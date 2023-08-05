 促成中国参与吉达会议 沙特打什么算盘？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2023

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时政风云

促成中国参与吉达会议 沙特打什么算盘？

数十个国家受沙特阿拉伯邀请参与本周末的乌克兰问题会议，希望为和平结束俄乌战争寻求共识。其中，一直不愿谴责俄罗斯的中国也派出了特别代表团与会。中国为何答应沙特的邀约？沙特又希望借此机会达到什么目的？

乌克兰总统泽连斯基（右）今年五月出访沙特阿拉伯与王储穆罕默德·本·萨勒曼合影

乌克兰总统泽连斯基（右）今年五月出访沙特阿拉伯与王储穆罕默德·本·萨勒曼合影

（德国之声中文网）沙特阿拉伯于8月5、6日在该国第2大城吉达（Jeddah）举办乌克兰问题国际会议，预计来自约40个国家的高级官员将齐聚一堂，希望在两天会议期间就和平结束俄乌战争的关键原则达成一致。

乌克兰总统泽连斯基此前于周五发表讲话，对参加吉达会议的众多国家表示欢迎，其中包括因战争引发的粮食价格飙升而受影响的发展中国家，如印度、土耳其、巴西和南非等，以借此争取「全球南方国家」的表态

不过，尚不清楚此非正式会议是否旨在达成联合声明。出席会议的乌克兰特使叶尔马克（Andriy Yermak）则认为，这次的对话「将会相当困难」。

俄罗斯未受邀 中国派团出席

俄罗斯没有获邀出席，但克里姆林宫表示将密切关注会谈。乌克兰、俄罗斯和一些国际官员指出，由于战事激烈，目前乌克兰和俄罗斯之间没有直接和谈的前景。

西方外交官表示，自去年二月俄罗斯入侵乌克兰以来，世界最大石油出口国沙特阿拉伯一直与俄乌双方保持接触，并在召集此前未参加相关会议的国家方面产生影响力。例如中国政府代表未出现在六月的哥本哈根会谈，但本次中方派出了欧亚事务特别代表李辉赴吉达出席会议。中国外交部发言人汪文斌在宣布派团出席的声明中表示：「中方愿同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机的政治解决发挥建设性作用。」

去年12月，中国领导人习近平（左）访问沙特时与王储穆罕默德·本·萨勒曼握手致意

去年12月，中国领导人习近平（左）访问沙特时与王储穆罕默德·本·萨勒曼握手致意

自俄乌战争开始以来，中国一直与俄罗斯保持密切的经济和外交关系，并拒绝谴责莫斯科的呼吁。西方官员和分析人士表示，沙特外交策略在确保中国出席本次会谈方面发挥了重要作用。

沙特中国维持密切互动

过去一年来，沙特阿拉伯与中国建立了更加密切的关系。在2022年底，习近平访问了利雅德；今年三月，北京促成沙特阿拉伯与其地区宿敌伊朗恢复关系。

美国莱斯大学贝克研究所中东研究员乌尔里松（Kristian Ulrichsen）表示，中国的出席是一种支持沙特阿拉伯信号。不过，美国智库史汀生中心中国项目主任孙韵则表示，这不代表中国最终会同意乌克兰及其盟国寻求的结果：「参加会议仅表明愿意倾听和讨论，这绝不意味着中国最终必须同意任何事情」 。

与利雅德政府关系密切的沙特分析师希哈比（Ali Shihabi）表示：「这些会谈是沙特阿拉伯与乌克兰、俄罗斯和中国保持牢固关系的多极战略取得成功的一个典型例子。」而国际危机组织（International Crisis Group）中东项目主任希尔特曼（Joost Hiltermann）则称：「通过主办这次会议，沙特阿拉伯希望加强其成为有能力调解冲突的中等强国的努力，同时希望我们忘记其过去的一些失败的战略和行动，例如干预也门或谋杀记者卡舒吉等。」

  • Indonesien Bandung Asien-Afrika Konferenz 1955

    你需要了解的“全球南方”和“全球北方”

    曾经的世界阵营划分

    在冷战时期，根据意识形态不同，世界被划为东西阵营。西方资本主义阵营被看作是所谓的“第一世界”，东方社会主义阵营被看作是“第二世界”，“第三世界“常常是指经济水平更为落后的“南方世界”。这种分类如今已经过时。冷战结束后，按社会经济和政治特征划分的全球北方和全球南方的概念变得更为流行（图为1955年的第一次亚非会议）。

  • Bildkombo zum Arm und Reich Bericht

    你需要了解的“全球南方”和“全球北方”

    “南北分歧”

    简单来说，全球南方的特点是低收入、人口密集、基础设施差，可以理解为发展中国家、低收入国家。另一边的全球北方则主要是指发达国家、高收入国家。“南北分歧”（也称作“南北差距”，North-south Divide）等术语被广泛使用。这里的“南”、“北”并不是指地理方位上的南与北。

  • Singapur Yachthafen

    你需要了解的“全球南方”和“全球北方”

    全球北方

    公开学术资料显示，一般来说，全球北方的定义包括美国、加拿大、几乎所有欧洲国家、以色列、塞浦路斯、日本、韩国、新加坡、台湾、澳大利亚和新西兰等。不过，国际对于全球北方以及全球南方的划分并没有公认的界定，也存在争议和不同的解读。

  • Bangladesch Armut Obdachlosigkeit Symbolbilder

    你需要了解的“全球南方”和“全球北方”

    全球南方

    针对全球南方也有着多种解读。World Population Review网站指出，传统上，全球南方指的是不发达或经济处于弱势的国家。这些国家在历史上常面临全球北方国家（尤其是欧洲国家）的殖民统治。不过，也存在其他定义，用全球南方来泛指那些受到资本主义全球化负面影响的国家。一般认为全球南方由非洲、拉丁美洲和加勒比地区、太平洋岛屿以及亚洲的发展中国家组成。

  • Symbolbild | Wirtschaftsbeziehungen China und Lateinamerika

    你需要了解的“全球南方”和“全球北方”

    中国属于哪边？

    如同印度、巴西一样，中国也自己看作是全球南方国家。联合国南南合作金融中心有一份全球南方国家名单，该名单目前包括78个国家，名单也被称为“77国和中国”。

  • Indonesien Bandung Asien-Afrika Konferenz 1955 Mufthi Amien El Husaini

    你需要了解的“全球南方”和“全球北方”

    南南合作

    南南合作（SSC）是决策者和学术界用来描述全球南方国家在各个领域交流与合作的一种术语。公开资料显示，南南合作的形成可以追溯到1955年在印度尼西亚万隆举行的万隆会议（图），被认为促进了南南合作的形成。联合国在2003年12月23日通过的58/220决议中，将每年12月19日为南南合作日，后来又改为9月12日。

  • BRICS Virtuelles Gipfeltreffen 2021

    你需要了解的“全球南方”和“全球北方”

    为何全球南方愈加受关注？

    一段时间以来，“全球南方”成为舆论热词（图为2021年的金砖峰会，金砖强调南南合作）。印度2023年初举行了“全球南方国家之声”线上峰会；日本在接任G7轮值主席国时主张加强与全球南方的关系；2023年2月的慕安会还设置了“南北合作”专场，强调西方要争取全球南方。这些变化与俄乌战争以及中国崛起不无关系。华盛顿外交关系委员会的菲克斯（Liana Fix）对DW表示，西方正在努力防止俄罗斯在乌克兰取得胜利，也在试图制衡正在崛起的中国。“西方第一次要依靠全球南方国家，而这些国家第一次可以反过来利用其对西方的影响力。”


（法新社、路透社）

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