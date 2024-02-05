依反干预法 新加坡华裔商人名列"具政治影响力者"

（德国之声中文网）涉事男子陈文平为新加坡公民，但出生在香港。新加坡内政部周五发表的一份声明中："注册官评估，陈文平有可能被外国势力影响，并表现出推进对方利益的意愿，他的活动也尝试影响新加坡政治，因此基于公共利益的考虑，有必要对他采取《防止外来干预（对应措施）法令》Foreign Interference (Countermeasures) Act 的相关措施。"



陈文平本人拒绝对这一事态发展置评。防止外国干预法令2022年7月生效以来，陈文平是被适用这项法律的第一人。

新加坡政府并没有明确说明陈代表了哪一个国家的利益。新加坡《联合早报》报道称，去年三月，陈文平曾出席去年三月北京举行的政协会议，是三十名海外华侨代表之一。他当时接受当地媒体采访时曾表示，海外华人社团要打造联盟，并"向全世界讲好中国故事"。





《海峡时报》报道称，2019年，陈文平因在他的餐馆中组织活动，讨论香港抗议活动，曾遭到当局的警告。

陈文平同香港联系密切，目前担任新加坡香港商会主席。此外，他还是新加坡Wen Way投资公司总经理，该公司是深圳正威集团旗下一家负责房地产业务的分公司。



作为"具政治影响力者"，陈文平今后每年都需公开金额超过一万新加坡元的政治捐献以及涉外关系。

新加坡内政部表示："增加透明度有利于阻止外国在新加坡实现其政治目的。"

（路透社）

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