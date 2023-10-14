侵占乌克兰土地 国际奥委会暂停俄奥委会资质

（德国之声中文网）自从俄罗斯奥委会（ROC）“单方面”宣布四个被吞并乌克兰领土的地方体育组织为其成员后，其奥委会成员资格已被国际奥委会（IOC）暂停。

这四个地方组织分别位于顿涅兹克（Donetsk）、赫尔松（Kherson）、卢甘斯克（Luhansk）以及扎波罗热（Zaporizhzhia），代表了被俄罗斯部分占领、非法吞并的乌克兰地区。据国际奥委会所称，这些地区“属于乌克兰国家奥委会的管辖范围”。

因此，俄罗斯奥委会10月5日宣布“这损害了乌克兰国家奥委会的领土完整并违反了《奥林匹克宪章》”。

国际奥委会发言人亚当斯（Mark Adams）表示将“立即”暂停俄罗斯奥委会的成员资格。他说：“按照《奥林匹克宪章》的规定，俄罗斯奥委会不再拥有作为国家奥委会的资质，也不能从奥林匹克运动中获得任何资金。”

乌克兰赞同、俄罗斯抨击此举

乌克兰总统办公室主任莱尔马克（Andriy Yermak）将此举称为“重要的决定”，并表示：“我们与合作伙伴沟通，认为当一个恐怖主义国家犯下了种族屠杀罪并将运动员用于政治宣传时，体育则无法超越政治。”

相反，莫斯科谴责此决定是“出于政治动机”。俄罗斯奥委会声明道：“国际奥委会又做了一个毫无意义且出于政治动机的决定。大多数俄罗斯运动员仍被毫无根据地禁止参加国际比赛，所以他们没并有受到此举的任何影响。”

然而与莫斯科的说法截然不同，由巴赫（Thomas Bach）领导的国际奥委会实际上被指责不仅在应对俄罗斯对乌克兰全面入侵方面过于宽容，而且还未将俄罗斯所有运动员和队伍排除在每个奥林匹克比赛之外，尽管该国支持兴奋剂的指控已被证实。

2024巴黎奥运会：俄罗斯运动员能否参赛尚未决定

国际奥委会最初在2022年2月入侵乌克兰后禁止了俄罗斯及其盟友白俄罗斯参加国际体育赛事的资格。几个月前，国家奥委会又建议体育联合会允许俄罗斯和白俄罗斯运动员在严格条件下作为中立运动员参与个人项目。

然而，这个提议并没有涉及明年的巴黎奥运会或2026年米兰冬运会。

尽管如此，国际奥委会发言人亚当斯强调，本周四（10月12日）的公告中没有任何改变其对希望以中立旗帜参加明年巴黎奥运会比赛的俄罗斯运动员的立场。

国际奥委会表示，将“在适当的时候”决定持有俄罗斯护照的中立个人运动员是否参加比赛。

俄罗斯奥委会有权在瑞士洛桑的国际体育仲裁法庭（CAS）对国际奥委会的决定提出质疑。该机构称：“俄罗斯奥委会作为国际体育运动的参与者，拥有保护自身利益以及我们诚信代表的主权国家运动员和组织利益的权利。”

本周初，欧洲足球管理机构欧足联（UEFA）撤销了允许俄罗斯青年队重新参加国际比赛的决定。

早在六月，俄罗斯和白俄罗斯网球运动员在中立旗帜下重返温布尔登网球公开赛。

乌克兰呼吁禁止俄罗斯参加巴黎奥运

（法新社，美联社，德新社）

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