促北京释放两加拿大人 布林肯: 把人当棋子不可接受

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在2月28日加拿大广播公司播出的访问中表示，美国将继续与加拿大合作，努力让两名被中国关押的加拿大人尽快获释。

他告诉加拿大广播公司的首席政治记者巴顿 (Rosemary Barton) ：「在两名加拿大人的议题上，我们坚决与加拿大站在一起，要求中国政府立即释放他们。我在与中国官员的对谈中已明确表示了这一点。我们期待看到两名加拿大人能回国的那一天。」

布林肯在访问中表示，虽然当务之急是让中国释放两名加拿大人，但全世界的民主国家需要共同努力，建立反对任意拘留外国公民的国际规范。他说：「第一次世界大战後，人们对使用化学武器深恶痛绝，所以过去几十年来，各国一起努力，建立了反对使用化学武器的国际规范。虽然国际上还是出现违反这个规范的行为，但至少各国在这个议题上有共识。建立类似的国际规范需要时间，国际社会也要持续努力。」

两名加拿大人的案件是否与孟晚舟案有关连？

加拿大和其他国家都声称，两名加拿大人之所以被中国政府关押，是因为北京想报复加拿大在机场逮捕孟晚舟。然而，中国始终坚称这两起案件没有关联。在与加拿大广播公司的访问中，中国驻加拿大大使丛培武表示，两名加拿大人因涉嫌危害中国国家安全，遭中国司法机关起诉，而中国的相关部门正在依法处理两人的案件。

他说：「我想重复孟晚舟的说法，也就是她被加拿大政府任意拘留。她根本没有违反加拿大的任何法律，却被加拿大政府拘留了两年多。我们要求加方反思，尽快释放孟晚舟。」

当被记者追问，如果这两起案件没有关联，为什么丛培武在被问到两名加拿大人的案件时，要提起孟晚舟的案件。丛培武称，中国握有明确的证据证明两名加拿大人的罪行，但他们的案件与孟晚舟的案件「没有任何关联」。

美国国务卿布林肯在受访时说，今后，全世界的民主国家需要共同努力，在任意拘留他国公民的议题上，保持立场一致。他提到加拿大本月初与57个国家共同签署相关宣言，谴责在两国关系中出现任意拘留他国公民的情况。他认为该宣言是个很好的开始。

布林肯说：「我非常高兴美国能加入加拿大和其他国家，一同反对任意拘留的情况。为了政治目的把他国人民作为棋子的行为，是任何国家都完全不能接受的。」

康明凯与斯帕弗两年多前分别在中国遭拘留。康明凯是一名前加拿大外交官，曾在一家国际非营利组织工作，斯帕弗则是经营一家促进朝鲜旅游和投资的企业。

在那之前，华为财务长孟晚舟在2018年12月於温哥华换机时，被加拿大官员根据美国的引渡请求逮捕。不久後，两名加拿大人便被中国政府拘留，指控他们对中国进行间谍活动。

新疆的「种族灭绝」议题

此外，布林肯在访问中也提到了中国在新疆迫害上百万维吾尔人的情况。他希望国际社会能找出方法解决这个被美国与加拿大国会认定为种族灭绝的情况。上周，加拿大国会以266比0的票数，通过了一项不具法定约束力的动议，认定中国正在新疆对维吾尔人进行「种族灭绝」。加拿大总理特鲁多与多数内阁成员都未参与投票。

不过，美国总统拜登和国务卿布林肯都已公开将中国对待其维吾尔族民众的行为形容成种族灭绝。布林肯在加拿大广播公司的专访中说道：「当民主国家一起努力跟行动时，我们能更有效地应对中国带来的挑战。」

他重申，对中国来说，忽视民主国家的集体发声比忽视中国人民单独的发声还困难许多。布林肯说：「当国际社会看到某个国家违反基本原则时，全世界便能集体采取行动。这是很重要的。」

不过，中国驻加拿大大使丛培武在2月28日播出的访问中，持续驳斥其他国家对中国人权状况做出的谴责。他说，过去几十年来，中国在尊重人权的同时，使数亿人摆脱了贫困。他认为，北京在新疆的行动是中国推广人权的成功案例之一。

丛培武也驳斥了国际社会对中国政府在新疆施行强迫劳动，强迫维吾尔族妇女绝育和对维吾尔人施以酷刑的指控。丛培武说这些指控都是「世纪谎言」。

布林肯说，美国丶加拿大和其他国家不仅要为维吾尔人发声，也要尽可能地采取行动。他表示：「各国不应该提供中国任何可能被用来迫害其人民的产品或技术。此外，各国也不该进口透过强迫劳动生产的商品。」

杨威廉/李澄欣 (加拿大广播公司)

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