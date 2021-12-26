供应链2022：焦虑之后是等待

（德国之声中文网）在2020年新冠疫情和随后的封锁所造成彻底的经济萧条之后，人们对今年抱有很多希望。随着有效疫苗的到来和放宽限制，全球经济有望蓬勃发展。

全球增长确实轰然回升，但很快就失去了动力。突如其来的货物需求加上航运业的混乱，使全球供应链脱离了轨道，使复苏的动力大减。

足不出户，坐拥被迫生成的储蓄，这些无法旅行、外出用餐或看电影的人们大肆购买商品，让受经济衰退打击的企业措手不及。需求空前高涨的同时，中国一些最大的港口和东南亚的出口中心又被封锁，加剧了商品供需之间的不平衡。

这意味着世界各地的人们和企业不得不面对从自行车到汽车、从玩具到智能手机、从钢筋混凝土到电脑芯片……几乎所有东西的短缺，等待时间已经变得漫长得令人苦不堪言。

世贸组织（WTO）高级经济学家科尔曼‧尼（Coleman Nee）告诉德国之声，问题在于需求的强劲复苏一直「与港口的物理限制相抵触」。他补充说，由于旅行限制，导致连用于运输半导体等货物的航空运输也很难跟上需求。

航运集装箱的短缺

特别是在美国，由于人们订购了更多的货物，公司急于补充其耗尽的库存，这种突如其来的狂热行为导致美国和欧洲港口出现重大堵塞，造成全球航运集装箱的分布不均。空的集装箱一箱难求，因为要先花几周的时间来卸下装满的集装箱。

企业竞相将货物运上船，集装箱价格已飙升至历史高点。虽然运输成本在最近几个月有所下降，但仍然高得离谱，根据德鲁里航运顾问公司（Drewry Shipping）的数据，截至12月16日，海运一个40英尺铁箱货物的平均成本接近9300美元（8218欧元），比一年前增长了170%。

联合国贸发会议（UNCTAD）贸易物流部门的负责人霍夫曼（Jan Hoffmann）表示：「这就像高速公路一下子从三条车道变成了只有两条车道」，然后「整个交通都变慢了、长期累积，接着需要很长的时间来疏导。」

霍夫曼告诉德国之声，一个典型的集装箱在运输过程中花费的时间比起新冠前多了近20%，「因此，你需要多20%的集装箱，而我们却没有。」

根据联合国贸发会议的数据，集装箱短缺已经将物价指数推高了1.5个百分点，对依赖贸易的小型经济体的影响甚至更为严重。

霍夫曼指出：「有些家庭和社区，他们的实际收入正被供应链危机侵蚀。」

电脑芯片在哪里？

汽车行业是最受打击的行业之一，电脑芯片已经成为现今汽车的一个重要组成部分，搭配着触摸屏、导航系统和其他汽车零部件。芯片短缺已经迫使汽车制造商暂时关闭了他们的一些生产活动。

包括笔记本电脑、智能手机和游戏机在内等电子产品需求的飙升，使半导体制造商将产能从汽车行业转移出去。博世和大陆集团等汽车零部件供应商为了保证客户的供应不得不用尽浑身解数。

今年前九个月，欧元区的汽车产量比2019年同期下降了四分之一以上，其中德国下降了30%。新车供应减少和低库存水平也影响了全球汽车销售，根据经合组织（OECD）的数据，今年4月至9月期间，全球汽车销售下降了20%。

世贸组织的科尔曼‧尼认为，亚洲半导体生产大厂的出口增加，估计能在明年缓解汽车行业的问题。他表示：「人们已经买了大屏幕电视、升级了他们的电脑。我认为，对于汽车行业来说，（芯片）的供应应该会有所改善。你能开始看到一些这方面的传闻证据。」

凯投宏观（Capital Economics）的全球经济学家库提丝（Ariane Curtis）说，汽车行业应该也会从越南和马来西亚等主要出口国取消新冠相关限制中受益。

「但即便如此，半导体的供需不平衡意味着短缺将持续存在。」库提丝在给客户的一份说明中表示：「在台湾，半导体的订单继续超过出口，累积了大量的订单需要处理。尽管对半导体产能的投资正在增加，但扩大产能将需要很长的时间，供应短缺可能还会持续6至12个月。」

供应链瓶颈将持续

事实证明，供应链危机比大多数专家预测的更持久。鉴于扩大航运能力需要时间，而提高供应链的弹性也需要时间，包括使业务或供应商更接近终端市场，因此，瓶颈不太可能在短时间内消失。

牛津经济研究院的塔拉维拉（Angel Talavera）提到：「预测供应链问题改善的精确时间点是不可能的，但我们认为，健康状况的改善、产能的扩大以及全球从商品到服务的循环应该会减少明年供应链的压力。」

除非变异的冠状病毒决定抛出一个或两个曲线球，那就又要另当别论了。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。