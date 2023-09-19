 侯友宜訪美拋「3D戰略」 學者：有備而來 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.09.2023

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侯友宜訪美拋「3D戰略」 學者：有備而來

國民黨總統參選人侯友宜出訪美國8天，9月14日起出訪美國進行為期8天的「對話與深化的友誼之旅」。此行先是前往紐約會見同樣曾任警職的市長亞當斯（Eric Adams），18日則現身華府智庫「布魯金斯研究院」演說。

國民黨總統參選人侯友宜出訪美國提出「3D戰略」。圖為他5月17日獲國民黨提名。

國民黨總統參選人侯友宜出訪美國提出「3D戰略」。圖為他5月17日獲國民黨提名。

(德國之聲中文網)國民黨總統參選人侯友宜週一（9月18日）前往華府智庫「布魯金斯研究院」闡述兩岸「3D戰略」的主張：Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalation（降低風險）。

侯友宜隨後在臉書上發文表示：「我主張，兩岸必須對話，才能維持台海和平，但我深信，要有實力才有和平。」

侯友宜在文中細述3D戰略內容，其中「嚇阻」部分認為台灣必須提升自我防衛能力，「備戰不啟戰，讓對手在軍事上無法樂觀，不輕易開戰」。

另外，「對話」的主張則是依據中華民國《憲法》和《兩岸人民關係條例》，持續展開兩岸的溝通與交流，避免軍事上的誤判；「降低風險」則透過「功能性議題」的互動，建構「有原則的互動關係」，「以交流增進理解，用實力確保和平，降低衝突爆發的風險」。

侯友宜指出，他演說中坦率、直接地和美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲、德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）等學者，交換台海及美台關係的看法，不過關於閉門會議的討論內容則無法公開。

學者點評侯友宜

卜睿哲會後接受台媒中央社採訪時表示，侯友宜跟在場的美國台灣專家有「非常直接的交流」，也讓出席人士對於侯友宜在兩岸、台美關係上的想法有清楚的認知。卜睿哲也提及，侯友宜「非常清楚知道」美方的憂慮及關注的議題。

延伸閱讀：台灣「三腳督」總統選戰開打 如何牽動中美？

除此之外，葛來儀也分析對侯友宜的第一印象，稱讚他「已做好充分準備」，對兩岸問題的回答非常全面。除了事前準備好的發言外，侯也在現場直接地回答與會學者的問題。

此前，外交事務（Foreign Affairs）雜誌於16日刊登侯友宜投書，除了提出以「3D戰略」維持台海及印太地區的穩定，還表態反對任何打著「一國兩制」為幌子，企圖實現台獨或與中國統一。

侯友宜在文中主張兩岸以「互不承認主權、互不否認管轄權」的模式開展官方互動，重申台灣的未來只能由台灣人民決定。

此外，侯友宜也表示，不會把美國對台的安全支持視為理所當然，且他不僅不會為盟國帶來「不必要的麻煩」，更欲成為區域內致力於降低風險的「和平促進者」。

台灣2024年總統大選參選人侯友宜、柯文哲、賴清德（由左至右）。

台灣2024年總統大選參選人侯友宜、柯文哲、賴清德（由左至右）。

（綜合報導）

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评论分析

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