欧亚事务特别代表李辉赴吉达出席会议。中国外交部发言人汪文斌在宣布派团出席的声明中表示：「中方愿同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机的政治解决发挥建设性作用。」
自俄乌战争开始以来，中国一直与俄罗斯保持密切的经济和外交关系，并拒绝谴责莫斯科的呼吁。西方官员和分析人士表示，沙特外交策略在确保中国出席本次会谈方面发挥了重要作用。
过去一年来，沙特阿拉伯与中国建立了更加密切的关系。在2022年底，习近平访问了利雅德；今年三月，北京促成沙特阿拉伯与其地区宿敌伊朗恢复关系。
美国莱斯大学贝克研究所中东研究员乌尔里松（Kristian Ulrichsen）表示，中国的出席是一种支持沙特阿拉伯信号。不过，美国智库史汀生中心中国项目主任孙韵则表示，这不代表中国最终会同意乌克兰及其盟国寻求的结果：「参加会议仅表明愿意倾听和讨论，这绝不意味着中国最终必须同意任何事情」 。
与利雅德政府关系密切的沙特分析师希哈比（Ali Shihabi）表示：「这些会谈是沙特阿拉伯与乌克兰、俄罗斯和中国保持牢固关系的多极战略取得成功的一个典型例子。」而国际危机组织（International Crisis Group）中东项目主任希尔特曼（Joost Hiltermann）则称：「通过主办这次会议，沙特阿拉伯希望加强其成为有能力调解冲突的中等强国的努力，同时希望我们忘记其过去的一些失败的战略和行动，例如干预也门或谋杀记者卡舒吉等。」
（法新社、路透社）
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