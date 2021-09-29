 供应链受扰 德国汽车产业陷入困境 | 经济纵横 | DW | 04.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

供应链受扰 德国汽车产业陷入困境

德国慕尼黑大学经济学研究所(ifo)10月4日公布了最新一期的德国汽车业景气指数：和今年8月的32.0相比，9月的指数大幅下挫到13.2。而就在今年7月，该指数尚有52.9。与此同时，电动车厂商特斯拉则逆势迅猛增长。

Deutschland Opel-Werk Eisenach

埃森纳赫的欧宝工厂已经因芯片紧缺不得不停工，至少持续到今年年底

DW.COM

德国9月份的总体通胀率跃升至4.1%——这是近30年来最快速的同比增长。全球经济恢复还摇摆不定，专家提醒还需要改善尚需时日。

虽然新冠疫情有所缓解，但因芯片供应严重短缺，汽车工业的复苏进程依然非常艰难。咨询公司普华永道认为，芯片荒造成的危机有可能会进一步加剧。

被华盛顿列入“黑名单”的中国电信巨头华为，迎来一个好消息：据路透社报道，美国官员已批准了供应商价值数十亿美元的许可证申请，允许这些供应商向华为出售用于汽车零部件的芯片。这或将有助于华为在传统业务举步维艰之下的业务转型。

美国汽车工业以及当地经济仍受车用芯片短缺困扰，即便台湾的芯片代工大厂已经为此增产，美国三位民主党参议员18日再度呼吁台湾帮忙。

英特尔公司预计，全球范围半导体缺货现象还将延续。这让众多经济部门都头疼不已，以大众为代表的德国汽车业更是首当其冲。

(德国之声中文网) ifo研究所下属的工业经济与新科技中心主任法尔克(Oliver Falck)表示，最新数据显示，汽车产业是受到上游产品供货紧张影响最严重的行业。

波士顿咨询集团(BCG)也在接受德国《世界报》采访时指出，由于芯片等上游产品供应不足，预计今年内会有1000万~1100万辆汽车无法按原计划生产。普华永道也做出了类似的预测，该审计事务所的德国汽车业务部主任库内特(Felix Kuhnert)就对《明镜周刊》表示，供应链问题在今年第三季度恶化，并且很可能将持续到明年。

就在9月30日，德国欧宝汽车宣布其埃森纳赫工厂由于芯片紧缺不得不停工，且"至少在今年年底前复工无望"。

汽车用芯片的技术含量相对较低，总产量也无法和手机用芯片相匹敌，因此半导体厂商并不十分愿意在当前供不应求的形势下去优先生产这一利润并不丰厚的产品。此外，汽车产业在疫情早期做出了行业衰退的预测，因此大幅削减了芯片订单；而在市场需求强劲复苏后，汽车行业的芯片订单只能在半导体厂商处排在相对靠后的位置：疫情期间，电子消费品需求猛增，半导体厂商接到了大量订单。

慕尼黑大学经济学研究所的法尔克指出，德国汽车业目前唯一的好消息来自海外市场：预期出口额显著上涨。"但是，有一点不容忽视：由于房地产巨头恒大集团面临危机，许多中国消费者产生了不安情绪，这对德国车企也会产生不利影响。目前，德国车企在中国的产量已经超过德国本土生产线。"

而在德国国内市场，车企的订单量仍在持续下滑；更令人担心的是，汽车需求量也出现了下降趋势，系2020年5月以来首次。

Automobil der Marke Tesla

尽管同样受到供应链问题的困扰，特斯拉的销量却在猛增

除了德国汽车业，美国车企也同样受到半导体等上游产品供应紧张的不利影响。通用汽车周末披露，其在美国本土市场的销量暴跌了三分之一。与此同时，日本丰田汽车在美国市场的今年前9个月销量则实现了1.4%的小幅增长。

值得一提的是，电动汽车厂商特斯拉正在逆势增长。今年第三季度，这家来自加州的企业的新车交付量达到24.13万辆，比去年同期猛增了53%。不过，该公司在公布数据时，同样也抱怨了上游产品供应紧张、生产线短暂停工等问题。

(德新社、路透社等)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

贸易与技术：美欧结盟能否抗衡中国？

贸易与技术：美欧结盟能否抗衡中国？ 29.09.2021

随着中国日益成为科技强国，欧盟和美国希望跟上脚步。但新结成的“贸易和技术委员会”却可能面对分歧，而且之前的类似努力也并没有带来完全令人满意的效果。

Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

车用芯片短缺困扰美国 美参议员吁台湾多帮忙 20.08.2021

美国汽车工业以及当地经济仍受车用芯片短缺困扰，即便台湾的芯片代工大厂已经为此增产，美国三位民主党参议员18日再度呼吁台湾帮忙。

01.01.2020 SHANGHAI, CHINA - JANUARY 01: Aerial view of shipping containers sitting stacked at Yangshan Deepwater Port at sunrise on New Year s Day on January 1, 2021 in Shanghai, China. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx CFP111312474801

中国经济现状： 明暗并存 19.09.2021

中国经济看上去势头正旺，对外贸易和工业生产蓬勃发展——至少在看统计数据的时候是这样的。不过在很多领域，都值得再仔细看看。

广告
Zwei Astronauten umarmen sich

让我们谈谈性爱——太空中的性爱

对于太空旅行者来说，这恐怕属于最后的禁忌了。但有一点很清楚：即便人不在地球上了，人的这个天性不会消失，性健康也依旧很重要。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  