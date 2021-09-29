供应链受扰 德国汽车产业陷入困境

(德国之声中文网) ifo研究所下属的工业经济与新科技中心主任法尔克(Oliver Falck)表示，最新数据显示，汽车产业是受到上游产品供货紧张影响最严重的行业。

波士顿咨询集团(BCG)也在接受德国《世界报》采访时指出，由于芯片等上游产品供应不足，预计今年内会有1000万~1100万辆汽车无法按原计划生产。普华永道也做出了类似的预测，该审计事务所的德国汽车业务部主任库内特(Felix Kuhnert)就对《明镜周刊》表示，供应链问题在今年第三季度恶化，并且很可能将持续到明年。

就在9月30日，德国欧宝汽车宣布其埃森纳赫工厂由于芯片紧缺不得不停工，且"至少在今年年底前复工无望"。

汽车用芯片的技术含量相对较低，总产量也无法和手机用芯片相匹敌，因此半导体厂商并不十分愿意在当前供不应求的形势下去优先生产这一利润并不丰厚的产品。此外，汽车产业在疫情早期做出了行业衰退的预测，因此大幅削减了芯片订单；而在市场需求强劲复苏后，汽车行业的芯片订单只能在半导体厂商处排在相对靠后的位置：疫情期间，电子消费品需求猛增，半导体厂商接到了大量订单。

慕尼黑大学经济学研究所的法尔克指出，德国汽车业目前唯一的好消息来自海外市场：预期出口额显著上涨。"但是，有一点不容忽视：由于房地产巨头恒大集团面临危机，许多中国消费者产生了不安情绪，这对德国车企也会产生不利影响。目前，德国车企在中国的产量已经超过德国本土生产线。"

而在德国国内市场，车企的订单量仍在持续下滑；更令人担心的是，汽车需求量也出现了下降趋势，系2020年5月以来首次。

除了德国汽车业，美国车企也同样受到半导体等上游产品供应紧张的不利影响。通用汽车周末披露，其在美国本土市场的销量暴跌了三分之一。与此同时，日本丰田汽车在美国市场的今年前9个月销量则实现了1.4%的小幅增长。

值得一提的是，电动汽车厂商特斯拉正在逆势增长。今年第三季度，这家来自加州的企业的新车交付量达到24.13万辆，比去年同期猛增了53%。不过，该公司在公布数据时，同样也抱怨了上游产品供应紧张、生产线短暂停工等问题。

(德新社、路透社等)

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