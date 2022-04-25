侵乌俄军进展缓慢 华盛顿称莫斯科“走向失败”

（德国之声中文网）来访的美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀周日（4月24日）在会唔时告知乌克兰总统泽连斯基和其他高层官员，美方已批准向乌提供1.65亿美元弹药，及3亿美元用于购买军事装备。

布林肯在与泽连斯基今天在波兰举行的记者会上表示：“我们制定的战略——对乌克兰大规模支持、对俄罗斯大力施压、与参与相关努力的30多个国家携手一致——正取得实际效果。” 这两名部长称，俄罗斯未能实现其战争目标，正在失败，“乌克兰相当成功。俄罗斯彻底征服乌克兰、剥夺其主权和独立的这个主要目标，已经失败。”

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根据来自乌、俄双方的报告，战事仍在继续，俄罗斯对远离前线的乌克兰纵深基础设施实施轰炸，乌克兰境内铁路遭受系列打击。俄军导弹周一早晨击中了西部城市利沃夫（ Lviv）附近一设施，引起大火。乌克兰铁路公司负责人称，中部和西部地区共有5处铁路设施被击中。

乌克兰中部文尼察州（ Vinnytsia ）州长称，对“关键基础设施”的导弹攻击造成人员伤亡。目前尚不清楚，这些“关键基础设施”是否与铁路有关。

俄国防部发言人科纳申科夫（ Igor Konashenkov ）周一宣布，俄军摧毁了乌中部地区克雷门楚克（ Kremenchuk ）一炼油厂及燃料库。他还称，俄军远程导弹昨夜击中了靠近俄边境的哈尔科夫地区（ Kharkiv ）集中布防的乌军部队及军火库，俄战机总共摧毁了56个乌克兰目标。

与乌克兰北部接壤的俄罗斯布良斯克地区（ Bryansk）一油库周一早晨起火，原因不明。 美国国家航空航天局（NASA）追踪火灾的卫星显示，距乌北部边境约110公里的俄罗斯石油公司设施坐标显示燃烧。此前，莫斯科指控乌克兰袭击了布良斯克。

与布林肯和奥斯汀会晤后，泽连斯基表示“深深感谢”美国的援助，尤其是美国总统拜登的“个人支持”。泽连斯基称，此次会晤的“主要议题是美利坚合众国和我们的伙伴、欧洲领导人对我们的军力和某些领域提供的武器和支持”；另一个重要议题是对俄联邦的制裁政策，制裁其全面入侵乌克兰及所犯的所有恐怖犯罪行为。

历时3小时的会谈在周日举行，这正值俄罗斯发动侵略60天。乌克兰要求西方提供更强大武器抵抗俄在乌克兰东部顿巴斯地区的行动。俄军目前正试图围歼在已基本被毁的港口城市马里乌波尔（ Mariupol ）坚守的最后一支乌克兰部队。

“我们希望看到，俄罗斯被削弱到不能再行入侵之事”

英国国防部周一表示，在这座战略城市的一家钢铁厂坚守的乌军部队束缚了俄军，使其无法脱身参与在顿巴斯其余战区的行动。

英国防部推文说："不少俄军部队仍被钳制于该市，无法重新部署。乌军在马里乌波尔的防御战大量消耗了俄军战力。”

英国国防部称，迄今为止，俄军只在若干地区获“微小进展，已将重点转移至完全占领顿巴斯”。 英国国防部强调，缺乏足够的后勤和战斗支援手段的俄军未能取得重大突破。

美国国防部长奥斯汀指出，随着俄军重心转移，乌方的军事需求发生变化，泽连斯基总统非常关心是否能得到更多坦克、火炮和弹药。

在被问及美国认为怎样才算成功时，奥斯汀说：“我们希望看到，乌克兰依旧是一个主权国家、一个能保护其领土完整的民主国家；我们希望看到，俄罗斯被削弱到它再不能做像入侵乌克兰这样的事情。”

联合国秘书长古特雷斯将于下周分别访问莫斯科和基辅

泽连斯基对联合国秘书长率先访俄不满

在国际外交层面，联合国秘书长古特雷斯定于周一前往土耳其，然后分别访问莫斯科和基辅。泽连斯基上周六即已对此提出批评。他表示，古特雷斯在乌克兰之前访俄是错误的：“为什么要这么安排？是为传达俄方信号？我们该寻找什么？库图佐夫斯基大街（莫斯科的一条主要大街）上并无尸体横陈景象。”

美国国务卿布林肯透露，他上周五曾会晤古特雷斯秘书长，两人均期待，“他向普京传达一个非常强烈和明确的信息：必须立即结束这场战争”。

法国总统马克龙上周日以明显多数战胜极右翼挑战者勒庞，竞选连任成功，这有利于对乌克兰的支持。勒庞在选战中明确表示，要弱化法国同欧盟、北约的关系。她也曾公开反对欧盟制裁俄能源。因与克里姆林宫关系良好，她在竞选期间即已受质疑。

攻占基辅计划流产后，俄方目标转为完全控制东部工业中心顿巴斯地区，重新集结了曾在基辅周围地区和乌北部作战的部队。莫斯科支持的分离主义分子战前已控制顿巴斯部分地区。

英国国防部称，过去一星期里，乌军击退了多次进攻，“给俄罗斯部队造成重大损失”。

在顿巴斯南部的战略港口城市马里乌波尔，一小支乌克兰部队继续在阿佐夫斯塔尔（Azovstal ）钢铁厂——一个位于滨水区的庞大设施中抵抗俄军。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前忙碌的港口 这是2018年10月的照片。那时，马里乌波尔港除了是个可以放松的地方，也有重要经济意义，港口给不少当地人提供了工作机会。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的港口 在俄罗斯开始其侵略战争两个月后，该港口几乎见不到任何船只。俄罗斯国防部长曾说：「该市的重要基础设施，包括海港和航道都被布雷、被浮动吊车封锁了。」

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前充满欢笑的公园 这张照片拍摄于2019年6月的照片，显示出孩子们正在公园内快乐地玩耍，远处有座教堂。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的公园 从图片上方的教堂能看出这是同个公园，但景色已完全不同了。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前人来人往的歌剧院 这张拍摄于2014年8月30日的照片中，可以看到手持乌克兰国旗的年轻人在抗议俄罗斯进攻。那一年，俄罗斯吞并了克里米亚。但那时，即使乌克兰东部局势紧张，该歌剧院仍是一个文化交流的场所。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的歌剧院 今年3月中旬，尽管当时有几百名平民在里面避难，俄罗斯士兵仍对这座歌剧院展开空袭，导致许多平民死伤。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前正常运作的钢铁厂 亚速公司在马里乌波尔经营着欧洲最大的钢铁厂之一，该公司是除了港口之外，该市的另一个重要雇主。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的钢铁厂 而这是2022年4月17日的景象，尽管很像电影场景，但却是遭到俄军轰炸的结果。在战后很长时间里，乌克兰士兵都在钢铁厂内坚守。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前生气蓬勃的住宅区 这张2018年夏天的照片让人们看到了俄罗斯入侵前的马里乌波尔街道，照片中的市民庆祝着从俄罗斯分离主义分子手中解放该市四周年的游行。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的住宅区 现在的马里乌波尔只剩一片荒芜，树木几乎无一例外地被烧毁，公寓和房屋被摧毁。许多媒体照片显示尸体横在大街上，人们把死去的亲友埋在他们的院子里。 作者: Greta Hamann



战争爆发以来，亚速海滨的马里乌波尔成为双方争夺之地。如被攻占，乌克兰将失去一个重要港口，莫斯科则能建起一条通往它2014年从乌手中夺取的克里米亚半岛的陆地走廊，俄军就能腾出手来，开赴其它战区。

上周末，俄罗斯军队对该钢铁厂发动又一轮空袭，目前那里仍坚守着约2000名乌方战斗人员。另外，据估计，那里还有约1000名避难的平民。

上周日，星球实验室（Planet Labs）PBC拍摄的卫星图像显示，整个钢铁厂基本被毁，厂区浓烟滚滚，屋顶炸飞，足球场上弹坑累累。

据信，马里乌波尔目前仍有10万多人，极其缺乏食物、水等基本物资。战前，当地人口约43万。乌克兰政府估计，迄今，该市罹难人数在2万以上。近期卫星图像显示，马里乌波尔的东、西部地区，似出现乱葬坑。

（美联社）

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