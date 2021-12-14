 供应短缺困扰制造业 德国11月通胀超5% | 经济纵横 | DW | 29.11.2021

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经济纵横

供应短缺困扰制造业 德国11月通胀超5%

一些研究机构指出，企业因缺乏材料而无法交货，便会出现“瓶颈衰退”。德国汽车制造业出口亦因此下降。

Deutschland Produktion des ID.4 von Volkswagen

德国汽车业遭遇芯片瓶颈

（德国之声中文网）德国制造业材料短缺现象加剧。这是慕尼黑 Ifo 经济研究所周一（11月29日）发布的一项本月调查结果。

接受调查的企业中，有74.4%抱怨前期产品和原材料采购存在瓶颈问题，环比增加了４个百分点。

该项调查负责人沃尔拉贝 (Klaus Wohlrabe) 指出，"所希望的缓解未能实现，……瓶颈衰退尚看不到尽头。"

价格将上涨

根据该项调查结果，遭遇采购困境的企业数量增加，几乎遍及所有行业。 Ifo研究所专家们指出，唯一例外是电气设备制造商。抱怨材料短缺的该行业企业比例从 90% 略降至 85%，但 "意味着该行业仍是受灾最重者之一"。

在机械制造业，86% 的公司抱怨出现瓶颈现象，汽车行业为 88%。

与采购依旧陷入困境的同时，订单满满。而这对价格的未来发展不会没有影响。 沃尔拉贝指出，"这么多企业通告将提高价格，此前从未有过。"

据德国联邦统计局11月29日的一项预估，德国今年11月的通货膨胀可能高达5.2%，为29年来最高，主要原因是能源涨幅大。德国今年9月和10月的通胀率分别为4.1%和4.5%。

Symbolbild Konsum, Einkaufen, Löhne, Kaufkraft

德国通胀率升至近30年最高

汽车出口下降

交付瓶颈也被认为是今年第三季度汽车制造商出口下降主因。联邦统计局周一公布说，7 到 9 月，德国出口汽车价值 231 亿欧元，同比减少 17.2%。与此同时，进口甚至下降了 29.8% 至 112 亿欧元。联邦统计局指出， "导致这一发展的原因应是汽车行业缺乏芯片及交付瓶颈现象持续"。

出口锐减的主要部分是燃料动力车辆。纯电动汽车则再度强势增长：三季度，纯电动汽车出口6.98万辆，价值29亿欧元，同比增长26.9%；其进口增长更明显（59700 辆），价值增一半以上（ 58.4%），达到17 亿欧元。 

 

 

（德新社，路透社）

 

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