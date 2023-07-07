促中國打擊芬太尼 美欲組抗毒全球聯盟

（德國之聲中文網）面對芬太尼（fentanyl）等合成鴉片類藥物氾濫，美國近期多次批評中國未積極配合打擊芬太尼的非法貿易。美國國務院負責國際毒品與執法的助卿羅賓遜（Todd Robinson）週四（7月6日）表示，中國應該做得更多，並盼其他國家一起跟中國溝通，促使中國採取行動限制合成毒品流通。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週五（7日）將召開線上會議；根據美國國務院說明，此會議的目標是「團結世界各國共同努力，阻止合成毒品非法製造與販運，辨識出新的毒品趨勢，並有效應對其公衛影響」。路透社指出，此會議至少有84國參與，美國希望建立起一個打擊合成毒品的「全球聯盟」。

「我們邀請了中國，但現在沒有任何跡象顯示他們要參加。」羅賓遜說，就芬太尼問題，中國近幾個月都沒有跟美國官員接觸，但美方仍在積極尋求中方協助。

美國緝毒局（DEA）局長米爾格拉姆（Anne Milgram）2日接受美媒NBC訪問時亦表示，美國一直「準備好跟任何想合作的人合作」，但中方未釋出積極合作意向。她也呼籲墨西哥採取更多行動。

「這不是在指責，也不是為了施壓。」羅賓遜稱，美國之所以想組成此聯盟，部分原因是為了與其他國家接觸，一起打擊芬太尼供應鏈；而中國雖未與美國溝通，但有跟其他國家往來。「我們認為讓其他國家去跟中國洽談，最終會有成果。」

針對週五的會議，中國駐華府大使館並未立即做出回應。

中國在芬太尼供應鏈扮演何種角色？

醫學上使用的芬太尼通常用於止痛，例如癌症晚期的治療，其效果比嗎啡強50到100倍。然而，非法製造、合成的芬太尼近年大量流入毒品市場；根據美國疾病控制和預防中心（CDC），從2019年到2020年，因服用合成鴉片類藥物過量而致死的比例上升了56%。

路透社指出，在美國流通的芬太尼經常從美國和墨西哥邊境走私入境，製造芬太尼所需的化學品則主要來自中國。

2019年，中國將芬太尼類物質納入毒品管制範疇。而隨著美中地緣政治關係惡化，在美國官員看來，中國對於打擊芬太尼前體化學品流通，以及跟販運有關的洗錢問題，並沒有提供太多幫助。中國則主張，芬太尼濫用是「美國製造」的問題，根源在美國自身，因此認為美國應自行加強監管。

今年美國多次採取行動打擊芬太尼的跨國供應鏈。5月底，美國財政部以銷售壓丸機、參與生產非法合成的芬太尼為由，制裁了中國、墨西哥的17個實體與個人。6月下旬，有4家中國企業及其8名高館與員工涉嫌參與製造芬太尼、欺詐海關，遭美國司法部起訴。對此，中國譴責美國「任意拘押」、損害中國公民人權與中企利益。

（綜合報導）

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