侯柯郭为「蓝白合」同台谈判不欢而散

（德国之声中文网）国民党和民众党这两个台湾主要反对党之间联合竞选总统「蓝白合」的合作出现危机，两党于周四（11月23日）的谈判直播向外界展示了一场戏剧性的对决，双方领导人针锋相对并透露了敏感的私人对话。然而，此时距离台湾总统大选参选人登记截止仅剩下不到一天的时间。

国民党和规模较小的民众党上周曾同意合作，以对抗当前执政的民进党，但至今仍未在由谁出任总统参选人方面取得任何进展。

自上周末以来，鸿海集团的创办人郭台铭也加入其中，试图化解国民党和民众党之间的纷争。郭台铭曾宣称将以无党籍身份角逐台湾总统之位，但目前仍尚未正式登记参选。

郭台铭试图协调

周四，郭台铭邀请国民党的候选人侯友宜和民众党候选人柯文哲在台北一家豪华酒店会面，希望借此机会消除分歧。侯友宜原拒绝前往，但随后与国民党主席朱立伦和前总统马英九一起现身。

他们邀请了记者到场，但接着五人聚集在一间会议室开始争论，并在台湾媒体的直播镜头中公开披露了之前的私人对话。

最戏剧性的时刻之一是侯友宜在征询柯文哲同意之后，朗读了柯文哲发给他的一条短信，其中提到郭台铭需要「找一个理由」退出总统竞选。当侯友宜继续朗读其他内容时，柯文哲面无表情地坐着，等到终于有机会回应时，柯文哲表示将私人短信公开朗读「是名嘴、侧翼在做的，不是总统候选人做的事」。

经过一个多小时的谈话和进一步争论之后，国民党团队离开酒店会场，但随后仍表示谈判并未破裂。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 宣布投入2024年总统大选 8月28日上午，富士康母公司鸿海集团的创办人郭台铭，在台北正式宣布投入2024年1月举行的台湾总统大选。作为未经政党推荐的独立候选人，郭台铭必须在 11 月 2 日之前收集至少29万人的签名（占台湾最近一次立法委员选举的选举人总数的1.5%)，才有资格成为独立候选人参加竞选。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ “我们必须下架民进党” 在8月28日举行的记者会上，72岁的亿万富翁郭台铭称“必须下架民进党”，批评“民进党七年多来的执政，对外，把台湾带向战争的危险，对内，国政方针充满各种错误”。他警告说，“台湾不能成为乌克兰”，并表示，“给我四年时间，我承诺给台海带来五十年的和平，为两岸互信打下最深厚的基础。”

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 成功的实业家 郭台铭1950年10月18日生于台北县板桥镇，祖籍山西，毕业自中国海事专科学校，求学期间因需自筹学费在多家工厂打工。从中华民国空军高炮预官退伍后，郭台铭创建了鸿海塑胶公司（后改名鸿海工业），1974年与友人创建了代工厂富士康。1982年鸿海工业更名为“鸿海精密”，1985年在美国成立分公司，1988年开始投资中国大陆 。2001年，鸿海超越台积电，成为台湾第一大民营企业，2005年成为台湾最大企业。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 多年位居台湾首富的慈善家 据福布斯榜单，郭台铭多年位居台湾首富。而根据《壹周刊》历年“台湾50富豪”榜单，他从2002年起蝉联台湾首富至2020年。郭台铭长期参与国际教育以及针对贫困青少年的慈善和社会发展计划，2016年被《福布斯》评选为全球30位改变世界的人物之一、2017年被《哈佛商业评论》评为全球百大CEO第29名。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 在美国建新工厂 2018年6月，富士康在美国威斯康辛州兴建新工厂，时任总统特朗普和郭台铭一起出席了破土动工仪式。郭台铭说，若不是因为特朗普做总统，他不会来这里设厂。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 2019年参选国民党总统初选失败 郭台铭1970年加入中国国民党，2012年力挺马英九连任总统。2019年4月，郭台铭称妈祖托梦，表示愿意参加国民党的总统初选，并于6月辞去鸿海董事长一职。同年7月，郭台铭在国民党总统提名选举中输给韩国瑜（图右）。他随即批评国民党“迂腐”，宣布退出国民党。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 再次未获国民党总统参选人提名 2023年2月，郭台铭宣布参选国民党总统候选人初选。但国民党5月征召新北市市长侯友宜为2024年中华民国总统选举参选人，郭台铭未获提名。郭台铭8月28日宣布以独立候选人身份参选总统后，国民党表示极度遗憾，并警告党内为郭台铭助选者会被严肃处理。



国民党称会坚持到最后一刻

在当天稍晚的国民党记者会上，该党发言人杨智伃表示，在本次会谈中，马英九、朱立伦和侯友宜等党内高层领导人都受到了很大的公开屈辱，但是国民党将「为了全台湾、中华民国的未来，继续坚持到最后一刻」。

随后，民众党宣布柯文哲将于周五上午至中选会登记竞选总统，但并未透露其竞选搭档。

至于也有意愿参选的郭台铭则未对外说明是否会在周五登记竞选总统，他在今天的谈判会场也没有回答记者提问。

（路透社）

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