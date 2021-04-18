侵犯人权 虐待难民 东京收紧庇护法

（德国之声中文网）日本国会可能本周就会通过收紧庇护权法案。此后，一旦寻求庇护者第二次申请被驳回，当局便可将当事人遣送出境。东京政府希望由此减少长期拘留数量，律师和维权人士长期以来一直抨击这种拘留不人道、不合法。法务大臣上川阳子为相关法案辩解说，再三重新申请庇护的可能性诱使当事人滥用庇护申请制度，"经由这种可能性，很多外国人试图延缓被驱逐，他们被强制安置在驱逐中心的时间因而延长。"

然而，反对声浪高涨。两个援助组织向司法部递交了总共15万个抗议签名。散文家小岛惠子（Keiko Kojima）指责政府 "纯粹欺凌"。她写道："意识到这个国家无视人权、不是一个安全居住地，我害怕"。一名联合国特别报告员表示，相关法案 "在几个方面未达到保护移民人权的国际标准"，敦促改进。

东京政府称，某些情况下，新法律将允许外国人在被驱逐出境之前，能与家人或支持者呆在一起。但联合国反对任意拘留工作组和其它三个部门反对该法律，理由是，它不会改变未经法律审查的无限期拘留这一现实。明治学院大学（Meiji Gakuin-University）国际法学家阿部贵美子（Koki Abe）指出，很难取得妥协："日本要保护其边界，联合国要保护人权。

对抗拒遣送出境者施重压

多年来，日本一直严厉对待难民，以敬效尤。去年只有47人获得庇护。该国难民庇护申请批准率为1.2%，比德国低20倍，申请人必须具体证明他们如果回国会有生命危险。多次庇护申请的难民和签证过期的外国人，只要拒绝被遣送解出境，就都受到系统性折磨。他们得不到政府生活补助金，也无工作许可，被迫打黑工。将被遣送出境的人也没有医保。

５大遣送中心中有一个部分用于长期拘押，成为另一施压手段。目前，此处拘押有1300名外国人，一半以上的人拘押期超过6个月，有些甚至被关押了5年以上。那里的生活条件比普通监狱远为恶劣且无法无天，——无放风、无就业可能、探视有限、医疗条件糟糕、可任意放人亦可任意重新抓回。当局试图通过这种方式实现强制遣送出境。残酷的条件已夺走18条生命：一些囚犯因绝望而自尽，另一些人则死于绝食或非人道待遇。

遣送中心条件恶劣

3月6日，来自斯里兰卡的桑达马利（Wishma Sandamali）悲惨死亡。这名33岁女子曾向警方举报其伴侣实施家庭暴力。因她的学生签证被发现过期，去年8月，她在名古屋被实施遣送出境拘留。由于压力过大，桑达马利显然得了胃出血，体重下降20公斤。她在2月向慈善机构恳求"请帮助我恢复健康"。然而，即使在她吐血、手脚不能动的情况下，遣送中心也未采用输液方式供食。移民局在提交给议会的报告中隐瞒了这一事实。

据日本广播协会（NHK）电视台报道，遣送中心拘押者们的医疗问题常被忽视，他们一般都被指是为获得释放而假称有病。2019年1月，一名化名丹尼茨（Deniz）的库尔德人在申请治疗抑郁症药物时，遭６名警卫殴打，双手反绑，并被单独监禁数日。他对日本国家提起诉讼，一段受虐待视频曝光。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。